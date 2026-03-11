Η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες μπορεί να έχει μείνει στην άκρη για το ΠΑΣΟΚ (μετά και την τελευταία δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη στο in.gr πως «πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν υπάρχει»), όμως ο τρόπος που αυτό το «όχι» θα αποτυπωθεί παραμένει σημείο συζήτησης εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Εμείς λέμε «καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», απόφαση συνεδρίου (…) Λένε ότι είμαι μονομανικός, λένε «δεν κουράστηκε;». Θέλω να τους ενημερώσω ότι δεν θα κουραστώ. Θα θέσω την απόφαση αυτή στο συνέδριο», ανέφερε ο Χάρης Δούκας, που επιμένει στο «μέχρι τέλους» για το ψήφισμα που θα αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ.

Απορία

Υπήρξε έστω και μια φορά που ο πόλεμος ενίσχυσε κόμματα υπό ίδρυση;

Θέμα τρόπου

Υπάρχει όμως ένας τρόπος να μην επιμένει πια; Το πιο δύσκολο για τον Δούκα θα ήταν να αποτυπωθεί σαφώς, με κάποιον τρόπο, πως δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιας σύμπραξης σε κάποιο από τα κείμενα του συνεδρίου – τότε το ψήφισμα μπορεί όχι απλώς να ήταν αχρείαστο, αλλά να έχανε και τη θετική ανταπόκριση που έχει βρει σε μια μερίδα στελεχών που δεν στηρίζουν τον δήμαρχο Αθηναίων, ενώ έχει πάρει θετικά σχόλια και από τον Παύλο Γερουλάνο. Ομως, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, φαίνεται πως η διατύπωση παίζει τον δικό της ρόλο. Ολα εξαρτώνται από το πόσο θέλει κάθε πλευρά να το τραβήξει και στο μέγεθος της δημιουργικής ασάφειας

Στα σκάνδαλα

Το μόνο βέβαιο είναι πως στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν ο φακός να φύγει από τα προβλήματα της κυβέρνησης – κι ας γνωρίζουν πως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο όσο αφενός κυριαρχούν η πολεμική ρητορική και η ενίσχυση της «σημαίας» και όσο αφετέρου στην αξιωματική αντιπολίτευση τα εντός βγαίνουν εκτός με τον τρόπο που βγήκαν αυτές τις μέρες ξανά. Γι’ αυτό στοχεύει στην υπενθύμιση των σκανδάλων: τη σκληρή χθεσινή γλώσσα του ίδιου του Ανδρουλάκη και στελεχών του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται να διαδεχθεί η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σήμερα στο Στρασβούργο για τη συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με το θέμα του Predator και των παρακολουθήσεων.

Και σε συνδικαλιστές

Δεν είναι μόνο τα πεδία της αυτοδιοίκησης ή οι τοπικές συνελεύσεις αυτοοργάνωσης στις οποίες καλεί ο Αλέξης Τσίπρας – και κάποιοι ανταποκρίνονται. Το ίδιο κάνουν και σε συνδικαλιστικό

επίπεδο. Για παράδειγμα, στον χώρο των υγειονομικών, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ και ήταν παρών σε μια από τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης»

συντονίζει τη σχετική πρωτοβουλία, η οποία έχει συγκέντρωση την επόμενη εβδομάδα σε ξενοδοχείο της Αθήνας: «Καλούμε όλες και όλους (…) να υπερβούμε τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης – να μετατρέψουμε την αυτοοργάνωση σε δύναμη πολιτικής αλλαγής, να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας νέας προοδευτικής προοπτικής, τοπικά και εθνικά», γράφει σε ανάρτησή του.