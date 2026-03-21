Ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας UniCredit Αντρέα Ορτσέλ είναι γνωστός ως ένας από τους πιο «επιθετικούς» τραπεζίτες παγκοσμίως. Από τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Ορτσέλ έχει βάλει στο «μάτι» τη γερμανική Commerzbank, στην οποία η UniCredit κατέχει από τον περασμένο Σεπτέμβριο ποσοστό 29%.

Την περασμένη Δευτέρα (16/3), η UniCredit κατέθεσε εθελοντική πρόταση 35 δισ. ευρώ για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της Commerzbank, με στόχο να δημιουργήσει έναν πανευρωπαϊκό τραπεζικό κολοσσό. Η πρόταση αναλογεί σε 30,8 ευρώ ανά μετοχή, περίπου 4% υψηλότερα από την αποτίμηση της μετοχής την ημέρα της προσφοράς.

Η προσφορά θεωρείται χαμηλή και η UniCredit φέρεται να μην περιμένει την αποδοχή της πρότασης από σημαντική μερίδα μετόχων. Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή από τους κατόχους περίπου 1-2% των μετοχών και ανεβάσει το ποσοστό της ιταλικής τράπεζας στην Commerzbank σε πάνω από 30%, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη εξαγορά.

Αυτό συμβαίνει γιατί βάσει της γερμανικής νομοθεσίας, αν κάποιος μέτοχος έχει ποσοστό άνω του 30% σε μια τράπεζα, υποχρεούται να καταθέσει δημόσια πρόταση εξαγοράς. Αυτή αναμένεται να είναι υψηλότερη και να γίνει αποδεκτή από περισσότερους μετόχους, αυξάνοντας σημαντικά το μερίδιο της UniCredit. Πάντως, η επίσημη ανακοίνωση της UniCredit ανέφερε ότι δεν στοχεύει στη σημαντική αύξηση του μεριδίου της.

Αλλωστε, σε εκδήλωση επενδυτών της Morgan Stanley στο Λονδίνο, ο Αντρέα Ορτσέλ δήλωσε την Τετάρτη (18/3) ότι είναι πρόθυμος να επανεξετάσει προς τα πάνω την πρόταση για την εξαγορά της Commerzbank, προτείνοντας μεταξύ άλλων και ανταλλαγή μετοχών της Commerzbank με μετοχές της UniCredit. Οι εξελίξεις οδήγησαν τη μετοχή της Commerzbank σε ανοδικό ράλι και τιμή 32,88 ευρώ στο κλείσιμο της Τετάρτης, πριν πέσει κοντά στα 31,14 ευρώ την Πέμπτη.

Οι ορέξεις του ιταλού τραπεζίτη, όμως, έχουν βρει τοίχο στις γερμανικές Αρχές, που διατηρούν επιφυλάξεις και θέλουν η Commerzbank να παραμείνει σε γερμανικά χέρια. Από την άλλη, η ιταλική κυβέρνηση φέρεται να υποστηρίζει τον Ορτσέλ και την προσπάθειά του να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό τραπεζικό κολοσσό με έδρα το Μιλάνο.

Εξάλλου, η UniCredit είναι ο μεγαλομέτοχος και της δικής μας Alpha Bank με ποσοστό 29,8%, με την Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να βλέπουν με θετικό μάτι την επέκταση της επένδυσης της UniCredit στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε άλλωστε πρόσφατα για την ανάγκη περισσότερων συγχωνεύσεων μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών», συμπεριλαμβάνοντας και τον τραπεζικό τομέα.

Μπετίνα Ορλοπ

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank ανέλαβε τα ηνία της γερμανικής τράπεζας τον Οκτώβριο του 2024, αμέσως μετά την αρχή της «εκστρατείας» του Αντρέα Ορτσέλ. Τότε, τα διεθνή μέσα επεσήμαιναν ότι το «μεγάλο στοίχημα» της Ορλοπ ήταν να διατηρήσει την τράπεζα σε γερμανικά χέρια.

Λαρς Κλινγκμπάιλ

O υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ έχει χαρακτηρίσει την επιχείρηση εξαγοράς της Commerzbank από την UniCredit «εχθρική», προτάσσοντας άλλωστε την ανάγκη διατήρησης των θέσεων εργασίας της γερμανικής τράπεζας στα σημερινά επίπεδα (περίπου 40.000 εργαζόμενοι).