Τριάντα πέντε τελικές προσπάθειες. Εξι «καθαρές» φάσεις γκολ. Δοκάρι (Ποντένσε) στο 88′. Μια κλασική ιστορία… μόνος στο σπίτι για τον Ολυμπιακό κόντρα στην ΑΕΛ. Και όμως οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να μη νικήσουν (0-0)! Γιατί; Διότι έπεσαν στο απόγευμα που ένας τερματοφύλακας έζησε ό,τι ονειρεύτηκε: το τέλειο παιχνίδι, στο τέλειο ντεμπούτο του. Και έμειναν (ξανά) δίχως γκολ σε μια ιστορία που επαναλαμβάνεται!

Απαραίτητη σημείωση; Ναι, πριν η κουβέντα πάει παρακάτω προφανώς και επιβάλλεται ξεχωριστή αναφορά σε κάποιον που χθες το βράδυ ήταν πρωταγωνιστής στο όνειρό του. Σε εκείνο το ένα ματς όπου κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής νομίζει ότι ονειρεύεται με τα μάτια ανοιχτά. Είναι 25 ετών ο Θοδωρής Βενετικίδης. Και έκανε από σπόντα χθες το ντεμπούτο του στην κατηγορία των μεγάλων. Τον Νίκο Μελίσσα είχε επιλέξει βασικό τερματοφύλακα ο Σάββας Παντελίδης.

Αισθάνθηκε ενοχλήσεις όμως ο πρώην του ΠΑΟΚ στο ζέσταμα και έγινε αλλαγή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Βενετικίδης με… μπέρτα υπερήρωα για να θυμίσει εκείνο το κλισέ που λέει πως «παίζει και ο τερματοφύλακας». Ετοιμος να «πιάσει» και τα… άουτ. Νίκησε τον Ζέλσον σε τετ α τετ (6′). Την εκτέλεση του Σιπιόνι (43′). Του Ταρέμι (56′). Τη μαγική λόμπα του Ποντένσε (60′). Το παραλίγο αυτογκόλ του Μπατουμπινσικά στο γύρισμα του Μπρούνο (67′). Ξανά τον Ποντένσε στο δοκάρι του 88′. Ηταν και όσο τυχερός χρειαζόταν (Ελ Κααμπί 79′, Κλέιτον 90′) και κατάφερε το απίθανο. Να τελειώσει παρτίδα με 34 τελικές δίχως παθητικό! Ραψωδία του ενός, που βαθμολογήθηκε με το αδιανόητο 9.6 (Sofascore)! Σε μια παρτίδα όπου ο Ολυμπιακός είχε 2.58 Xgoals.

No goal

Σαν να λέμε; Αυτά που δεν γίνονται. Αλλά την ίδια στιγμή και αυτά που (ξανα)γίνονται. Τέταρτο Super League ματς δίχως σκορ στα τελευταία επτά (Παναθηναϊκός 0-1, Λεβαδειακός 0-0, ΠΑΟΚ 0-0, ΑΕΛ 0-0) για τον Ολυμπιακό. Τρίτο στα τελευταία τέσσερα στο Γ. Καραϊσκάκης. Και τελικά από την 20ή αγωνιστική και πέρα εννέα χαμένοι βαθμοί, όλοι υπό τον ίδιο παρονομαστή. Διότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν βρίσκει τον δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα. Και μιας και τέτοια φαινόμενα δεν τα παρατηρείς… δωρεάν; Ο πρωταθλητής έπεσε ξανά από την κορυφή του πίνακα.

