Ο Μόντο Ντουπλάντις ήταν ο καλύτερος οικοδεσπότης για τους φίλους του στο δικό του πάρτι στην Ουψάλα της Σουηδίας, στο σπίτι του. Ομως την κρίσιμη στιγμή, πήρε την… τούρτα και έφυγε. Ο «εξωγήινος» Σουηδός έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στο δικό του μίτινγκ, έδωσε εντολή να μπει ο πήχης στα 6.31 μ. και ο… αθεόφοβος το πέρασε και αυτό το ύψος κάνοντας (για 15η φορά) νέο παγκόσμιο ρεκόρ!

Για την ιστορία, η τριάδα των νικητών συμπληρώθηκε από τον Νορβηγό Σόντρε Γκούτορμσεν (6.00μ .) και τον Αμερικανό Ζάκερι Μπράντφορντ (5.90 μ.). Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν χαμηλά (7η θέση) καθώς έμεινε στα 5.80 μ. έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6 μέτρα.

Ο Καραλής ξεκίνησε από τα ψηλά και συγκεκριμένα από τα 5.80 μ. Δεν τα κατάφερε μεν στην πρώτη του προσπάθεια, αλλά στη δεύτερη πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία. Στη συνέχεια άφησε τα 5.90 μ. και πήγε αμέσως στα 6.00 μ. Αν και είχε υψηλά άλματα, κάτι δεν του πήγαινε καλά, και έριχνε τον πήχη, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας του αγώνα. Πάνω από τα 6.00 μ. συνέχισαν μόνο οι Ντουπλάντις και Γκούτορμσεν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο μίτινγκ του Αρμάντ Ντουπλάντις, έγινε με το «Φέρτο» του Ακύλα.

Αθλητής του μήνα ο Καραλής

Για έναν εξαιρετικό αθλητή τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου τον ανακήρυξε αθλητή του μήνα για τον Φεβρουάριο με αφορμή το απίστευτο άλμα στα 6,17 που έκανε πρόσφατα στο σπίτι του στίβου στην Παιανία. Ενα άλμα που τον έφερε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πάνω από τους τεράστιους Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλένι και πίσω μόνο από τον καλό του φίλο, τον σουηδό σούπερμαν του αγωνίσματος. Οι δυο τους τα είπαν αρκετές φορές, αστειεύονταν συχνά όπως συνηθίζουν στους αγώνες τους και ο ένας χειροκροτούσε τον άλλο, όμως όσον αφορά την πολυαναμενόμενη κόντρα τους, αυτή πήρε παράταση για λίγες μέρες για την Πολωνία, στο Τόρουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, που θα βρεθούν απευθείας στον τελικό του Σαββάτου στις 21 Μαρτίου.