Με το… δεξί ξεκίνησε ο φετινός προϋπολογισμός, καθώς τον Ιανουάριο εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,51 δισ. ευρώ και υπεραπόδοση στα φοροέσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 6,207 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2026 παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,287 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για πλεόνασμα 543 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 758 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ που εμφάνισε ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τον στόχο κατά 1,759 δισ. ευρώ. Ωστόσο, εξαιρώντας ποσό ύψους 1,272 δισ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης, καθώς και ποσό ύψους 379 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού εκτιμάται σε 108 εκατ. ευρώ.

Τον πρώτο μήνα του έτους, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6,136 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,207 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 795 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 304 εκατ. ευρώ από τον στόχο (492 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ από τον στόχο (130 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Μειωμένες δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2026 ανήλθαν στα 3,85 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,71 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (5,560 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 1,383 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,331 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,272 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 427 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 379 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 309 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.