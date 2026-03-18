«Θέλω να αναφερθώ στον Γιώργο. Είναι ένα παιδί που όλο το μέλλον είναι μπροστά του. Ηταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί του, πραγματικά είναι ένας καλός παίκτης. Από πέρυσι τον εμπιστεύτηκα πάρα πολύ και εκεί που θα πάει πρέπει να τον προσέξουν πάρα πολύ, γιατί είναι από τα στόπερ της επόμενης γενιάς της Εθνικής Ελλάδας». Τα λόγια ανήκουν στον προπονητή του Λεβαδειακού, Νίκο Παπαδόπουλο, και ειπώθηκαν μετά το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Κάτρη με τη φανέλα των Βοιωτών. Τη μέρα που τους αποχαιρετούσε για να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε αποφασίσει να «σπάσει» τον δανεισμό του και να τον πάρει πίσω στο Κορωπί.

Μερικούς μήνες μετά, ο Γιώργος Κάτρης όχι μόνο έχει καθιερωθεί στον Παναθηναϊκό αλλά τελικά τον… προσέχουν, όπως ζήτησε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Του έκαναν επέκταση συμβολαίου έως το 2030, με τον ίδιο να θεωρείται πλέον ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας και να έχει πάρει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.

Βασικός σε ματς απέναντι σε ομάδες όπως η Ρόμα και η Μπέτις. Εμπειρίες που μερικούς μήνες πριν ούτε καν είχε φανταστεί πως θα τις ζούσε τόσο άμεσα. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν για τον Κάτρη είναι πως στον Λεβαδειακό περίμεναν αυτή την εξέλιξη. Αλλωστε είχαν φροντίσει να βάλουν το… χεράκι τους σε αυτό. Και μάλιστα τον είχαν ρίξει απευθείας στα βαθιά. Το ντεμπούτο του με τους Βοιωτούς είχε γίνει σε ένα ματς με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», όταν μόλις στο 35′ του αγώνα είχε αντικαταστήσει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο μπαίνοντας στη θέση του.

Σε ηλικία 19 χρόνων κλήθηκε να παίξει απέναντι στον Αγιούμπ ελ Κααμπί, σε ένα ματς που η ομάδα του έχανε με 2-0 όταν είχε μπει στο γήπεδο.

Τελικό σκορ; 2-2 με τον Κάτρη να είναι εκ των κορυφαίων και κάπως έτσι να ξεκινάει η πορεία του, που φτάνει στο σήμερα και στην καταξίωση με τον Παναθηναϊκό. Πλάι στον Κάτρη, ένα άλλο παιδί ζει το δικό του όνειρο και ανοίγει ακόμα περισσότερο τα ποδοσφαιρικά του φτερά. Ο Σωτήρης Κοντούρης όχι μόνο έχει καταφέρει από τον Παναιτωλικό να καθιερωθεί σχεδόν αμέσως στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα σε ματς που… καίνε. Δεν περιορίστηκε σε συμμετοχές «δοκιμής». Επαιξε βασικός σε ντέρμπι, στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ, στο μεγάλο διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε απαιτητικά παιχνίδια όπου η πίεση δεν συγχωρεί λάθη. Μέσα σε 8 εμφανίσεις με τα «πράσινα» έδειξε ωριμότητα, καθαρό μυαλό και αγωνιστική πειθαρχία. O νεαρός χαφ είναι από τους καλύτερους μέσους του Παναθηναϊκού όσον αφορά την ακρίβεια στις πάσες, βάσει αριθμών, από τους καλύτερους στις επανακτήσεις της μπάλας, από τους καλύτερους στις μονομαχίες. Γι’ αυτό και ο Ράφα Μπενίτεθ τον έχει καθιερώσει ως βασικό χαφ της ομάδας, γι’ αυτό και πλέον άνοιξε μια ακόμα πόρτα για τον ίδιο.

Πριν από μερικούς μήνες αγωνιζόταν σε αγώνες για την παραμονή στην κατηγορία, με τη φανέλα του Παναιτωλικού, στα τέλη του μήνα θα φορέσει τα γαλανόλευκα και θα αποτελέσει μέλος της εθνικής ομάδας των ανδρών, σε μια εποχή μάλιστα που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προβληματίζεται έντονα για το γεγονός πως η Ελλάδα δεν «παράγει» αμυντικούς μέσους με τη συχνότητα που το έκανε παλαιότερα. Ο Κοντούρης μπορεί να του δώσει μια τέτοια λύση, του χαφ που μπορεί να παίξει το κάθετο ποδόσφαιρο το οποίο θέλει ο ομοσπονδιακός προπονητής και γι’ αυτό του άνοιξε την πόρτα της εθνικής ομάδας. Προσθέτοντας ένα νέο πρόσωπο σε αυτήν και δίνοντας την ευκαιρία στον νεαρό ποδοσφαιριστή να τεστάρει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις του.

Η παρουσία παικτών του Παναθηναϊκού στις εθνικές ομάδες πάντως θα είναι έντονη, αφού εκτός από την Ανδρών, εννέα ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού είναι στις κλήσεις των εθνικών ομάδων Κ17 και Κ19. Συγκεκριμένα, πέντε ποδοσφαιριστές βρίσκονται στις κλήσεις της U17 της Εθνικής Ελλάδας, με τους Χρήστο Γείτονα (τερματοφύλακας), Στέφανο Τσίγκα (αμυντικός), Βασίλη Λαβδά (αμυντικός), Παναγιώτη Μπινιάρη (μέσος) και Ιάσονα Νεμπή (επιθετικός), ενώ ακόμα τέσσερις ποδοσφαιριστές κλήθηκαν στην αντίστοιχη Εθνική της U19. Συγκεκριμένα, οι Νεκτάριος Καλοσκάμης (αμυντικός), Ρούσιτ Ζέκα (μέσος), Γιάννης Μπόκος (μεσοεπιθετικός) και Γιώργος Σώκος (επιθετικός) θα φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.