Η ατυχία μοιάζει να έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, χτυπώντας την ομάδα σε κρίσιμα σημεία της αγωνιστικής διαδρομής της. Σαν μια αλυσίδα που δεν λέει να σπάσει, τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο, με τελευταίο και πιο ηχηρό πλήγμα την απώλεια του Σίριλ Ντέσερς μέχρι το φινάλε των πλέι οφ, καθώς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον τένοντα.

Ο διεθνής νιγηριανός επιθετικός, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι με προσδοκίες και τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επίθεση του Τριφυλλιού, δεν κατάφερε ποτέ να βρει σταθερό ρυθμό. Οι συγκυρίες και κυρίως οι τραυματισμοί τον κράτησαν μακριά από τη συνέχεια και τη συνέπεια που απαιτεί το υψηλό επίπεδο. Ο σοβαρός τραυματισμός του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής αποτέλεσε την πιο καθοριστική στιγμή αυτής της δύσκολης πορείας.

Δύσκολη απόφαση

Αρχικά υπήρχε συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επένδυσαν χρόνο και προσπάθεια στην αποκατάσταση, με την ελπίδα ότι θα προλάβει να επιστρέψει στο κρίσιμο φινάλε της σεζόν. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σκληρή. Μετά και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Europa League, η τελική απόφαση ελήφθη από τις δύο πλευρές.

Χειρουργική επέμβαση, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα στον τένοντα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος μελλοντικής υποτροπής.

Ετσι, ο Ντέσερς τίθεται εκτός μάχης για τα πλέι οφ και η απουσία του δεν είναι απλώς αριθμητική, γιατί αφήνει μια αίσθηση ανεκπλήρωτης υπόσχεσης.

Οι αριθμοί, άλλωστε, για τη φετινή αγωνιστική παρουσία του Ντέσερς λένε πολύ περισσότερα. Μόλις οκτώ συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, τρία γκολ και μία ασίστ σε περιορισμένο χρόνο, με το κοντέρ των χαμένων αγώνων να εκτοξεύεται. Μια σεζόν που δεν κύλησε ποτέ όπως σχεδιάστηκε, ούτε για τον ίδιο, ούτε για την ομάδα.

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, υπάρχει μια σπίθα αισιοδοξίας. Εφόσον η αποθεραπεία κυλήσει ομαλά, ο Ντέσερς αναμένεται να επιστρέψει πλήρως έτοιμος στην καλοκαιρινή προετοιμασία, με την ευκαιρία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Να γράψει τη δική του ιστορία, αυτή τη φορά χωρίς εμπόδια.

Η ζημιά με Κάτρη

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί και άλλες απώλειες, όπως εκείνη του Σισοκό, αλλά και του νεαρού Κάτρη, που πλήρωσε το τίμημα της υπερφόρτωσης με συνεχόμενα παιχνίδια υψηλής έντασης. Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ διατηρεί ανταγωνιστικό πρόσωπο, ολοκληρώνοντας τον δεύτερο γύρο με θετικό πρόσημο και πέντε βαθμούς περισσότερους σε σχέση με την παρουσία της στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες προσφέρει μια πολύτιμη ανάσα. Ενα τετραήμερο ρεπό, μια ευκαιρία για επαναφόρτιση πριν από τη μάχη των πλέι οφ. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει χαρακτήρα και να διεκδικήσει την υπέρβαση με – μακρινό – στόχο την τρίτη θέση.