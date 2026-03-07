Εκείνη την Κυριακή, 20 Μαΐου του 2012, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη που θα είχε ο (τότε) 1ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας. Με το σύνθημα «Πάρε ανάσα, έλα να τρέξουμε την ιστορία της πόλης μας!», είχε δοθεί η εκκίνηση του πρώτου Ημιμαραθωνίου Ακρόπολις 2012, που διοργάνωναν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και ο ΣΕΓΑΣ. Εχοντας δει την «τρέλα» χιλιάδων δρομέων από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας που ήδη είχε γράψει τη δική του ιστορία οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τον Δήμο της Αθήνας αποφάσισαν να δοκιμάσουν να φέρουν στο προσκήνιο και μια διοργάνωση ημιμαραθωνίου που θα διεξαγόταν την άνοιξη και θα κάλυπτε το μεγάλο χρονικό κενό του ενός χρόνου που μεσολαβούσε από Νοέμβριο σε Νοέμβριο όταν όλος ο κόσμος του δρομικού κινήματος περίμενε με ανυπομονησία το ετήσιο ραντεβού του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου διοργανώθηκε επισήμως στη χώρα μας για πρώτη φορά το 1996 ενώ διεξήχθη και την επομένη χρονιά (1997) στη διαδρομή Μαραθώνας – Πικέρμι. Στη συνέχεια και για 15 χρόνια δεν διοργανώθηκε το πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου μέχρι το 2012 οπότε εντάχθηκε στο οργανωτικό πλαίσιο του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Αθήνας που θα έκανε ντεμπούτο.

Εκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο δίνοντας αγωνιστικές ευκαιρίες σε πολλούς αθλητές. Ο στόχος από τον πρώτο κιόλας αγώνα ήταν οι δρομείς να περνούν από ιστορικά σημεία της πόλης που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε εκείνο τον πρώτο αγώνα πριν από 14 χρόνια στο σημείο εκκίνησης βρέθηκαν περίπου 5.000 δρομείς, με περίπου 2.000 από αυτούς να συμμετέχουν στον Ημιμαραθώνιο των 21.100 μέτρων και οι υπόλοιποι στους παράλληλους αγώνες δρόμου (τότε) των 8 χιλιομέτρων, των 3 χιλιομέτρων και των 700 μέτρων (με τη συμμετοχή και παιδιών αλλά και ΑμεΑ) με τον αείμνηστο τότε πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Βασίλη Σεβαστή να κάνει την προφητική δήλωση ότι αυτή η νέα διοργάνωση ήρθε για να… μείνει και πως θα έχει διάρκεια.

Σίγουρα θα ένιωθε περήφανος σήμερα, εάν έβλεπε την εξέλιξη του αγώνα, όπου ανήμερα της μέρας της γυναίκας (8 Μαρτίου) την Κυριακή θα στηθούν στην αφετηρία πάνω από 33.000 κόσμος με τις εγγραφές να έχουν εξαντληθεί σε λιγότερο από 48 ώρες από την ημέρα και ώρα που άνοιξαν, όπως και οι συμπληρωματικές θέσεις μέσω κλήρωσης από τον ΣΕΓΑΣ.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για τον Ημιμαραθώνιο, τον αγώνα των 21.097 μ. που δεν έλκει την καταγωγή του από την αρχαία Ελλάδα.

Δεν συνδέεται με κάποιο ιστορικό γεγονός ή με μια ηρωική πράξη. Πότε ακριβώς οι δρομείς άρχισαν να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στη συγκεκριμένη διαδρομή δεν είναι γνωστό, αλλά σίγουρα οι απαρχές του τοποθετούνται αρκετά χρόνια πριν κάνει την εμφάνισή του επισήμως στο καλεντάρι των δρομικών διοργανώσεων, στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Η αύξηση της δημοτικότητας του κλασικού Μαραθωνίου (παγκοσμίως) ήταν εκείνη που έφερνε ολοένα και μεγαλύτερο κοινό στους αγώνες δρόμου, γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση περισσότερων επιλογών για τους δρομείς. Στο πλαίσιο αυτό γεννήθηκε ο αγώνας που αντιστοιχούσε στη μισή απόσταση του Μαραθωνίου.

Ο ημιμαραθώνιος που ακολουθούσε τον Δρόμο του Κρασιού στο Λουξεμβούργο μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του πρώτου ημιμαραθωνίου στην Ιστορία με την έννοια που τον γνωρίζουμε έως σήμερα. Πραγματοποιήθηκε το 1962 και παρά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί στη χάραξη της διαδρομής του ο αγώνας εξακολουθεί και σήμερα να είναι δημοφιλής και γνωστός στους φίλους του είδους ως Ημιμαραθώνιος του Δρόμου του Κρασιού (ING Route du Vin Half Marathon) και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα τέλη Σεπτεμβρίου στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Από τότε έως σήμερα χιλιάδες ημιμαραθώνιοι διοργανώνονται κάθε χρόνο σε κάθε γωνιά του πλανήτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Αυστραλία. Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας ξεκίνησε να είναι δυναμικά παρών στο ημερολόγιο των συγκεκριμένων αγώνων διεθνώς από το 2012.

Η δημοτικότητα του ημιμαραθωνίου ως αγώνα έχει ανέλθει κατακόρυφα καθώς προσελκύει όλο και περισσότερους δρομείς αλλά και χορηγούς.

Οσοι προτιμούν τους αγώνες των 5 και 10 χλμ. αναζητούν συχνά την πρόκληση να δοκιμαστούν σε μια μεγαλύτερη και με περισσότερες απαιτήσεις διαδρομή χωρίς όμως να πάνε τα όριά τους στα άκρα, με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο.

Οι διοργανωτές, από τη δική τους πλευρά, επωφελούνται από τον όρο Μαραθώνιος στον τίτλο του αγώνα, ενώ έχουν να διαχειριστούν τον μισό όγκο προετοιμασίας συγκριτικά με τον αγώνα των 42 χλμ.

Επισήμως στον χάρτη της WA ο ημιμαραθώνιος μπήκε το 2004 οπότε και πλέον καταγράφονται οι κορυφαίες επιδόσεις των δρομέων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ, ωστόσο, σημειώθηκε πολύ νωρίτερα, το 1965 από τον σπουδαίο βρετανό αθλητή Ρον Χιλ, στον Ημιμαραθώνο του Φρέκλετον το 1965 με 1:05:44.

Ο Ζερσενάι Ταντέζε από την Ερυθραία είναι πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ημιμαραθωνίου και ο Τζέφρι Καμγουόρορ από την Κένυα εξασφάλισε ένα χατ-τρικ με παγκόσμιους τίτλους ημιμαραθωνίου από το 2014 έως το 2018. Στις γυναίκες η Πέρες Τζεπτσίρτσιρ από την Κένυα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια ημιμαραθωνίου, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ γυναικών με χρόνο 1:05:16.

Παράλληλα λοιπόν με τους ερασιτέχνες δρομείς όλοι οι «επίσημοι» αθλητές και αθλήτριες των μεγάλων αποστάσεων, εγγεγραμμένοι στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ, παίρνουν μέρος στον αγώνα με στόχο να κατακτήσουν τη νίκη και να στεφθούν πρωταθλητές στο αγώνισμα.

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου με νέο ρεκόρ συμμετοχών 33.000 δρομέων, οι οποίες συμμετοχές έγιναν… sold out με ρεκόρ σε λιγότερο από 48 ώρες.

Ο αγώνας, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και τον ΣΕΓΑΣ στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι, όπως κάθε χρόνο, αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. «Αλλοι θα τρέξουν, άλλοι θα περπατήσουν, άλλοι θα σταθούν δίπλα τους ως εθελοντές, άλλοι θα τους ενθαρρύνουν από τα πεζοδρόμια. Και όλοι μαζί θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Αθήνα μπορεί να λειτουργεί συντονισμένα, με ασφάλεια, φροντίδα και σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Στηρίζουμε σταθερά πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί» είπε στο μήνυμά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα στο δικό της μήνυμα ανακοίνωσε και τις κοινωνικές δράσεις του αγώνα.

«Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους δρομικούς θεσμούς της χώρας και, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αθήνας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε έναν αγώνα που συνδυάζει τον αθλητισμό, την ιστορία και τη δυναμική της πόλης μας. Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεών μας, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον κοινωνικο χαρακτήρα της διοργάνωσης, και τιμώντας την ημέρα της γυναίκας θα προσφέρουμε 10.000 ευρώ για την ενίσχυση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών του Δήμου Αθηναίων».

Σε λιγότερο από 48 ώρες από το άνοιγμα των εγγραφών, οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της διοργάνωσης και τη μαζική συμμετοχή του κοινού. Συνολικά φέτος διατέθηκαν 6.000 περισσότερες θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης αποτυπώνει χαρακτηριστικά την ανάπτυξη του θεσμού – «Ο Ημιμαραθώνιος μεγάλωσε τόσο, που είναι μισός μαραθώνιος και στους αριθμούς» – και υπογραμμίζει τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής και της απήχησης του αγώνα.

Στο οργανωτικό σκέλος, παρουσιάστηκε η νέα χάραξη της διαδρομής των 5 χλμ., η οποία πλέον κατά 95% ακολουθεί τη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, περιορίζοντας την όχληση για κατοίκους και επισκέπτες και βελτιώνοντας τη συνολική λειτουργία της διοργάνωσης.