Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, το οποίο αντικαθιστά – 13 χρόνια μετά – το «Εργάνη Ι», διευκολύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Με το νέο σύστημα θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά όλες οι προβλέψεις του πρόσφατου εργασιακού νόμου που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις fast track προσλήψεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και το 13ωρο.

Μέσω του Εργάνη ΙΙ, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί πλέον να γίνεται σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ακόμη και ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης συλλογικής ή ατομικής συμφωνίας με τον εργαζόμενο και με υποχρεωτική ψηφιακή δήλωση όλων των σχετικών στοιχείων.

Ειδικότερα, οι εργοδότες καλούνται να δηλώνουν στο σύστημα το είδος της διευθέτησης, την περίοδο αναφοράς – η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μίας εβδομάδας, ούτε μεγαλύτερη του ενός έτους – καθώς και την περίοδο αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης. Μετά τη δήλωση της διευθέτησης, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, η οποία πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με τη συμφωνημένη κατανομή του χρόνου.