Από τους «Πτολεμαίους Μακεδόνες»

Επιστολή διαμαρτυρίας προς το BBC απέστειλαν από κοινού με την δικηγόρο Αριάδνη Νούκα, οι «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ».

Στην επιστολή τους, την οποία δημοσιοποίησαν στο Facebook, κάνουν λόγο για διακίνηση ανυπόστατων ισχυρισμών και για κραυγαλέα ιστορική παραποίηση την οποία παραθέτουμε αυτούσια παρακάτω.

Αναλυτικά η επιστολή:

Kύριε, Stephen Mulvey

Στις 24.2.2019 διαπιστώσαμε, ότι δημοσιεύσατε άρθρο που τιτλοφορείται

“Greece’s invisible minority – the Makedonian Slavs” στο περιεχόμενο του οποίου, γίνεται αναφορά σε υφιστάμενη “μακεδονική” μειονότητα στην Χώρα μας.

Λόγω του εγνωσμένου κύρους του δημοσιογραφικού οργανισμού σας, το δημοσίευμα έκανε τον γύρο του πλανήτη, με αποτέλεσμα να διακινηθούν ανυπόστατα στοιχεία κραυγαλέας ιστορικής παραποίησης και να προκληθεί μια άνευ προηγουμένου σύγχυση εις βάρος της της ιστορικής, πολιτιστικής και εθνικής κληρονομιάς της Ελλάδος στο αναγνωστικό κοινό σας. Πραγματικά, αδυνατούμε, να πιστέψουμε, ότι δεν είστε εξοικειωμένοι με την ιστορική ακρίβεια και σε κάθε περίπτωση, δεν αντιλαμβανόμαστε, πως είναι δυνατόν να μην διερευνήσατε διεξοδικά την αλήθεια των γραφομένων που δημοσιεύσατε.

Σας υπενθυμίζουμε συναφώς, την επιστολή των 371 κλασικών ακαδημαικών ανά τον κόσμο (http://macedonia-evidence.org/obama-letter.html), στον εν ενεργεία κατά το έτος 2008 Πρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Ομπάμα, όπου παρατίθεται με σαφήνεια η ιστορική αλήθεια, ότι οι Σλάβοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους Μακεδόνες που ήταν Ελληνες. Ως εκ τούτων στερείται παντελούς σοβαρότητας, όχι μόνο η οποιαδήποτε αναφορά περί ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα και μάλιστα καταπιεσμένης, αλλά και η οποιαδήποτε σύνδεση των Σλάβων ιστορικά και εθνολογικά με τους Μακεδόνες.

Προς μεγάλη μας απογοήτευση, το άρθρο που φιλοξενήσατε περιέχει αναφορές άκρως προσβλητικές και συκοφαντικές για τους Ελληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και εμείς. Πλήττει βάναυσα το δικαίωμα μας στην αυτοδιάθεση και προσβαλει μεταξύ άλλων το δικαίωμα μας να διεκδικούμε εκτός των άλλων, την καταγωγή μας από τους προγόνους μας και βλάπτει την συνείδηση των ιστορικών πεπρωμένων του έθνους μας. Κατά συνέπεια η οιαδήποτε παραποίηση της αλήθειας εις βάρος της ιστορικής, πολιτιστικής και εθνικής μας κληρονομιάς αποτελεί επιβλαβή προσβολή της προσωπικότητας μας, ως έθνος καθώς και ατομικά.

Οπως αντιλαμβάνεστε, ουδείς πολιτισμένος λαός μπορεί ν΄ανεχθεί την παραποίηση της Ιστορίας του ή οποιαδήποτε σχετική υπόμνηση.

Ενημερωτικά δε, σας αναφέρουμε ότι, στην Χώρα μας έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, μετά και την κρίση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, οι οποίες έχουν αποφανθεί αμετάκλητα για την ανυπαρξία «μακεδονικής» μειονότητας, την ανυπαρξία «μακεδονικού» έθνους, την ανυπαρξία «μακεδονικής» γλώσσας και «μακεδονικού» πολιτισμού.

Υπό τα ως άνω δεδομένα, γεννούνται μια σειρά από σοβατότατες νομικές συνέπειες που απορρέουν από το δημοσιευμένο άρθρο και ως εκ τούτου αναμένουμε την άμεση απάντηση σας που εξηγεί για τους λόγους που σας οδήγησαν στην δημοσίευση ενός ανιστόριτου κειμένου. Αναμένουμε να μας ενημερώσετε, πως σκοπεύετετε, να ανορθώσετε την τεράστια προκληθείσα ηθική μας βλάβη.Διαφορετικά, το δικαίωμα μας να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την προσωπικότητα μας, σε ατομικό και εθνικό επίπεδο, θα μας οδηγήσει, στην άσκηση των νομίμων μέτρων για την αποκατάσταση της σοβατότης ηθικής βλάβης που μας προκαλέσατε.

Με την ελπίδα για την αποκατάσταση της αλήθειας

1. Αριάδνη Νούκα

Δικηγόρος

2. Ενωση προσώπων “Πτολεμαίοι – Μακεδόνες”

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής στα Αγγλικά

Mr Stephen Mulvey

On 24.2.2019 we have identified that you published an article entitled

«Greece’s invisible minority– the Makedonian Slavs» in content, reference is made to an existing «Macedonian» minority in our country.

Due to the prestigious confines of your journalistic organization, the article did the tour of the planet, leading to wrong grinding elements moved historical falsification and caused an unprecedented confusion to the detriment of the historical, cultural and national heritage of Greece to your readership. Really, we fail, to believe, that you’re not familiar with historical accuracy and in any case, we do not realise, how is it possible not to investigate the truth of the writing that you published.

We remind you in this respect, the letter of 371 academics (of worldwide magnitude in practicing) (http://macedonia-evidence.org/obama-letter.html), in the year 2008 to U.S. President, Mr. Obama, where where historical truth is shown. That the Slavs have no connection whatsoever with the Macedonians who were Greeks. Raising, thus a claim, lacks utter seriousness, same as any other report on the existence of «Macedonian» minority in Greece and even more an “oppressed” one, but also lacks any real connection between the Slavic history and the Macedonians that are ethnically Greek.

To our great disappointment, the article that you hosted references highly offensive and slanderous to/for Greek citizens, including us. It is brutally affecting our right of self-determination, and, among other things, is offending to our right to claim origin from our ancestors and harms the consciousness of historical destinies of our nation. Consequently, any misrepresentation of the truth at the expense of our historical, cultural and national heritage is an harmful insult to our personality as a whole nation and also at the individual’s level.

As you can see, no civilized nation can put up with the falsification of it’s history or with any aInformative mention about it.,

Greek courts have already issued verdicts, following the judgment of the Supreme Court (Supreme Court of Cassation), which all have held irrevocably for the lack of a «Macedonian» minority, the absence of any «Macedonian» nation , the absence of a «Macedonian» language and a «Macedonian» culture.

The existence of all these data gives birth to a series of legal consequences deriving from the published article and hence we expect an immediate reply explaining the reasons that led you to publish an unhistorical article. We demand from you to let us know, how do you intend to remedy the huge induced moral damage you unprovocatively caused to us.

Otherwise, our right to effectively protect our personality at the individual and Ethnic level will be legally exercised followed by any other legally legitimate measures to restore the grave moral harm you have caused us.

With the hope of restoring the truth

1. Ariadnι Nοuka

Lawyer

2. Association of Persons «Ptolemy – Macedonians»