Ηταν τέτοιες μέρες πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Για την ακρίβεια, ήταν… σχεδόν τέτοια μέρα πριν από ακριβώς 30 χρόνια. 20 Μαρτίου του 1996 έδειχνε το ημερολόγιο και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού ανυπομονούσε για τη νύχτα που ερχόταν. Μια νύχτα που θα έμενε στην ιστορία. Μια νύχτα κατά την οποία η ομάδα του θα έγραφε ιστορία. Για πρώτη φορά μια ελληνική ομάδα θα έπαιρνε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League. Μια ελληνική ομάδα ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες της Ευρώπης. Στις 20 Μαρτίου του 1996 ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τη Λέγκια Βαρσοβίας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στον επαναληπτικό του 0-0 της Πολωνίας.

Περισσότεροι από 65.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ, εκατομμύρια κόσμου ήταν καρφωμένοι στις τηλεοράσεις τους για να δουν τη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του Χουάν Ραμόν Ρότσα, που ήδη είχε… τρελάνει την Ευρώπη με μεγάλες νίκες και την πρόκρισή της στα προημιτελικά. Η ισοπαλία στον πρώτο αγώνα ήταν ένα αποτέλεσμα που άφηνε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και ελπίδες στους Πράσινους για να τα καταφέρουν και να βρεθούν στα ημιτελικά. Και στο γήπεδο αποδείχτηκε πως εκείνη η παρέα του Βαζέχα, του Μπορέλι, του Δώνη, του Γεωργιάδη, του Βάντσικ, του Ουζουνίδη, του Αποστολάκη, του Μαραγκού και των υπολοίπων δεν θα μπορούσε να μη φτάσει σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Στο 34′ ο Βαζέχα ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι επιβλητικός σε όλη την αναμέτρηση. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Λέγκια, πετυχαίνει ακόμα δύο γκολ με τον Βαζέχα να σκοράρει ξανά και με μια… ζωγραφιά του Χουάν Χοσέ Μπορέλι και παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League. Εκεί που αντιμετώπισε τον σπουδαίο Αγιαξ, χωρίς να καταφέρει να φτάσει μέχρι τον τελικό. Η βραδιά όμως με τη Λέγκια, η 20η Μαρτίου 1996, έμεινε στην ιστορία του Παναθηναϊκού ως μία από τις σπουδαιότερες που έχει ζήσει. Σήμερα, ακριβώς 30 χρόνια μετά, στις 19 Μαρτίου 2026 ο Παναθηναϊκός έχει μια ακόμα μεγάλη πρόκληση μπροστά του. Θέλοντας να… θυμηθεί τον Βαζέχα, τον Μπορέλι, τον Ρότσα, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, του Ανδρέα Τεττέη, του Τάσου Μπακασέτα, του Ινγκι Ινγκασον θέλει να γράψει τη δική της ιστορία.

Στη Σεβίλλη απέναντι στην Μπέτις, μια ομάδα ζάμπλουτη, μια ομάδα με πολλά αστέρια, περσινή φιναλίστ του Conference League και με έναν σπουδαίο προπονητή στον πάγκο της, ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει την έκπληξη. Να υπερασπιστεί το 1-0 του πρώτου αγώνα που με κόπο πήρε πριν από μία εβδομάδα χάρη στο πέναλτι του Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο ισπανός προπονητής έχει πολλές επιστροφές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και θα παρατάξει μια ενδεκάδα με σαφώς λιγότερα προβλήματα απ’ ό,τι στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο Καλάμπρια θα επιστρέψει στη θέση του, δηλαδή στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Κυριακόπουλο να παραμένει αριστερά και τους Κάτρη, Ινγκασον και Τουμπά που επιστρέφει τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή σίγουρος είναι ο Ρενάτο Σάντσες, με Μπακασέτα και Τσέριν να διεκδικούν τη θέση δίπλα του, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή δεν αναμένεται να γίνει αλλαγή. Πελίστρι και Ταμπόρδα θα βρίσκονται ως στηρίγματα στον Τεττέη που θα είναι ο σέντερ φορ.

Η απάντηση του Μπενίτεθ στον Πελεγκρίνι «Χάσαμε στην Αθήνα από ένα αμφισβητούμενο πέναλτι», ήταν η ατάκα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, με τον προπονητή της Μπέτις να θέλει να χρησιμοποιήσει τα… mind games ενόψει του σημερινού επαναληπτικού. Ατάκα που δεν άφησε να πέσει κάτω ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου έδωσε τη δική του απάντηση. «Παιχνίδια μυαλού έκαναν στην Αγγλία, συνέχεια. Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, για τίτλους, για τον Τύπο. Μετρά μόνο αυτό που γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Η πραγματικότητα είναι πως παίξαμε για τριάντα λεπτά με παίκτη λιγότερο και σκοράραμε με ένα ξεκάθαρο πέναλτι και ουσιαστικά αυτό έγραψε και την ιστορία του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση θα είναι καλό αν αύριο (σ.σ. σήμερα) δεν έχουμε να πούμε κάτι για τους διαιτητές αλλά μόνο για το ποδόσφαιρο», ήταν η απάντηση του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος εξήγησε και το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι.

«Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ και διεκδικεί κάτι για πρώτη φορά μετά το 2003. Εχω τα ίδια συναισθήματα με τους φιλάθλους μας. Αναγνωρίζω τη σημασία του ματς γιατί είναι σημαντικό για τον σύλλογο. Δεν με απασχολεί το αν είναι στην Ισπανία ή κάπου αλλού. Τακτικές εκπλήξεις είναι δύσκολο να υπάρξουν. Ξέρω πολύ καλά τον κύριο Πελεγκρίνι, έχει ένα στυλ και έχει πετύχει πολλά με αυτό. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της Μπέτις, παίζει στην έδρα της, θέλει να γυρίσει το αποτέλεσμα. Το τακτικό κομμάτι το έχουμε προβλέψει, ίσως υπάρξουν αλλαγές στα πρόσωπα του αντιπάλου».