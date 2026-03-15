Την Κυριακή 26 Απριλίου, το παραλιακό μέτωπο του Φαλήρου ετοιμάζεται να πλημμυρίσει με χιλιάδες δρομείς, χαμόγελα και παλμό. Ο Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος, ο πρώτος ιστορικά ημιμαραθώνιος της Αθήνας, επιστρέφει για 17η χρονιά προσκαλώντας επαγγελματίες κι ερασιτέχνες δρομείς από όλο τον κόσμο να ζήσουν μια μοναδική δρομική εμπειρία με θέα το απέραντο γαλάζιο του Σαρωνικού. Με διαδρομές που αναδεικνύουν την ομορφιά της παραλιακής ζώνης και με παράλληλους αγώνες για κάθε ηλικία και επίπεδο, ο Ποσειδώνιος φιλοδοξεί και φέτος να γίνει μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, εξωστρέφειας και ανθρώπινης ενέργειας. Οι αγώνες είναι ενταγμένοι στο καλεντάρι της Ενωσης Διεθνών Μαραθωνίων και Αγώνων Αντοχής (AIMS), της οποίας ο Ποσειδώνιος είναι τακτικό μέλος όπως και στο αντίστοιχο του ΣΕΓΑΣ.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει έξι διαφορετικές διαδρομές με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Το κύριο αγώνισμα είναι ο Ημιμαραθώνιος μήκους 21,1 χλμ., με μια χάραξη δύο στροφών που διατρέχει σημαντικά τοπόσημα του Φαληρικού Ορμου, όπως η Μαρίνα Φλοίσβου, το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η παραλία Εδέμ. Στην ίδια διαδρομή αλλά σε μία στροφή διεξάγεται και ο αγώνας Τέταρτο Mαραθωνίου των 10,5 χλμ. Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς προσφέρεται ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. όπως και ο αντίστοιχος Δυναμικού Βαδίσματος 5 χλμ. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Αγώνα Κοινωνικής Προσφοράς 1.000 ή 2.000 μέτρων για την ενίσχυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», για παιδιά με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Στους μικρούς δρομείς έως 12 ετών απευθύνεται ο Αγώνας Παιδιών 1.000 μέτρων. Για ακόμα μία χρονιά ο Ποσειδώνιος εξασφάλισε επίσημη μέτρηση των διαδρομών του ημιμαραθωνίου και των 5 χλμ., πιστοποιημένη από την Ενωση Διεθνών Μαραθωνίων και Αγώνων Αντοχής WA/AIMS.

Πιστός στη φιλοσοφία του, ο Ποσειδώνιος και φέτος συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και τον πολιτισμό σ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Με κεντρικό μήνυμα «Τρέχω & Βαδίζω. Δίνω αξία στα βήματά μου!», οι αγώνες επιχειρούν να ευαισθητοποιήσουν για την παχυσαρκία και τον σακχαρώδη διαβήτη. Χάρη στη δράση «Μουσικοί και μουσική», μουσικοί του δρόμου θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία των παραθαλάσσιων διαδρομών, συνοδεύοντας τους δρομείς με νότες και ρυθμό στην προσπάθειά τους. Φέτος, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ, η διοργάνωση θα έχει στην πρώτη γραμμή των αγώνων σπουδαστές από τους τομείς της εργοθεραπείας, παιδαγωγικής, φυσικοθεραπείας και μαγειρικής να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους δρομείς της. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δημιουργική απασχόληση και face painting για τους συμμετέχοντες του παιδικού αγώνα, αποθεραπεία και χαλαρωτικές μαλάξεις για τους δρομείς μετά τον τερματισμό αλλά και δημιουργικό pasta station για όλους.

Τρέχω Info

Εγγραφές και… κουπόνια

Οι εγγραφές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https: //poseidon-athenshalfmarathon.com. Για όσους απολαμβάνουν το τρέξιμο με παρέα, διατίθενται ομαδικές συμμετοχές άνω των 10 ατόμων με την εφαρμογή της υπηρεσίας κουπονιών. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όσους θέλουν να αποκτήσουν συμμετοχές και να τις δωρίσουν. Η πλατφόρμα των εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου ή έως ότου συμπληρωθούν τα ανώτατα όρια συμμετοχών (5.000 δρομείς στον Ημιμαραθώνιο και το Τέταρτο Μαραθωνίου, 3.000 στον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. και το Δυναμικό Βάδισμα 5 χλμ., 600 στον Αγώνα Δρόμου Παιδιών και 400 στον Αγώνα Κοινωνικής Προσφοράς). Σε κάθε περίπτωση, την ημέρα των αγώνων δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές.