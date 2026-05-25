Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague και κατέκτησε την ευρωπαϊκή κορυφή απέναντι στη Ρεάλ, εξαργυρώνοντας μια ιδανική χρονιά ως πρώτος της κανονικής περιόδου. Δεν έτυχε, αλλά πέτυχε καθώς η ομάδα είχε από την αρχή ως το τέλος μια σταθερή πορεία πιστή στη φιλοσοφία και το πλάνο του προπονητή.

Τα «ΝΕΑ» στέκονται στους πρωταγωνιστές αυτής της πορείας, αυτούς που ξεχώρισαν ίσως λίγο, ένα κλικ παραπάνω, διότι σε μια ΟΜΑΔΑ με όλη τη σημασία της λέξης τα πρόσωπα βάζουν το εγώ τους κάτω από το εμείς και η ομαδικότητα είναι το κλειδί με παίκτες που δεν τους πειράζει να «τσαλακώσουν» το προφίλ τους για το καλό της ομάδας.

Γιώργος Μπαρτζώκας

Πρώτος απ’ όλους είναι ο προπονητής. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέλαβε έναν «μνημονιακό» Ολυμπιακό εκτός ελληνικού πρωταθλήματος (για άλλους λόγους) μέσα και στον κορωνοϊό και τον μετέτρεψε σε χρόνο μηδέν σε μια ομάδα αναφοράς από όλο τον κόσμο, φίλους και εχθρούς.

Ο πρώτος έλληνας προπονητής που κατέκτησε την Euroleague, ο μοναδικός που το έχει κάνει με ελληνική ομάδα και μετράει αισίως επτά συμμετοχές σε Final 4, τα έξι με τον Ολυμπιακό και το ένα – άθλος – με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Ο άνθρωπος που εφάρμοσε το περίφημο «Bartzokas-ball» ένα δικό του στυλ παιχνιδιού που βασίζεται κυρίως στην εξαιρετική κυκλοφορία που έχουν οι ομάδες του αλλά και τη «θυσία» παικτών σταρ που μετατρέπονται σε «εργάτες» για να υπηρετήσουν το πλάνο και πάνω απ’ όλα την ομάδα.

Πρώτη ομάδα στις ασίστ εφέτος οι Ερυθρόλευκοι είναι με διαφορά η πιο αλτρουιστική ομάδα της διοργάνωσης χωρίς να χρειάζεται να «φωνάζει» ο προπονητής «δώσε πάσα». Αυτό πλέον είναι στον αυτόματο πιλότο και το θαυμάζει κάποιος είτε είναι φίλος του Ολυμπιακού είτε όχι.

Και αυτό το έχει καταφέρει όχι μόνο εφέτος που έχει το πιο ακριβό ρόστερ στην ιστορία της ομάδας (και τρίτο ακριβότερο εφέτος ύστερα από αυτά της Χάποελ Τελ Αβίβ και του Παναθηναϊκού), αλλά και με πολύ χαμηλότερα μπάτζετ στο παρελθόν όπως στο Βελιγράδι που για ένα σουτ του Μίσιτς στην εκπνοή έχασε τον ημιτελικό του 2022.

Και τα κατάφερε να προκριθεί σε πέντε συνεχόμενα Final 4 ακόμα και το 2024 από την 5η θέση της κατάταξης (με ντεζαβαντάζ έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα) και έχοντας χάσει τους δύο σούπερ σταρ της ομάδας που τον είχαν οδηγήσει ως τον τελικό την προηγούμενη σεζόν στο Κάουνας (2023), τον Σάσα Βεζένκοφ (ΝΒΑ) και τον Κώστα Σλούκα (τον άφησε να φύγει και πήγε στον Παναθηναϊκό).

Κώστας Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο αρχηγός που συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων captain της ομάδας, όπως ήταν τελευταίοι στις κατακτήσεις των Euroleague το 2012 και 2013, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ουσιαστικά ο «Παπ» αποτελεί το συνδετικό κρίκο του χθες με το σήμερα και δεν είναι τυχαίο ότι στα 36 του συμμετέχει με τον Ολυμπιακό στο 10ο Final 4 της καριέρας του. Εννέα έχει με τα ερυθρόλευκα (από τα 15 όπου έχει λάβει μέρος η ομάδα) και ένα, το 2014, με την Μπαρτσελόνα. Και μπορεί στο παρθενικό του στο Παρίσι το 2010 μόλις στα 20 του χρόνια να μην είχε τόσο μεγάλη συμμετοχή αλλά ήταν κομβικός στους τίτλους του 2012 και 2013 όπου άρχισε να ανδρώνεται με τον καλύτερο τρόπο.

