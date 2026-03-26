Ο Αρης έμαθε προχθές το πρόγραμμά του στη διαδικασία των πλέι οφ και ως σημείο εκκίνησης ορίστηκε η Λιβαδειά.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός… Στην περίπτωση του Αρη, η εκτός έδρας αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Λεβαδειακό χαρακτηρίζεται κάλλιστα και «τελικός» για τους Θεσσαλονικείς.

Η διαφορά των έξι βαθμών από την 5η θέση είναι τέτοια που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για απώλειες στον Αρη. Ούτε δράμι βαθμού, ειδικά στις πρώτες αγωνιστικές των πλέι οφ και μέχρι να δει εάν τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα δώσουν περιθώριο για απώλειες.

Μία νίκη επί του Λεβαδειακού αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα στο 5-8. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Αρης είτε θα παραμείνει σε δύσκολη θέση είτε θα δει τον δύσκολο στόχο της 5ης θέσης να εξελίσσεται σε ακατόρθωτο.

Για όλα τα παραπάνω, η διακοπή των Εθνικών έχει τη δική της αξία στο κιτρινόμαυρο «στρατόπεδο», όπου σήμερα οι παίκτες επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά τη διήμερη άδεια την οποία έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Ο έλληνας τεχνικός δεν έδωσε πολλές ανάσες στους ποδοσφαιριστές του, αφού θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις επόμενες μέρες. Μια διακοπή… βάλσαμο για τον ίδιο.

Επίθεση και φυσική κατάσταση βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του έλληνα τεχνικού, ποντάροντας παράλληλα σε νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές των πλέι οφ.

Τα μοναδικά παιχνίδια του Αρη μέσα στον Απρίλιο εξαιτίας των διακοπών στο πρωτάθλημα για Πάσχα και Κύπελλο, πριν τα τέσσερα ματς του Μαΐου.

Εκεί είναι που ο Γρηγορίου θέλει να έχει την ομάδα συμμαζεμένη και σε έναν ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας, με την προϋπόθεση ότι θα κάνει το απόλυτο των νικών στις αναμετρήσεις με Λεβαδειακό και ΝΠΣ Βόλο, τον οποίο θα υποδεχθεί για τη 2η αγωνιστική στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Από σήμερα ο Γρηγορίου περιμένει τη σταδιακή ενσωμάτωση των Σούντμπεργκ και Γένσεν στις προπονήσεις, με την κατάσταση των Γαλανόπουλου και Μισεουί να παραμένει ερωτηματικό και να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες.