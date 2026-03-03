Αυξημένα κατά σχεδόν 5% σε ετήσια βάση ήταν τα καθαρά έσοδα του ΟΠΑΠ (μέλος του Ομίλου Allwyn) πριν απ’ την καταβολή εισφορών και ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ στο σύνολο του 2025, καταγράφοντας ρεκόρ. Ομως, η αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά σχεδόν 15% στα 488 εκατ. ευρώ κράτησε την καθαρή κερδοφορία σε σχετικά σταθερά επίπεδα σε σύγκριση με το 2024 (-0,5%), λίγο πάνω από τα 483 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,3481 ευρώ, αυξημένα κατά 0,4%. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά προήλθε από τα παιχνίδια (κυρίως αριθμολαχεία και αθλητικός στοιχηματισμός), με το μεικτό κέρδος να διαμορφώνεται σε 1,02 δισ. ευρώ έναντι 970 εκατ. ευρώ το 2024 (+5,1%).

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας δήλωσε ενθουσιασμένος για την επιχειρηματική συνένωση με την Allwyn, μέσω της οποίας δημιουργείται ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών. Σημείωσε ότι η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο β’ τρίμηνο του 2026, και μετά την ολοκλήρωσή της η Allwyn θα διανείμει στους μετόχους 0,80 ευρώ ανά μετοχή, επιπλέον του προμερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή που δόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

«Η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα»

«Οι εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή εντείνουν την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον. Είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς το εύρος τους θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την κλιμάκωση των συγκρούσεων» δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος. Οπως αναφέρει, είναι σαφές ότι επιταχύνεται η διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς γεωπολιτικής και οικονομικής κατάστασης. Οι ενεργειακές ροές, οι επενδυτικές κατευθύνσεις και οι εμπορικές συμμαχίες αναδιατάσσονται. Σημειώνει επίσης ότι το κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα μας είναι να αποτελέσει ενεργό μέρος αυτής της νέας διεθνούς πραγματικότητας. Η Ελλάδα διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα – γεωστρατηγική θέση, ενεργειακές υποδομές, σταθερότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο – ώστε να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβου στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Πέντε μνηστήρες για το Τατόι

Πέντε επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτιρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. Οπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο/Growthfund πρόκειται για τις εταιρείες: Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ, ΕΚΤΕΡ ΑΕ Τεχνική Οικοδομική Κτηματική Ξενοδοχειακή Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία, Dimand AE Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κατασκευών Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ELIA CORPORATION ΑΕ, REINA HELLENIC PROPERTIES CAPITAL PARTNERS LTD. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α’ φάση διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β’ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους. Η παραχώρηση αφορά την αξιοποίηση 24 κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού χαρακτήρα του.

Καμπανάκι Eurelectric για ηλεκτρική ενέργεια

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 και 20 Μαρτίου, η προεδρία της Eurelectric με επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ζητεί να διατηρηθεί η σταθερότητα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς επιβεβαιώνοντας τα πλεονεκτήματα της οριακής τιμολόγησης στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πρόεδρος Μάρκους Ραουράμο, διευθύνων σύμβουλος της Fortum, καθώς και οι αντιπρόεδροι Κάθριν ΜακΓκρέγκορ, διευθύνουσα σύμβουλος της Engie, και Γεώργιος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PPC Group, προειδοποιούν ότι η επανέναρξη μιας μεταρρύθμισης της αγοράς που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε ενέχει τον κίνδυνο καθυστέρησης των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται για την παροχή προσιτής, ασφαλούς και απανθρακοποιημένης ηλεκτρικής ενέργειας. Αμβέρσας.

Μικρό το καλάθι των εκπτώσεων

Μικρότερο τζίρο είχε η μία στις δύο επιχειρήσεις στις φετινές εκπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε η ΕΣΕΕ, ενώ μόλις μία στις 10 επιχειρήσεις εμφάνισε υψηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Παρά τις γενναιόδωρες μειώσεις τιμών, η υποτονική κίνηση οφείλεται στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι στρέφονται πρώτα στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αλλά και στoν αντίκτυπο του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις ασιατικές πλατφόρμες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η απογοήτευση από τα αποτελέσματα των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων σε συνδυασμό με το αυστηρό ρυθμιστικό τους πλαίσιο, ωθεί δύο στους τρεις επιχειρηματίες να μη διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και τις προσφορές μετά το επίσημο πέρας της εκπτωτικής περιόδου. Την ίδια ώρα μία στις τρεις επιχειρήσεις επιθυμεί μείωση της διάρκειας της εκπτωτικής περιόδου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα διαβούλευση για το πλαίσιο λειτουργίας των εκπτώσεων.