Ηταν και στον τελικό του 2017 στην Πόλη με τη Φενέρμπαχτσε και φυσικά στα πέντε συνεχόμενα πλέον από το 2022 μέχρι και σήμερα. Ηγέτης εντός και εκτός γηπέδου ο Παπανικολάου είναι ο επόμενος που οι Ερυθρόλευκοι θα κρεμάσουν τη φανέλα του στην οροφή του ΣΕΦ όταν αποσυρθεί.

Τόμας Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν η μεταγραφή που άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το status του Ολυμπιακού και έγινε σημείο αναφοράς της ομάδας από την πρώτη στιγμή όταν ήρθε μαζί με τον Μουσταφά Φαλ, το καλοκαίρι του 2021. Ουσιαστικά οι δύο αυτοί παίκτες – κυρίως λόγω της ικανότητάς τους στην οργάνωση – αποτελούν τους κύριους εκφραστές του παιχνιδιού του κόουτς Μπαρτζώκα αλλά δυστυχώς ο Φαλ χτύπησε σοβαρά (έχει πλέον επιστρέψει) και έλειψε όλη τη χρονιά.

Ο Γουόκαπ, όπως φάνηκε και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε που ήταν ο αφανής mvp «κλειδώνοντας» τον Χόρτον Τάκερ και βγάζοντάς τον από τον ρυθμό του και έτσι «βραχυκύκλωσε» την επίθεση της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ο Γουόκαπ εφέτος έκανε δύο φορές ατομικό ρεκόρ στις ασίστ και γενικότερα έχει εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων πασέρ έχοντας πολύ μεγάλη συμμετοχή στην εφετινή πρωτιά των πρωταθλητών Ελλάδας στις ασίστ στην Euroleague.

Ο Γουόκαπ εξέφρασε στον μέγιστο βαθμό το μπάσκετ που είχε στο μυαλό του ο κόουτς Μπαρτζώκας, με τη σκληράδα του στην άμυνα και με τη διάθεσή του να κάνει τους συμπαίκτες του ευτυχισμένους. Είναι αυτός που αποτελεί παράδειγμα για τη νοοτροπία και την ένταση που βγάζει είτε πρόκειται για εσωτερικό διπλό, είτε για τελικό Ευρώπης – καλή ώρα όπως χθες.

Αποτελεί την προσωποποίηση της αυταπάρνησης και του αλτρουισμού και είναι ο παίκτης που κάνει όλους τους συμπαίκτες του ευτυχισμένους και τον αντίπαλο καλύτερο επιθετικό… δυστυχισμένο.

Μαζί με Παπανικολάου, Φαλ, ΜακΚίσικ και Λαρεντζάκη είναι μέσα στους πέντε παίκτες των Ερυθρόλευκων που έχουν παίξει και στα πέντε συνεχόμενα Final 4 από το 2022 μέχρι και τώρα.

Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο «πύργος» του Ολυμπιακού αγνόησε τα εκατομμύρια της Αρμάνι Μιλάνου και του Παναθηναϊκού και έμεινε στο λιμάνι της καρδιάς του. Ηταν και εφέτος ο βασικός στυλοβάτης της… αεροπορίας της ομάδας στην άμυνα και στην επίθεση και αποτέλεσε την πιο σίγουρη λύση στα δύσκολα για να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Είναι μακράν ο κορυφαίος ξένος ριμπάουντερ των πρωταθλητών Ελλάδας και «γέμισε» και εφέτος τη ρακέτα τους με τον καλύτερο τρόπο κάνοντας τη διαφορά.

Με 10,2 πόντους και 7,2 ριμπάουντ μέσο όρο ο Μιλουτίνοφ αποδείχθηκε κομβικός εφέτος στον δρόμο προς τον τελικό της Euroleague και ηγήθηκε της φρόντ λάιν της ομάδας.

