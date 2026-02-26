Ολοκληρώθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μας έκανε σοφότερους. Αναμενόμενο. Ετσι καταλήγουν αυτού του τύπου οι επιτροπές.

Η αντιπολίτευση νομίζει κάθε φορά ότι βρήκε τρόπο και πεδίο να αποδυναμώσει ή να ρίξει την κυβέρνηση. Και καμία κυβέρνηση με στοιχειώδη νοημοσύνη δεν θα τρέξει να κάτσει εθελοντικά στο εδώλιο για να ευχαριστήσει την αντιπολίτευση.

Στοιχειώδες, αγαπητέ Γουότσον.

Κι είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ακόμη και σοβαροί επιστήμονες δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι η πολιτική δεν είναι κάτι ανάμεσα σε εξώδικο και δικόγραφο (Γρ. Καλφέλης, 21/2, 15/2 και 7/2, tovima.gr).

Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα; Πιθανώς ναι. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξος. Στο κλίμα κομματικού ανταγωνισμού και τοξικότητας που έχει επικρατήσει κανείς δεν θα καθίσει να σκεφτεί κάτι καλύτερο.

Εδώ θεωρήθηκε φυσιολογική από τους ανεγκέφαλους η παρεμπόδιση εισόδου ενός υπουργού Υγείας σε ένα νοσοκομείο. Σιγά που θα συλλογιστούν πώς να λειτουργήσουν καλύτερα οι προανακριτικές κι οι εξεταστικές!

Η εξήγηση είναι και πάλι πολιτική. Η συμπολίτευση είναι ισχυρή και η αντιπολίτευση ανίσχυρη.

Αυτό αποτελεί μια ανισομέρεια που δεν διευκολύνει τη συνεννόηση, ακόμη και σε μια στοιχειωδώς λογική βάση.

Προχθές, ο ΣΥΡΙΖΑ (όσος έχει μείνει, τέλος πάντων…) ζητούσε από την κυβέρνηση να αναλάβει «διπλωματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» για την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν (ανακοίνωση 24/2).

Θα πουν δηλαδή οι Τραμπαίοι και οι μουλάδες «ήρεμα, παιδιά, γιατί θα μας πλακώσουν οι πολυδιάστατοι Ελληνες!». Κι αυτό στη σημερινή Ελλάδα θεωρείται πολιτική άποψη πολιτικού κόμματος, η οποία δεν υπόκειται σε ψυχιατρικό έλεγχο.

Ολα αυτά λοιπόν εξηγούν γιατί τα αποτελέσματα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.

Οπως εξηγούν για ποιον λόγο δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος πως οι πολιτικές δυνάμεις θα μπορέσουν στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος να βελτιώσουν τις διαδικασίες κοινοβουλευτικής διερεύνησης και προανάκρισης.

Και ούτε πως θα καταφέρουν να επινοήσουν διαδικασίες που θα κλείνουν τον δρόμο στην ποινικοποίηση της πολιτικής αλλά και στην πολιτικοποίηση της Δικαιοσύνης.

Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά πολύ φοβάμαι πως στον επόμενο ΟΠΕΚΕΠΕ και στα επόμενα Τέμπη πάλι τα ίδια θα συζητούμε και για τα ίδια θα αντιδικούμε.

Οσο διατηρείται αυτή η ανισομέρεια μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, κανείς δεν θα κάνει το βήμα παραπάνω.

Εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αν ο υπουργός Υγείας δικαιούται να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο και θέλουν να λύσουμε τις διαφορές της Τεχεράνης με τον Λευκό Οίκο!