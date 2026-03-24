Το κλασικό ρητό που λένε πολλοί ότι η κλήρωση δεν λέει πολλά πράγματα γιατί θα παίξουν όλοι με όλους, στα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος δεν ισχύει. Διότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν την τελευταία αγωνιστική από τα «δώρα» του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ (τα οποία ξετύλιξε με χαρά η ΑΕΚ) διαμορφώνουν νέα δεδομένα.

Για παράδειγμα, άλλο είναι να πέσει πρώτη αγωνιστική ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (όπου με νίκη οι Θεσσαλονικείς θα την πιάσουν στη βαθμολογία) και άλλο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ όπου η Ενωση με νίκη θα αφήσει τον αντίπαλό της 6 βαθμούς πίσω. Επίσης για την ΑΕΚ που υστερούσε στις ισοβαθμίες τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον ΠΑΟΚ ήταν διπλό «δώρο» οι γκέλες των αντιπάλων της. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έμπαινε ως τρίτη (έστω ισόβαθμη) στη βαθμολογία και στο φινάλε εάν υπήρχε – νέα ισοβαθμία – ευνοείται η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο.

Αρα η ΑΕΚ έχει πλέον και αυτό το πλεονέκτημα έναντι των άλλων δύο ομάδων που θα πρέπει πάση θυσία να την προσπεράσουν έστω έναν πόντο για να πάρουν αυτοί (ένας εκ των δύο εννοείται) τον τίτλο. Ακόμα και ο 4ος Παναθηναϊκός, που είναι αδύνατον να διεκδικήσει το πρωτάθλημα (αφού ακόμα και στο απίθανο σενάριο των 6/6 νικών θα πρέπει να γίνει και ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων), μπορεί να πληρώσει ακριβά αυτούς τους 2 βαθμούς που «πέταξε» την προτελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο με τον Παναιτωλικό (λόγω εκτεταμένου ροτέισον, ενόψει του επαναληπτικού με την Μπέτις).

Αυτή τη στιγμή είναι στους 8 βαθμούς από τον 3ο ΠΑΟΚ και θα ήταν στους έξι και με μια κλήρωση που θα έφερνε π.χ. πρεμιέρα με ντέρμπι Παναθηναϊκού – ΠΑΟΚ θα του έδινε τη δυνατότητα εάν νικούσε να πλησιάσει στο τρίποντο.

Διότι μπορεί το Τριφύλλι να μην έχει ελπίδες για τον τίτλο, αλλά όποια θέση πάρει πάνω από την 4η θα του προσφέρει καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ολοι έκαναν τις γκέλες τους, τόσο η πρώτη ΑΕΚ που άφησε 4 βαθμούς τις τελευταίες αγωνιστικές σε Βόλο και Περιστέρι, όσο και ο Ολυμπιακός (ο καλύτερος σε νίκες στην περιφέρεια) που πλήρωσε ακριβά την αφλογιστία στην επίθεση (0-0 με Λεβαδειακό, ΠΑΟΚ και Λάρισα, 0-1 με Παναθηναϊκό) στο γήπεδό του. Και φυσικά ο καλύτερος (στα ντέρμπι) ΠΑΟΚ, ο μοναδικός που έχασε στο Περιστέρι και την πάτησε στο φινάλε στον Βόλο όπως πέρυσι με την Καλλιθέα. Πλέον κάθε λάθος στοιχίζει… διπλά.