Οποιος παράνομα πετυχαίνει να περιέλθει στην κατοχή ή στη γνώση του κρατικό απόρρητο, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, διαπράττει το αδίκημα της κατασκοπείας.

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εκείνα που χρησιμοποίησαν ως «όπλο» το κακόβουλο λογισμικό Predator για να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα και εμπιστευτικά αρχεία μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων υψηλά ιστάμενων κρατικών αξιωματούχων θα αναζητήσει ο εισαγγελέας που θα πάρει στα χέρια του την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών προκειμένου να διερευνήσει αν στην προκειμένη περίπτωση έχει τελεστεί το αδίκημα της κατασκοπείας, τουλάχιστον στη μορφή της απόπειρας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης – μένει να δούμε αν θα είναι εισαγγελέας Πρωτοδικών ή ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός – καλείται επί της ουσίας να πιάσει το νήμα ακριβώς από εκεί που το άφησε το δικαστήριο με πρόεδρο τον Νίκο Ασκιανάκη και εισαγγελέα τον Δημήτρη Παυλίδη σταθμίζοντας και αξιολογώντας τα νέα αποκαλυπτικά δεδομένα που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας.

Ρωγμή στο κυβερνητικό αφήγημα

Και μόνο που στον «φακό» της Δικαιοσύνης μπαίνει ως ενδεχόμενο το αδίκημα της κατασκοπείας, σύμφωνα με νομικούς, αποτελεί ρωγμή στο κυβερνητικό αφήγημα ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών περιορίζεται στον κύκλο τεσσάρων ιδιωτών επιχειρηματιών, οι οποίοι μετά την καταδίκη έχουν ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης, αλλά ελέγχονται και στο πλαίσιο του νέου κύκλου των ερευνών, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες.

Μέσα στις 1.930 σελίδες που αριθμεί η δικαστική απόφαση για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, περιλαμβάνονται όλα τα επίμαχα μηνύματα παγίδευσης με την ακριβή ημεροχρονολογία και ώρα παγίδευσης των θυμάτων, ενώ παράλληλα υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση με αναφορά σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και ευρήματα.

Σύμφωνα με νομικούς που έχουν πλήρη γνώση της υπόθεσης από την προσεκτική ανάγνωση του σκεπτικού της απόφασης, με την οποία οι τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκιση με εκτιτέα τα 8 έτη φυλάκισης:

Αναδεικνύεται ότι το Predator ανήκει στην κατηγορία των κορυφαίων κατασκοπευτικών λογισμικών (top mercenary spyware), τα οποία πωλούνται μόνο σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες.

Κρίθηκε ότι οι κατηγορούμενοι πωλούσαν το επίδικο κατασκοπευτικό λογισμικό με ολοκληρωμένη προσφορά (one stop shop) σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως εξάλλου δήλωσε μετά την καταδίκη του και ο Ταλ Ντίλιαν, ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας λόγω του τρόπου λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορούν να αποσπαστούν σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων, που κατείχαν καίρια χαρτοφυλάκια με απόρρητες και μυστικές πληροφορίες.

Επιπλέον, συνδέοντας ένα προς ένα τα νέα αποκαλυπτικά στοιχεία, ο πρόεδρος του δικαστηρίου χαρτογράφησε με μεγάλη ακρίβεια τη λειτουργία της εταιρείας σε όλο τον κόσμο και κατονομάστηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα για τα οποία διατάχθηκε η διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Στις σελίδες του σκεπτικού της απόφασης καταγράφονται όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του Αιμίλιου Κοσμίδη (είχε μηνυθεί και στο πρώτο μέρος της έρευνας, αλλά εξετάστηκε ως μάρτυρας), από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου φέρεται να εστάλη το μολυσμένο μήνυμα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του συγκεκριμένου προσώπου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, την επίμαχη κάρτα – όπως απάντησε στις δεκάδες ερωτήσεις που δέχθηκε – προμηθεύτηκε από συνεργαζόμενο με την ΕΥΠ υπάλληλο καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, ενώ προέκυψε ότι αυτή φορτίστηκε πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ (ΚΕΤΥΑΚ) στην Αγία Παρασκευή. Δύο πραγματικά περιστατικά που ενισχύουν όσα εισέφεραν μάρτυρες, στη δίκη, για την ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – Predator.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης και η εισαγγελική πρόταση που έχει ενσωματωθεί στη δικαστική απόφαση, στο κεφάλαιο για τους υψηλά ιστάμενους στόχους του Predator επισημαίνοντας: ως γενικότερο σχόλιο, μπορεί να παρατηρηθεί μια μεγάλη απροθυμία που διαπιστώθηκε στους στόχους του Ρredator να δώσουν τα τηλέφωνά τους προς εξέταση, να υποβάλουν εγκλήσεις ή έστω να παραστούν και ως απλοί μάρτυρες στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού, ειδικά για πολύ υψηλά ιστάμενους ανθρώπους, στρατιωτικούς, υπουργούς κ.λπ., αρκετοί από τους οποίους είναι πιθανό να είχαν πατήσει τα σχετικά links και με αυτόν τον τρόπο να είχε εγκατασταθεί στο κινητό τους παράνομο λογισμικό παρακολούθησης.

Πώς «εξαφανίστηκε» ο παράνομος εξοπλισμός

Στο «διά ταύτα» της δικαστικής απόφασης επισημαίνεται ότι «οι κατηγορούμενοι σε σύμπραξη με ετέρους εργαζομένους αναβάθμισαν και προετοίμασαν πλήρως την υποδομή τους για την εφαρμογή και αποπεράτωση του εγκληματικού τους σχεδίου με την αποστολή περαιτέρω μηνυμάτων προς τους στόχους που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν μέσω των κινητών τους συσκευών.

Μολονότι η Intellexa ενδιαφερόταν ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου 2021 για την περαιτέρω αύξηση του αποθηκευτικού χώρου και την εγκατάσταση επιπρόσθετου εξοπλισμού (λίγες ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα τη 16η-12-2021, ότε και δημοσιεύθηκαν οι έρευνες των Citizen Lab και MΕΤΑ για την ύπαρξη του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator και τη λειτουργία του – μεταξύ άλλων χωρών – και στην Ελλάδα), υπάλληλοι αφαίρεσαν όλο τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.

Η εσπευσμένη και άτακτη αφαίρεση του εξοπλισμού καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ως άνω εργαζόμενοι πήραν μεταξύ άλλων και υλικό εξοπλισμού που ανήκε στην ιδιοκτησία της Hostmein. Την ίδια ημέρα, άλλωστε, έπαυσε και η χρήση της προπληρωμένης κάρτας του Αιμίλιου Κοσμίδη. Προκειμένου δε οι κατηγορούμενοι να συνεχίσουν ανεμπόδιστα το έργο τους, φρόντισαν, μετά την έκταση δημοσιότητας που έλαβε η αποκάλυψη των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, να αποσυνδέσουν τα προϊόντα που προωθούσαν με την επωνυμία της Intellexa».