Η λήξη της κανονικής περιόδου στη Σούπερ Λίγκα βρήκε στην πρώτη θέση μόνη την ΑΕΚ που εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ (0-0) και του ΠΑΟΚ με τον Βόλο (ήττα με 2-1). Η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα την Κηφισιά που δεν κατέβηκε καν: η ομάδα του Λέτο έχανε με 2-0 στο 10′ και 3-0 στο 25′. Είναι άδικη η τελική βαθμολογία; Ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε πολύ από τη συμμετοχή του στο Τσάμπιονς Λιγκ: υπό αυτό το πρίσμα το ότι ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με μόλις δύο βαθμούς λιγότερους θα μπορούσε να είναι και επιτυχία, αν έπαιζε λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο και δημιουργούσε τη βεβαιότητα πως όπως πέρυσι στα play off θα βελτιωθεί.

O ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει το τελευταίο δίμηνο μια σειρά από ασταμάτητους τραυματισμούς. Στον Βόλο έλειπαν τρεις βασικοί της άμυνας (Κένι, Μπάμπα και Μιχαϊλίδης), ο Ζίφκοβιτς, ο Μεϊτέ και ο Γιακουμάκης και βέβαια κι ο Πέλκας που λείπει καιρό. Αλλά μια ομάδα που θέλει το πρωτάθλημα (και μάλιστα για να γιορτάσει τα εκατό της χρόνια…) αυτό το ματς πρέπει να το κερδίσει. Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι αναφορές στα προβλήματα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ εξηγούν την πρωτιά της ΑΕΚ. Που προσπέρασε και τους δύο χωρίς να έχει κερδίσει κανέναν τους στα τέσσερα ματς μαζί τους στην κανονική περίοδο.

Καλύτερη

Η ΑΕΚ είναι αήττητη στο πρωτάθλημα από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν και ηττήθηκε με 2-0 στο Γ. Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό. Εχει 7 περισσότερους βαθμούς από πέρυσι και τους έχει ενώ έχει δεχτεί ένα γκολ παραπάνω από πέρυσι και έχει σκοράρει λίγα περισσότερα: μόλις πέντε. Δεν έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα (την έχει ο ΠΑΟΚ), δεν έχει την καλύτερη άμυνα (την έχει ο Ολυμπιακός), δεν έχει τους πιο πολλούς βαθμούς στα ντέρμπι (τους έχει ο ΠΑΟΚ), δεν έχει δώσει τα πιο δύσκολα ματς στην Ευρώπη (τα έχει δώσει ο Ολυμπιακός), αλλά έχει κάνει πολλά που δεν έχουν κάνει οι δύο ανταγωνιστές της στη Σούπερ Λίγκα.

Εχει κερδίσει πολλούς βαθμούς στις καθυστερήσεις (πράγμα που δεν κάνει ο Ολυμπιακός), έχει κερδίσει πολλά ματς με 1-0 (πράγμα που δεν ξέρει να κάνει ο ΠΑΟΚ), έχει βρει τρόπους τελευταία να ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες νωρίς, ειδικά στα ματς στο γήπεδό της: το έκανε με τον Λεβαδειακό, την ΑΕΛ και την Κυριακή με την Κηφισιά. Κι έχει πάρει γκολ από τον Βάργκα που ήρθε τον Ιανουάριο και αποδεικνύεται σπουδαία προσθήκη. Κυρίως η ΑΕΚ δεν έχει ένα πολύ ορατό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της: ούτε η άμυνά της δέχεται πολλά γκολ, ούτε η επίθεσή της είναι δυσλειτουργική.

Παραμόρφωση

Με τη Σούπερ Λίγκα υπάρχει ένα πρόβλημα: τα στατιστικά της είναι παραμορφωτικός καθρέφτης. Ο ΠΑΟΚ π.χ. έχει δεχτεί τα ίδια γκολ με την ΑΕΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει την ίδια άμυνα με την ΑΕΚ. Στον Βόλο, με τις απουσίες που υπήρχαν, η άμυνά του υπέφερε. Είναι κάτι που όπως είπε ο Λουτσέσκου το είδαμε για πρώτη φορά; Οχι. Εχει συμβεί και με την ΑΕΛ και με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ακόμα και με την ΑΕΚ στην Τούμπα: θυμίζω ότι κι εκεί η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια απαντώντας στις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι στα χαρτιά η ομάδα με τις πιο πολλές τελικές προσπάθειες.

