Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκέφτεται να λάβει μέρος του χρόνου στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All Star Game στο Σικάγο και φαίνεται πως θέλει να τεθεί αντιμέτωπος με τους Ντόνοβαν Μίτσελ, Χαμίντου Ντιαλό, Ζακ ΛαΒίν και Άαρον Γκορντον.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak με ανάρτηση του στο Twitter απάντησε στον Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος είπε ότι αν πάει ο Γιάννης, τότε θα πάει και εκείνος. Ο Έλληνας σούπερ σταρ τόνισε πως πέρα από τον Μίτσελ πρέπει να συμμετάσχουν και οι ΛαΒίν (2 φορές νικητής), Γκόρντον και Ντιάλο (ο φετινός νικητής) προκειμένου να βγει ο αληθινός πρωταθλητής των καρφωμάτων.

«Πρέπει να λάβετε μέρος εσύ, ο ΛαΒίν, ο Γκόρντον και ο Ντιαλό για να δούμε ποιος είναι ο αληθινός πρωταθλητής», έγραψε ο Greek Freak στο twitter.

Ima let you LaVine,Gordon and Diallo go at it lol so we can figure out who the real Dunk Champ is. https://t.co/0AmLVCILNq

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 19, 2019