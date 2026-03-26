Η αγωνιστική σεζόν μπαίνει στην πιο απαιτητική και καθοριστική καμπή της, ενώ ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη «μάχη» των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος χωρίς άγχος και πίεση, αλλά με τη γνώση ότι κάθε ματς θα έχει τη δική του ιστορία και βαρύτητα.

Η εκκίνηση στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα μοιάζει με δοκιμασία χαρακτήρα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Αλλωστε το -8 από την τρίτη θέση και τον Δικέφαλο του Βορρά δεν αφήνει περιθώρια για υπολογισμούς, παρά μονάχα για αποφασιστικότητα.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και δόξα των Πρασίνων, Τάκης Φύσσας, έδωσε το στίγμα με λόγια απλά και ξεκάθαρα: «Είμαι πάντα της άποψης ότι το πρόγραμμα παίζει ρόλο.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει πάντα για τη νίκη, παίζει πάντα για τη νίκη, θα ξεκινήσουμε την πορεία των playoffs από την Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Και κάπως έτσι, το ταξίδι θα αρχίσει μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Με ντέρμπι και διαρκείς δοκιμασίες για μια ομάδα που θα αναζητήσει την υπέρβαση στα playoffs και την εξασφάλιση του εισιτηρίου για τα προκριματικά του Europa League.

Την ίδια ώρα, στο Κορωπί ο νεαρός Κυριόπουλος (για τον οποίο έχει δείξει ενδιαφέρον η Κηφισιά) μετράει αντίστροφα τον χρόνο για την επιστροφή του στη δράση μετά την επέμβαση στους χιαστούς τον περασμένο Ιούλιο.

Οι διεθνείς Μπακασέτας, Τεττέη, Κοντούρης, Ινγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς και Μπόκος απουσιάζουν, ενώ ο Ντέσερς έχει εξασφαλίσει ειδική άδεια.

Ματιές στη Βραζιλία

Στη Βραζιλία, δημοσιεύματα φέρνουν στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο. Ο 28χρονος εξτρέμ, με 109 συμμετοχές, 16 γκολ και 6 ασίστ, φέρεται να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού, με την Μπεσίκτας επίσης στο «παιχνίδι».

Το γρασίδι…

Στο γηπεδικό θέμα, η κατασκευή του πρότζεκτ προχωρά με γοργούς ρυθμούς, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να μην μπορέσει να δώσει τα ευρωπαϊκά προκριματικά της σεζόν 2027-28 στον Βοτανικό.

Και αυτό γιατί τον Ιούνιο του 2027 θα τοποθετηθεί το γρασίδι στον αγωνιστικό χώρο και θα χρειαστεί ένα διάστημα για να «δέσει». Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ανάδοχος εταιρεία η οποία θα αναλάβει την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.