Θα μπει στα playoffs του τίτλου με 58 βαθμούς, δύο λιγότερους από την ΑΕΚ και έναν παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, που χθες το βράδυ γκέλαρε στον Βόλο. Μια ευθεία που θα μπορούσε εύκολα να του προσφέρει προβάδισμα για το 49ο μετατράπηκε σε ανήφορο το τελευταίο δίμηνο. Και αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν δημιουργεί προϋποθέσεις, αλλά διότι δεν τις εκμεταλλεύεται. Τελείωσε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και οι Ερυθρόλευκοι έχουν μακράν τις περισσότερες «τελικές» (475): σχεδόν 100 παραπάνω από την ΑΕΚ (378) και 150 από τον ΠΑΟΚ (332). Και την ίδια στιγμή έχουν λιγότερα γκολ (45) όχι μόνο από την ΑΕΚ (49) και τον ΠΑΟΚ (52) που έχουν καρέκλες στο τραπέζι του τίτλου, αλλά και από τον πέμπτο Λεβαδειακό (51).

Με έξι αλλαγές

Χθες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θέλησε να ξεκινήσει με δύο σέντερ φορ όπως έκανε στην Κρήτη με τον ΟΦΗ. Αφησε εκτός τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί (ήταν στο όριο καρτών) και γενικά έπαιξε αρκετά με το χαρτί του rotation. Τιμωρημένος ο Ρέτσος, εκτός αποστολής λόγω θέσεων ξένων ο Ορτέγκα. Στον πάγκο πέραν του μαροκινού αρχισκόρερ και οι Ροντινέι, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία. Εξι αλλαγές για μια 4-2-3-1 προσέγγιση με Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτη, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι.

Δεν λες ότι δεν δούλεψε. Ο Ολυμπιακός είχε 18-0 τελικές στο πρώτο ημίχρονο όταν κατά μέσο όρο φέτος έχει 15 τελικές ανά παιχνίδι. Γκολ δεν μπήκε. Και δεν άλλαξε αυτό μετά το 60′ όταν ο Ελ Κααμπί και ο Ροντινέι «άλλαξαν» Τσικίνιο και Κοστίνια δίνοντας 4-4-2 σχηματισμό. Ούτε μετά το 80′ όταν ήρθαν από τον πάγκο και ο Γιαζίτσι με τον Κλέιτον για το τελευταίο κύμα επίθεσης. Παιχνίδι του 3 ή 4-0 έμεινε στο… μηδέν. Οπότε προφανώς δεν μπορείς να σχολιάσεις και πολλά.

Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κρατά την τύχη στα χέρια του. Θα παίξει σε έξι ντέρμπι ένα πρωτάθλημα (αύριο το μεσημέρι η κλήρωση για το πρόγραμμα) σε παρτίδες με άλλα χαρακτηριστικά. Και το μείον δύο από την ΑΕΚ προφανώς καλύπτεται. Αρκεί βεβαίως επιστρέφοντας από την εθνική διακοπή (5/4) να δείξει… συντονισμένος με το αυτονόητο. Με το ίδιο το αγωνιστικό του επίπεδο. Εχει την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα (11 γκολ παθητικό με τον Κωνσταντή Τζολάκη να κρατά για 17ο ματς το «μηδέν» έχοντας μια σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Μασόν στο 59′). Πρέπει να θυμηθεί και την καλύτερη επίθεση.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (60′ Ροντινέι), Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (73′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Μαρτίνς (80′ Γιαζίτσι), Τσικίνιο (60′ Ελ Κααμπί), Ποντένσε, Ταρέμι (80′ Κλέιτον).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Αποστολάκης (72′ Πέρες), Ναόρ, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Ουατάρα (45′ Μασόν), Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46′ Σίστο), Τούπτα (72′ Γκαράτε), Κακουτά (72′ Φεριγκρά).

* Είπε ο Μεντιλίμπαρ αναφερόμενος στα playoffs: «Θα δεχτούμε το πρόγραμμα όπως και να είναι, ελπίζουμε να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς παγίδες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Τελείωσε η μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα πάμε σε ένα μικρό πρωτάθλημα με δυνατά ματς. Οι τρεις πρώτοι έχουμε το προβάδισμα από την τέταρτη ομάδα, εμείς ελπίζουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να διεκδικήσουμε όλες μας τις πιθανότητες για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και το πρωτάθλημα».