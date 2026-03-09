«Ονειρο ζω, μη με ξυπνάτε» θα μπορούσαν να τραγουδούν οι παίκτριες βόλεϊ του Πανιωνίου, αλλά αυτό που έχουν πετύχει εφέτος ξεπερνά και τα μεγαλύτερα όνειρα του πιο φιλόδοξου φίλου της ομάδας.

Ο ιστορικός, επικρατώντας της Θήρας με 3-1 στον τελικό του Κυπέλλου γυναικών, κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του στο βόλεϊ, μετά το Σούπερ Καπ, επίσης εφέτος και πλέον βάζει πλώρη ακόμα και για το πρωτάθλημα και ας είναι στην 3η θέση.

«Ναι, αυτή η ομάδα όλα τα μπορεί. Αυτό που βλέπετε είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και φυσικά το αφιερώνουμε σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που μας ακολουθεί παντού» είπε συγκινημένη στην κάμερα της ΕΡΤ, η αρχηγός Ιωάννα Καρέλια που σήκωσε και το τρόπαιο μέσα σε αποθέωση από τρελαμένους Πανιώνιους που θέλουν το τριπλ κράουν και ας πρέπει να ξεπεράσει τα εμπόδια του Ολυμπιακού (τον έχει νικήσει φέτος στον τελικό του Σούπερ Καπ και στον ημιτελικό του Κυπέλλου και έχει χάσει στο πρωτάθλημα) και του Παναθηναϊκού (έχει χάσει τέσσερις φορές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη).

Με MVP τη λίμπερο Ξανθοπούλου και πρώτες σκόρερ τις Ριστίσεβιτς (14 π.), Ατανασίεβιτς (17 π.) και Ραχίμοβα (19 π.) ο Πανιώνιος του Γιουνούς Οτσάλ έφτασε στον θρίαμβο.

Στη Volleyleague ανδρών

Στους άνδρες ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Καλαμάτα και πήρε την πρωτιά και ο ΠΑΟΚ την 3η θέση επικρατώντας στο ντέρμπι του Ολυμπιακού και έτσι θα έχουμε ντέρμπι Αιωνίων στα ημιτελικά των πλέι οφ!

Αποτελέσματα τελευταίας αγωνιστικής: Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-3, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-2, Μίλωνας – Κηφισιά 3-1, Πανιώνιος – Φλοίσβος 2-3.

Η τελική βαθμολογία: Παναθηναϊκός 43, Μίλωνας 42, ΠΑΟΚ 36, Ολυμπιακός 36, ΟΦΗ 30, Πανιώνιος 19, Καλαμάτα 18, Κηφισιά, 17, Φοίνικας Σύρου 15, Φλοίσβος 14.

Στα ημιτελικά για τον τίτλο θα παίξουν Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και Μίλωνας – ΠΑΟΚ.