Χθες ήταν η τρίτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης από το πόντιουμ του Πολεμικού Μουσείου. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες, όμως, οι τόνοι της παρέμβασής του ήταν μάλλον χαμηλοί, ενώ η κριτική του δεν ήταν σφαιρική. Παρά τα αρκετά ανοιχτά για το κυβερνητικό στρατόπεδο μέτωπα – όπως οι υποκλοπές –, ο πρώην πρωθυπουργός εστίασε στην εξωτερική πολιτική εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, ζητώντας να είναι μόνιμη η παρουσία ελληνικής δύναμης στην Κύπρο προκειμένου η Ελλάδα να διαδραματίσει στην πράξη τον ρόλο της εγγυήτριας δύναμης. Κατά την άποψή του, η Αθήνα οφείλει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία για να προωθήσει τη σταθερή στάθμευση ελληνικών και άλλων συμμαχικών στρατευμάτων εκεί.

Αφού θύμισε ότι αναφέρεται συχνά στη διορατικότητα στο πεδίο της γεωπολιτικής «που – δυστυχώς – δεν διακρίνει τη σημερινή πολιτική ηγεσία στην πατρίδα μας», στηλίτευσε την κυβερνητική επιλογή να παραμείνουν οι φρεγάτες και τα F-16 στη Μεγαλόνησο «για όσο χρειαστεί», λέγοντας ότι είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή πως δεν πρέπει η αποστολή των δυνάμεων να γίνει «μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

«Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”;» διερωτήθηκε. «Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας; Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον Ελληνισμό από αυτήν της Τουρκίας; Εάν συμβεί αυτό, τότε, να με συγχωρείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό» προσέθεσε. Στην ανάλυσή του, εφόσον δεν ακολουθηθεί η υπόδειξή του, θα σταλεί το μήνυμα ότι η Κύπρος κείται μακράν αλλά και πως ο έλεγχος της ευρύτερης περιοχής παραδίδεται στην Τουρκία. Η προστασία του κυπριακού ελληνισμού «πρέπει να τερματιστεί όταν θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής! Γιατί αυτή είναι η πραγματική, υπαρκτή, εθνική απειλή!» είπε χαρακτηριστικά. Η συμμαχία που εισηγείται θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ΗΠΑ κατά τα λεγόμενα του. Από τα πυρά του δεν ξέφυγε ούτε η ΕΕ: «Δεν μπορούμε ως Ενωμένη Ευρώπη, που αναζητά μάλιστα τη στρατηγική αυτονομία της, να κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι ένα κράτος-μέλος της Ενωσής μας έχει εδάφη του υπό κατοχήν από τρίτο κράτος, εκτός Ενωσης. Τι Ενωση είναι αυτή; Και τι είδους στρατηγική αυτονόμηση επιδιώκει;» σημείωσε.

Χριστιανοί στη Συρία

Με δηκτικά σχόλια για την αντίδραση του ΥΠΕΞ, εξάλλου, ζήτησε να προωθήσει η κυβέρνηση άμεσα στην ΕΕ το ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και να απαιτηθεί η εγκατάσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου σε κάθε χριστιανική περιοχή, μετά και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Αντιόχεια. Αρκετοί περίμεναν χθες μια ομιλία από τον Σαμαρά στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνες που είχε κάνει στον συγκεκριμένο χώρο τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιούνιο του 2025, όταν είχαν εμφανιστεί από κοινού με τον Κώστα Καραμανλή σε βιβλιοπαρουσιάσεις – και είχαν αμφότεροι πάρει τον λόγο. Ωστόσο, παρότι ο ανιψιός του ιδρυτή της ΝΔ βρισκόταν και χθες στο κοινό, τα ντεσιμπέλ του σαμαρικού χαιρετισμού δεν ήταν εξίσου υψηλά.

Η επιλογή του να μην εκφράσει δημοσίως τις ανησυχίες του για το σκάνδαλο των υποκλοπών (αν και ο ίδιος έχει επιβεβαιώσει πρόσφατα πως υπήρξε ένας από τους παρακολουθούμενους με το παράνομο λογισμικό Predator) ζυγίζεται στην κεντροδεξιά παράταξη. Δεν είναι λίγοι στους κόλπους της αυτοί που αναρωτιούνται κατά πόσο υποδήλωσε έτσι τις προθέσεις του σχετικά με τη δημιουργία ή όχι κόμματος. Ερμηνεία στην παραπάνω κίνηση αναζητείται και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ως συνήθως, βέβαια, ο Μεσσήνιος τα άφησε και χθες όλα ανοιχτά. Οταν ρωτήθηκε, δε, στο περιθώριο της εκδήλωσης εάν σκοπεύει να κινηθεί νομικά για τις υποκλοπές, περιορίστηκε στη σύσταση «υπομονή, υπομονή…».