Σάσα Βεζένκοφ

Ο πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague για τη σεζόν 2025/26, ήταν ο άνθρωπος που πήρε (επιθετικά και όχι μόνο) τον Ολυμπιακό από το χέρι μέχρι τον τελικό της Ευρώπης. Χαρακτηρίστηκε όχι άδικα το «πολυβόλο» της ομάδας και πριν από λίγο καιρό πήρε το βραβείο του MVP της Euroleague από τα χέρια των προέδρων της ερυθρόλευκης ΚΑΕ εξαργυρώνοντας μία προσπάθεια μηνών στην κανονική περίοδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο φόργουορντ των Ερυθρολεύκων ήταν και είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας και η μεγαλύτερη απειλή για τις άμυνες των αντιπάλων. Κάτι που επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί του, με τον Βεζένκοφ να έχει αγωνιστεί στα 34 από τα 38 παιχνίδια της κανονικής περιόδου με τον Ολυμπιακό.

Εκλεισε την κανονική περίοδο με εξαιρετικά νούμερα βοηθώντας εκ του ασφαλούς τον Ολυμπιακό να σκαρφαλώσει στην κορυφή της κατάταξης στην κανονική περίοδο.

Με εξαιρετικούς μέσους όρους, όπως 19,4 πόντοι, 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 23,1 πόντοι στο PIR (δείκτης αξιολόγησης).

Παράλληλα ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έχει αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Ιανουάριο στη διοργάνωση, όταν είχε μέσο όρο 23,6 πόντους, 6,7 ριμπάουντ και PIR 29! Παράλληλα έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Αντονι Πάρκερ που βάζει στη συλλογή του το δεύτερο βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν, κάτι που είχε πετύχει και το 2023.

Σκοράρει με τέτοια ευχέρεια που ξαφνιάζει ακόμα και τον ίδιο που λέει ο λόγος. Είναι δεινός σκόρερ και πάντα μπροστά στις πιο δύσκολες στιγμές του αγώνα.

Εβάν Φουρνιέ

Ο απόλυτος σταρ, ήρθε από το ΝΒΑ με θητεία που θα ζήλευαν πολλοί παίκτες και όχι απλά έχει αποδεχτεί να έρχεται από τον πάγκο, αλλά κάνει και τη διαφορά σε πολλά παιχνίδια. Στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε ήταν καθοριστικός στην άμυνα και έβαλε και δύο μεγάλα τρίποντα, το ένα σε πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα και μάλιστα από απόσταση. Είχε δει τον Ολυμπιακό από κοντά το 2010 στο Final 4 του Παρισιού και είχε εντυπωσιαστεί από τον κόσμο των Πειραιωτών. Αν αυτό που είδε το 2010 του άρεσε, το 2022 στο Βελιγράδι τρελάθηκε (από την τηλεόραση) με τους 12.000 φίλους των πρωταθλητών Ελλάδας. Αν ήθελα κάπου να τελειώσω την καριέρα μου αυτή είναι ο Ολυμπιακός είπε και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους να ολοκληρώνουν μια μεγάλη μεταγραφή.

Τάιλερ Ντόρσεϊ

«Απλά εφέτος χαμογελάω και το απολαμβάνω» έδωσε την εξήγηση για τη μεταμόρφωσή του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τους 16,2 πόντους μέσο όρο που αποδείχθηκε εφέτος ένα «πυρηνικό όπλο» στα χέρια του κόουτς Μπαρτζώκα. Εχοντας ξεπεράσει μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του, που τον έριχνε ψυχολογικά και αγωνιστικά ο Τάιλερ χαμογελάει ξανά και μαζί του και ο Ολυμπιακός έχοντας έναν «καυτό» σουτέρ.

Σακίλ ΜακΚίσικ

Ενα αστερίσκος και ας μην έχει παίξει πολύ μπαίνει στον Σακίλ ΜακΚίσικ. Εναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας που όταν μπαίνει μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε οποιονδήποτε αγώνα και το έκανε και εφέτος. Κερδίζοντας και πάλι την εμπιστοσύνη του κόουτς Μπαρτζώκα. Αποτελεί έναν εκρηκτικό παίκτη με τρομερά προσόντα.