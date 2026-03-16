Φέτος κλείνουν έξι χρόνια από τότε. Οσα ζήσαμε εκείνους τους «αξέχαστους μήνες» της πανδημίας του κορωνοϊού με την υποχρεωτική απομόνωση στο σπίτι δεν είχαν προηγούμενο. Ουδείς από τους παλιότερους θυμόταν παρόμοιες εμπειρίες. Ούτε καν στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ούτε ενόσω κυριαρχούσε η επταετής δικτατορία των συνταγματαρχών με τον επιβεβλημένο στρατιωτικό νόμο, γνωρίσαμε στη χώρα μας παρεμφερείς καταστάσεις αναγκαστικού περιορισμού. Γεγονός είναι ότι την πανδημία, όπως τη βίωσαν η Κίνα και οι ΗΠΑ, αλλά και οι γειτονικές μας Ιταλία και Ισπανία, εμείς στην Ελλάδα δεν τη γνωρίσαμε. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, επιδείξαμε πρωτόγνωρη αυτοπειθαρχία και αξιοζήλευτη τήρηση των υποδείξεων. Αν δώσουμε αξία στις στατιστικές, πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για τις εξαιρετικές μας επιδόσεις.

Ποτέ δεν θα μάθουμε ολόκληρη την αλήθεια. Οι «θεωρίες συνωμοσίας» βάλθηκαν να διχάσουν όλους όσοι συνηθίζουν να ψάχνουν την ουσία πίσω από τα φαινόμενα. Ο φόβος να υποστούμε τις συνέπειες από την εφόρμηση του κορωνοϊού, απομάκρυνε κάθε υποψία εσκεμμένης τρομολαγνείας. Μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου, ποιος νοιάζεται αν κάποιοι ωφελήθηκαν επιδιώκοντας την κοινωνική χειραγώγηση ή την άσκηση επικοινωνιακής πολιτικής; Ποιος θα ήθελε να ζήσει καταστάσεις εφιαλτικές, όπως τη μαύρη πανώλη του 14ου αιώνα, ή την ισπανική γρίπη διαρκούντος του Μεγάλου Πολέμου, που προκάλεσαν περισσότερους θανάτους από όσες οι πολεμικές επιχειρήσεις; Διαβάζουμε τα σχετικά ρεπορτάζ και ανατριχιάζουμε.

Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: τώρα που γυρίσαμε στη γνώριμη καθημερινότητα, πόσο ασφαλείς είμαστε να επαναλάβουμε φυσικές δραστηριότητες σαν αυτές που εγκαταλείψαμε με την επιβολή της καραντίνας; Ας κοιτάξουμε τα πράγματα με ρεαλισμό. Ζούμε ακόμα στον αστερισμό του κορωνοϊού. Μέχρι να εφαρμοστεί ένα δραστικό και ακίνδυνο εμβόλιο, ή να παραχθεί το σωστό φάρμακο, υπάρχει απόσταση. Και οι λεονταρισμοί δεν έχουν θέση. Οι κρύοι μήνες του χειμώνα κρύβουν κινδύνους και, εφόσον αληθεύουν οι απόψεις των ειδικών, ο διαβόητος κορωνοϊός μπορεί να επιστρέψει δριμύς. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ωριμότητα στην πράξη;

Ο Νίκος Μαρκέας είναι ορθοπεδικός ιατρός και δρομέας. Το τελευταίο βιβλίο του με τίτλο «Θρυλικοί δρομείς: Εμβληματικές μορφές του τρεξίματος» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάλτο