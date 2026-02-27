Διαδοχικά κύματα από το τσουνάμι της υπόθεσης Επστιν πλήττουν πρόσωπα, θεσμούς και διεθνείς οργανισμούς. Στο επίκεντρο βρέθηκε χθες η Χίλαρι Κλίντον, η οποία κατέθεσε ενόρκως ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστιν και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να απευθύνουν αντίστοιχες ερωτήσεις, επίσης ενόρκως, και στον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατηγόρησε την Επιτροπή για «πολιτικό θέατρο» που προσβάλλει τον αμερικανικό λαό. Σήμερα ακολουθεί η κατάθεση του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, το όνομα του οποίου εμφανίζεται σε έγγραφα της υπόθεσης χωρίς η αναφορά αυτή καθαυτήν να συνιστά απόδειξη παρανομίας. «Δεν θυμάμαι να συνάντησα ποτέ τον κ. Επστιν. Δεν πέταξα ποτέ με το αεροσκάφος του, ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω» αναφέρεται στη δήλωση της πρώην υπουργού προς την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σε μια μέρα με νέες κατηγορίες και συγγνώμες, με ηχηρές παραιτήσεις και πολυαναμενόμενες εξηγήσεις γύρω από τους φακέλους Επστιν, έγιναν μέσα σε λίγες ώρες είδηση διαδοχικά μια αδημοσίευτη φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ περιτριγυρισμένου από μοντέλα – «επρόκειτο για φροντίστριές του» λέει η οικογένεια –, η παραίτηση του CEO του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε, η ανακοίνωση αποχώρησης του Λάρι Σάμερς από το Χάρβαρντ καθώς και η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς προς τους υπαλλήλους του.

Οι καταθέσεις των Κλίντον σηματοδοτούν μια κρίσιμη καμπή σε μια έρευνα που για μήνες συνοδευόταν από αρνήσεις, πολιτικές αντεγκλήσεις και απειλές ότι θα ξεκινούσε διαδικασία σε βάρος τους για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Η απόφασή τους, στις αρχές Φεβρουαρίου, να συμφωνήσουν τελικά να καταθέσουν φέρεται να απέτρεψε την κλιμάκωση από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, την ώρα που οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν τον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής Τζέιμς Κόμερ για πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο εκρηκτικό μετά τις καταγγελίες περί απόκρυψης εγγράφων που φέρονται να περιλαμβάνουν αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να δεσμεύεται για επανεξέταση του υλικού.

Αυτό του διευθύνοντος συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Corriere della Sera» ήταν το τελευταίο «κεφάλι» που πέφτει λόγω των δεσμών με τον παιδόφιλο χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή. Σε βάρος του Μπρέντε – που προστέθηκε σε μια λίστα επιφανών Νορβηγών των οποίων η φήμη έχει σημαντικά πληγεί από τους δεσμούς με τον Επστιν – εδώ και εβδομάδες το Φόρουμ, το οποίο μεταξύ άλλων διοργανώνει την ετήσια σύνοδο του Νταβός, είχε ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τους δεσμούς του με τον Επστιν.

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις ήρθαν λίγο πριν ξεκινήσει η κατάθεση της Χίλαρι.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης, σύμφωνα με το BBC, η πρώην Πρώτη Κυρία κατηγόρησε την Επιτροπή ότι επέλεξε να την κλητεύσει προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή και να καλύψει τις ενέργειες του προέδρου Τραμπ. Κατηγόρησε επίσης την Επιτροπή ότι καταβάλλει ελάχιστη προσπάθεια να ανακρίνει και να διερευνήσει άτομα που εμφανίζονται πιο εμφανώς στα αρχεία του Επστιν. Και πρόσθεσε: «Η καρδιά μου ραγίζει για τους επιζώντες. Και είμαι εξοργισμένη εκ μέρους τους».

Η Κλίντον κατέθεσε στην Επιτροπή από την Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, κοντά στην κύρια κατοικία της. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι, αρνήθηκε ότι η έρευνα είναι μια κομματική προσπάθεια με στόχο την αντίπαλο του Τραμπ στις εκλογές του 2016, σημειώνοντας ότι πολλοί Δημοκρατικοί πίεζαν τους Κλίντον να καταθέσουν. «Κανείς δεν κατηγορεί επί του παρόντος τους Κλίντον για κανένα αδίκημα» είπε.

Οι δεσμοί της Χίλαρι Κλίντον με τον Επστιν δεν είναι σαφείς. Ο Μπιλ Κλίντον που καταθέτει σήμερα πέταξε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον Κόμερ, ο Επστιν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο 17 φορές όταν ήταν πρόεδρος ο Μπιλ Κλίντον.