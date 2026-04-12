Με τόσα παράπονα και δυσαρέσκειες στον κόσμο της Formula 1, δεν αποκλείεται σε ένα, δύο χρόνια, αν η FΙΑ δεν «φρεσκάρει» τους νέους κανονισμούς στα γκαν πρι και τα μονοθέσια να ξεμείνει από οδηγούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ομαδική συνομιλία που έχουν οι πιλότοι της Formula 1 στην εφαρμογή WhatsApp είναι πυρ και μανία με βασικό θέμα συνομιλίας τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις αποδόσεις των μονοθεσίων μετά την εφαρμογή της υβριδικής εποχής. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο πρώην οδηγός και νυν πρόεδρος της Ενωσης Οδηγών Grand Prix (GPDA), Αλεξάντερ Βουρτς, η δραστηριότητα στις συνομιλίες έχει χτυπήσει «κόκκινο», με κύριο θέμα τα παράπονα των οδηγών για τη φύση των σημερινών μονοθεσίων. Με μερικούς ήδη να βλέπουν ως Γολγοθά την προσαρμογή τους στα νέα μονοθέσια, ενώ άλλοι ετοιμάζονται να αλλάξουν επάγγελμα.

Μετά τον Φερστάπεν που τονίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει πλέον η νέα εποχή στη Formula 1 και δεν αποκλείεται να τα παρατήσει και να ασχοληθεί με την προσωπική του ζωή, τώρα έρχεται και ο «γέρος» των γκραν πρι Φερνάντο Αλόνσο που βλέπει τη σύνταξή του πιο κοντά χρονικά, αν η ομάδα του δεν αρχίζει να διορθώνει τα μονοθέσιά του που παρουσιάζουν μια κακή εικόνα. Η Aston Martin ξετυλίγει από την αρχή της χρονιάς μια τραγική πορεία, παρά την παρουσία του έμπειρου Αντριαν Νιούι και της Honda, που μάλλον τα έχουν κάνει… θάλασσα στην απαιτητική εποχή των γκραν πρι.

Τα προβλήματα

Ηδη η FIA μελετά τις αλλαγές που καίνε: Είναι η ανάκτηση ενέργειας στο μονοθέσιο κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι διαφορές στις ταχύτητες από μονοθέσιο σε μονοθέσιο που δημιουργούν πεδίο ατυχημάτων, όπως συνέβη στα τελευταία γκραν πρι. Η ασφάλεια και η διαχείριση της ενέργειας είναι ψηλά στη λίστα αλλαγών της Formula 1. Ο Απρίλιος που προέκυψε αναγκαστικά περίοδος διακοπών λόγω της ακύρωσης των δύο γκραν πρι στη Μέση Ανατολή δίνει χρόνο στις ομάδες να δουν εκ νέου τα μονοθέσιά τους, όπως η Williams, η οποία θα προσπαθήσει να κάνει λίγο «δίαιτα» στο δικό της αγωνιστικό ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό στα επόμενα γκραν πρι.

Αλλά και η συνεργασία στους τρεις πρώτους αγώνες του φετινού πρωταθλήματος φανερώνει ότι η Red Bull με τη Ford δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Η έκτη θέση των «Ταύρων» στο πρωτάθλημα κατασκευαστών θυμίζει τις επιδόσεις στο ξεκίνημα της ομάδας τα πρώτα χρόνια παρουσίας στη Formula 1.

Η Cadillac, η νεοεισερχόμενη ομάδα στην F1, κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Εως τώρα ο καλύτερος τερματισμός των Αμερικανών ήταν η 16η θέση του Σέρχιο Πέρες στην Αυστραλία. Εκτοτε δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ούτε μυρωδιά από τις εμπρός θέσεις, τόσο στο γκραν πρι της Κίνας όσο και της Ιαπωνίας. Πιο δύσκολη εποχή για να μπουν στον κόσμο της Formula 1 δεν θα μπορούσαν να διαλέξουν πάντως!

Ωστόσο, στη Ferrari την παρτίδα σώζει και πάλι ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος κατάφερε στο τρίτο γκραν πρι να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, έστω και χωρίς την υποστήριξη του Χάμιλτον, που αρχίζει να σκέφτεται πιο ζεστά την αποχώρησή του από το άθλημα από το 2027 και μετά. Ο μεγάλος νικητής στη φετινή σεζόν είναι σαφώς ο Κίμι Αντονέλι, ο 19χρονος που βάζει… γκολ από τα αποδυτήρια, αλλά γνωρίζει να κρατάει μικρό καλάθι για το μέλλον της αγωνιστικής χρονιάς (αν και δείχνει να είναι πιο ώριμος και εξοικειωμένος με τη νέα τεχνολογία στα μονοθέσια).

Το πρωτάθλημα επιστρέφει στις 3 Μαΐου, με τους 22 πιλότους να «πετάνε» για Μαϊάμι. Το γκραν πρι θα διεξαχθεί περιμετρικά του εμβληματικού σταδίου, που αποτελεί την έδρα των Miami Dolphins σε μια απαιτητική διαδρομή 5,41 χιλιομέτρων που περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, προσφέροντας προκλήσεις τόσο σε οδηγούς όσο και σε ομάδες.