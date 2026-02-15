Δυναμική είσοδο στις υπηρεσίες factoring κάνει η Viva.com, με ειδικευμένο προϊόν για τουριστικές επιχειρήσεις. Με την υπηρεσία «Προεξόφληση Κρατήσεων (Factoring)» οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εξασφαλίζουν ρευστότητα τους μήνες όπου τα καταλύματά τους δεν έχουν πληρότητα.

Μέσω της υπηρεσίας οργανώνεται και αυτοματοποιείται η μεταχρονολογημένη πληρωμή ή η προεξόφληση των κρατήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα της επιχείρησης. Η εφαρμογή της Viva θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της HORECA που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες (13-16/2) στο Metropolitan Expo, πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος.

CrediaBank: αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αναμένεται να προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες η CrediaBank, με το ποσό που θα βάλουν οι μεγαλομέτοχοι να εκτιμάται ότι θα ανέλθει γύρω στα 300 εκατ. ευρώ. Η τιμή της μετοχής έχει παρουσιάσει μεγάλη πτώση την τελευταία εβδομάδα, γεγονός που φέρεται να έχει επιταχύνει τις διαδικασίες. Δεν αποκλείεται, δε, η ΑΜΚ να συνδυαστεί και με την είσοδο νέου επενδυτή στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας.

Ιππότης ο Πιτσιλής

Τα διακριτικά του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας απένειμε η πρεσβευτής της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, τον οποίο χαρακτήρισε «συνδετικό κρίκο» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι η διάκριση αντικατοπτρίζει το έργο της ΑΑΔΕ.

Ράλι εσόδων

Η γαλλική νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της έχουν 20πλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, καθώς αξιοποιεί αυξανόμενο κύμα ζήτησης τέτοιας τεχνολογίας από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κυβερνήσεις για εναλλακτικές λύσεις έναντι των αμερικανικών εταιρειών του κλάδου.

Δασμοί και φόβοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζε να περιορίσει μέρος των δασμών που είχαν επιβληθεί σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, επειδή αυτοί έχουν περάσει στους αμερικανούς καταναλωτές αυξάνοντας το κόστος ζωής, σύμφωνα με τους «Financial Times». Η κίνηση αυτή εξεταζόταν επειδή υπάρχουν φόβοι στην Ουάσιγκτον πως η ακρίβεια διαβρώνει τη δημοτικότητα του προέδρου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.