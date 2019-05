Σε ένα ματς για γερά νεύρα στο Moda Center του Πόρτλαντ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επιβλήθηκαν στην παράταση με 119-117 των Μπλέιζερς και κατέκτησαν έτσι τον 8 Τίτλο τους στη Δύση (έχουν άλλους τρεις στην Ανατολή).

Παράλληλα πέτυχαν κάτι μοναδικό καθώς προκρίθηκαν για 5η σερί φορά σε Τελικούς ΝΒΑ κάτι που είχαν καταφέρει στην Ιστορία της Λίγκας μόνο οι τεράστιοι Μπόστον Σέλτικς των 60s. Για την ακρίβεια η υπερομάδα της εποχής αυτής κατάφερε κάτι που θεωρείται αδύνατο να επαναληφθεί. Την παρουσία της σε 10 (!!!) σερί Τελικούς του ΝΒΑ από το 1957 έως και τοι 1966.

The Warriors have become the 2nd team in NBA history to reach the Finals in 5 consecutive seasons.

They join the Celtics, who made 10 straight appearances from 1957-66. pic.twitter.com/WveYs2ahCJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 21, 2019