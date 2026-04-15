Ενας μήνας… και πέντε ματς μέχρι να ολοκληρωθεί μία αποτυχημένη σεζόν, όπως ήταν η εφετινή για τους Κιτρινόμαυρους.

Παρότι ο στόχος της πέμπτης θέσης εκκρεμεί, η σκέψη όλων είναι περισσότερο στην επόμενη μέρα με σημείο εκκίνησης τη 18η Μαΐου. Και όσο δεν προκύπτει κάτι στο μέτωπο εύρεσης διάδοχης κατάστασης, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες εκκίνησης της νέας χρονιάς με τον Θεόδωρο Καρυπίδη στο «τιμόνι» της ομάδας.

Ετσι κι αλλιώς ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ήδη «τρέχει» την προεργασία της επόμενης σεζόν. Τα top ζητήματα είναι του προπονητή και των μεταγραφών, ωστόσο υπάρχει και το μέτωπο της διαχείρισης του υπάρχοντος ρόστερ. Και δεν είναι εύκολο, όταν υπάρχουν 26 ενεργά συμβόλαια για τη νέα αγωνιστική περίοδο! Ενας αριθμός που παραπέμπει σε έτοιμο ρόστερ, αλλά μόνο έτσι δεν είναι.

Τερματοφύλακες: Σωκράτης Διούδης, Λόβρο Μάικιτς, Eμιλιάνο Καράι.

Αμυντικοί: Νοά Φαντιγκά, Αλβάρο Τεχέρο, Φαμπιάνο Λέισμαν, Χρήστος Κάμτσης, Μάρκο Κέρκεζ.

Μέσοι: Ούρος Ράτσιτς, Φρέντρικ Γένσεν, Κώστας Γαλανόπουλος, Μάρτιν Χόνγκλα, Μαμαντού Νινγκ, Μιχάλης Βοριαζίδης, Κωνσταντίνος Χαρούπας, Σαραφιανός Παπασαραφιανός, *Μπενχαμίν Γκαρέ, Τάσος Δώνης, Ντούντου Ροντρίγκες, Οτμάν Μπουσαΐντ, *Αλβαρο Σαμόρα, *Κλέιτον Ντιαντί.

Επιθετικοί: Λορέν Μορόν, Κριστιάν Κουαμέ, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Οι αστερίσκοι έχουν να κάνουν με ειδικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο Γκαρέ αγωνίζεται ως δανεικός από τη Βάσκο Ντα Γκάμα μέχρι τα τέλη του 2026, ενώ οι Ντιαντί και Σαμόρα έχουν παραχωρηθεί δανεικοί σε Αλ Ντιρίγια και Βιζέου αντίστοιχα. Και από αυτούς αρχίζει η… ανάγνωση του πραγματικού αριθμού των παικτών της νέας σεζόν.

Σε περίπτωση που προκύψουν πωλήσεις για τους δύο τελευταίους, ο συνολικός αριθμός των συμβολαίων μειώνεται στα 24. Επίσης, αν αφαιρεθούν οι νεαροί Καράι, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Χαρούπας και Βοριαζίδης – δεν έχουν ενεργό ρόλο στο ροτέισον – τότε οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται στους 18. Αυτοί αποτελούν τον βασικό κορμό, βάσει του ρόλου που είχαν στη φετινή σεζόν. Ενα γκρουπ παικτών από το οποίο επίσης μπορεί να σημειωθούν αποχωρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, φαντάζει παραπάνω από πιθανό ότι ο Αρης έχει μπροστά του ακόμη ένα γεμάτο μεταγραφικό καλοκαίρι. Το ακριβές νούμερο θα εξαρτηθεί τόσο από τις αποφάσεις της διοίκησης σχετικά με τα υπάρχοντα συμβόλαια όσο και από εκείνες που αφορούν ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται και το μέλλον τους δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Η απαρτία… είναι είδηση

Ο Αρης κορυφώνει την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο. Η είδηση, όμως, είναι ότι το κάνει δίχως το παραμικρό πρόβλημα ύστερα από αρκετούς μήνες! Ο Κώστας Γαλανόπουλος επανήλθε στις προπονήσεις έπειτα από περίπου 1,5 μήνα και ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά μετά τις 18 Ιανουαρίου και την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ο έλληνας μέσος λύνει τα χέρια του Μιχάλη Γρηγορίου, αφού… φόρτωσε το κέντρο εδώ και καιρό στους Ράτσιτς – Χόνγκλα. Ο Σέρβος δεν έχει χάσει ούτε ματς τους τελευταίους μήνες, με τον Καμερουνέζο να απουσιάζει μόνο κόντρα στην Κηφισιά εξαιτίας τιμωρίας. Οι δύο παίκτες πήραν μεγάλο βάρος εξαιτίας του Γαλανόπουλου και σε συνδυασμό με τον δανεισμό του Μόντσου στη Χουάρες τον περασμένο Ιανουάριο.