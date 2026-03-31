Στην τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας/Οικονομικών«Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή κρίση που επηρεάζει την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο και τη συνολική οικονομική σταθερότητα. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις επηρεάζονται. Ο διεθνής συντονισμός είναι καθοριστικός. Σήμερα συμμετείχα σε μια εικονική συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας/Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7. Η δέσμευσή μας:

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, της σταθερότητας και της διαφάνειας των ενεργειακών αγορών

αποχή από την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές υδρογονανθράκων

διατήρηση της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας των εμπορικών ροών

συνέχιση του συντονισμού για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από 1ης Οκτωβρίου μόνο ηλεκτρονικά η πληρωμή ενοικίου

Παρατείνεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου η υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών, όποτε το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου αντί για την 1η Απριλίου. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα ίσχυε από αύριο. Η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.

Μήνυμα Στουρνάρα

Την έκδοση νέου κοινού ευρωπαϊκού χρέους στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της σημερινής κρίσης, υποστήριξε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σε εκδήλωση του Economist στη Ρουμανία. «Η ζήτηση για ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας παραμένει ισχυρή» είπε, και πρόσθεσε ότι η έκδοση ενός ευρωπαϊκού τίτλου «θα συμβάλει στην απορρόφηση αυτής της ζήτησης, θα στηρίξει τη λειτουργία της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενισχύοντας παράλληλα τον διεθνή ρόλο του ευρώ». Επιπλέον, επισήμανε ότι η Ευρώπη και η ΕΚΤ βρίσκονται σε καλύτερη θέση από ό,τι στην ενεργειακή κρίση του 2022, και εκτίμησε ότι τα όποια μέτρα θα παρθούν εγκαίρως, περιορίζοντας τον κίνδυνο να «ξεφύγει» το επίπεδο του πληθωρισμού.

Πάσχα: επάρκεια και συγκράτηση τιμών

Διαβεβαιώσεις από την Ενωση Σουπερμάρκετ Ελλάδος για την επάρκεια των προϊόντων και τη συγκράτηση τιμών εν όψει του Πάσχα.

Τα σουπερμάρκετ-μέλη της Ενωσης έχουν προχωρήσει εγκαίρως στον προγραμματισμό των παραγγελιών και στη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα πασχαλινά είδη, με τις τιμές στα τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα να παραμένουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από το ξέσπασμα της γεωπολιτικής αναταραχής.

Διατήρηση πλαφόν στα τρόφιμα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και μετά τις 30 Ιουνίου του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα άφησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 για το μέτρο υπογράμμισε πως «σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τα βασικά είδη συντήρησης, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποσυρθεί το πλαφόν με την εικόνα που έχω σήμερα. Σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να διατηρηθεί στις βασικές κατηγορίες και μετά τις 30 Ιουνίου». Οσον αφορά τα καύσιμα, «εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά. Οταν ισορροπήσει η αγορά, μπορεί να γίνουν πιο βατά».

Ανακατεύθυνση πόρων

Την ανακατεύθυνση πόρων 500 εκατ. ευρώ από 14 προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ενίσχυση του προγράμματος ανακαίνισης κατοικιών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τον περασμένο Δεκέμβριο, γνωστοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών. Η δράση αυτή θα χρηματοδοτήσει με επιδότηση 70-95% την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά ή και μεσαία εισοδήματα. Συνολικά, ανακοινώθηκε η ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 προς δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Συνεργασία με τα τουρκικά τελωνεία

Πέντε τομείς συνεργασίας με τα τουρκικά τελωνεία ανέδειξε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, που συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εμπορίου της Τουρκίας Σεζάι Ουτσαρμάκ στην Κωνσταντινούπολη. Η σχετική κοινή δήλωση που υπογράφηκε εστιάζει: (α) στη λειτουργία κοινών ομάδων επαφής για την ανταλλαγή υπηρεσιακών πληροφοριών, (β) στην ενεργοποίηση τοπικών σημείων επαφής για άμεση επίλυση πρακτικών ζητημάτων, (γ) στην υλοποίηση κοινών δράσεων εκπαίδευσης με την υποστήριξη της ΕΕ, (δ) στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μέσω ενίσχυσης των ελέγχων και (ε) στον στρατηγικό συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών. «Με την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας, διευκολύνουμε το νόμιμο εμπόριο και θωρακίζουμε τα σύνορά μας απέναντι στο λαθρεμπόριο» δήλωσε ο Γιώργος Πιτσιλής.