Αλλά στην πραγματικότητα στον δεύτερο γύρο ο Ολυμπιακός πέτυχε όλα κι όλα 15 γκολ από τα οποία τα οκτώ στα ματς με τον ΟΦΗ, τον Αστέρα και τον Πανσερραϊκό. Η αποτελεσματικότητά του είναι μικρή μολονότι μάλιστα έχει τον πρώτο και τον τρίτο σκόρερ του πρωταθλήματος: φανερά τον Ελ Κααμπί και τον Ταρέμι δεν τους βοηθά κανείς. Αυτό είδαμε και στο ματς με την ΑΕΛ. Οι τελικές προσπάθειες του Ποντένσε, του Τσικίνιο, του Ζέλσον, του Κλέιτον ήταν ελάχιστες.

ΠΑΟ

Η ΑΕΚ μπαίνει πρώτη στα play off και με βάση ό,τι έχει προηγηθεί τις χρονιές που το πρωτάθλημα κρίνεται στα play off πρέπει να θεωρείται και πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Μόνο το 2023 η ομάδα που μπήκε πρώτη στα play off δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια: ο ΠΑΟ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κέρδισε τα ματς στην έδρα του, έχασε από τον Ολυμπιακό με το περίφημο γκολ του Ρέαμπτσιουκ και έχασε και το μόνο πρωτάθλημα που αληθινά διεκδίκησε τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά οι στοιχηματικές εταιρείες εξακολουθούν να δίνουν πρώτο φαβορί τον Ολυμπιακό – απλά έχει πέσει η απόδοση του ΠΑΟΚ. Γιατί συμβαίνει αυτό; Οχι τόσο γιατί η ΑΕΚ έχει δείξει δυσκολίες στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ (κι ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι δεν έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα) όσο γιατί προεξοφλούν ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες βαθμών.

Το πρόγραμμα των play off θα παίξει ρόλο σίγουρα. Οπως φυσικά και το τι θα κάνει ο ΠΑΟ. Που σε επίπεδο αποτελεσμάτων έχει την πιο θεματική βελτίωση. Είναι δεύτερος σε βαθμούς στον δεύτερο γύρο, έχει κάνει τους πιο πολλούς βαθμούς από όλους στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές κι αν δεν είχε πετάξει δύο βαθμούς με τον Παναιτωλικό, γιατί ο Μπενίτεθ έπαιξε με αναπληρωματικούς λόγω του ματς με την Μπέτις που ακολουθούσε, ο ΠΑΟ θα είχε αρκετές πιθανότητες να τερματίσει σε μια θέση καλύτερη από την τέταρτη. Η θέση του ρυθμιστή του πρωταθλήματος δεν του ταιριάζει του ΠΑΟ: πρέπει να βρει έναν στόχο. Ας πούμε να κάνει τους πιο πολλούς βαθμούς στα play off.

Δεν μοιάζει

Θα υπάρξουν μάχες πέρα από αυτές που σίγουρα θα δούμε στο γκρουπ της κορυφής; Στο γκρουπ της τετράδας 5-8 βρέθηκαν πίσω από τον Λεβαδειακό, ο ΟΦΗ, ο Αρης και ο Βόλος. Ο Λεβαδειακός ξεκινά με +5 βαθμούς από όλους. Ο Βόλος έχει μία νίκη μετά τα Χριστούγεννα: αυτή που έκανε με τον ΠΑΟΚ. Ο Αρης έχουμε ξεχάσει πότε κέρδισε τελευταία φορά. Ο μόνος που μοιάζει ικανός να στερήσει από τον Λεβαδειακό την πέμπτη θέση είναι ο ΟΦΗ. Στα play out όπως εξελίσσεται το πράγμα ο Πανσερραϊκός παρά την βελτίωσή του δύσκολα θα καλύψει 6 βαθμούς που τον χωρίζουν από την ΑΕΛ. Κι ο Αστέρας που στο ματς με τον ΠΑΟ έπαιξε με τέσσερα παιδιά από τις Ακαδημίες δεν μοιάζει να το πιστεύει.