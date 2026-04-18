Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνεχίζει το πρόγραμμα «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!», φέρνοντας τους νέους πιο κοντά στον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και της σύγχρονης τεχνολογίας. Μέσα από προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ρεαλιστική εμπειρία πτήσης μαχητικού αεροσκάφους.

Αυτή τη φορά, η δράση πραγματοποιείται στην Άμφισσα, από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στην Οικία Γαζή-Καρελλά, στην πλατεία Μητροπόλεως. Παιδιά και νέοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την ΠΑ, δοκιμάζοντας προσομοιωτές και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), που αναπαριστούν το περιβάλλον και τις διαδικασίες μιας αποστολής. Παράλληλα, Ιπτάμενοι και Τεχνικοί της ΠΑ βρίσκονται στον χώρο, συνομιλούν με το κοινό και απαντούν σε ερωτήσεις για την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο της ΠΑ.

Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε τον χώρο στον οποίο έχουν αναπτυχθεί οι προσομοιωτές, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Τσαγκαλής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παιδιά και νέους που συμμετείχαν στη δράση, ακούγοντας τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της πτήσης, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον τους για την ΠΑ.