Σήμερα θα πούμε μια ιστορία: ένα πρόσωπο με πορεία βαριά σαν ιστορία στο ΠΑΣΟΚ, φεύγοντας από το γραφείο του στη Χαριλάου Τρικούπη μια όμορφη Δευτέρα στα μέσα του Γενάρη, έμαθε πως στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και ο «πράσινος» Αντώνης Σαουλίδης. Και τότε αυτό το πρόσωπο, που έχει θεωρητικά αποστρατευτεί και μόνο συμβουλεύει όταν το κρίνει απαραίτητο – είτε του ζητηθεί η γνώμη του είτε όχι –, πήρε την απόφαση να μπει ενεργά στη διαδικασία της πασοκικής διεύρυνσης. Να σηκώσει, δηλαδή, κανονικά το τηλέφωνό του, να ξεκινήσει τις επαφές ενίσχυσης του κομματικού μηχανισμού, να μη δέχεται το «όχι» ως απάντηση.

Άλλες εποχές

Δεν ήταν η επιλογή Σαουλίδη που τον εκνεύρισε, αλλά η συνειδητοποίηση πως η Αμαλίας φιλοδοξεί να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε ο Τσίπρας πριν από μια δεκαετία: να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ σε μια κατάσταση αποσύνθεσης, ως κόμμα που αρνείται να καταλάβει τις ανάγκες της εποχής, γιατί γνωρίζει πως από τη στιγμή που δεν βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο, αποτελεί τον βασικό του αντίπαλο για την κυριαρχία στον προοδευτικό χώρο. Οι συνθήκες όμως δεν είναι οι ίδιες, ο Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος. Και το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου, για να την

πάθει ξανά, με τον ίδιο τρόπο.

Η Μεγάλη εικόνα

Ο έμπειρος πολιτικός, λοιπόν, ξεσκόνισε τα κιτάπια του και άρχισε τα τηλέφωνα. Οσοι βρέθηκαν στην άλλη πλευρά του ακουστικού δέχτηκαν τουλάχιστον να συζητήσουν την ένταξή τους στην πασοκική προσπάθεια – κάποιοι ακόμα βρίσκονται «στον φούρνο», αλλά ο συνομιλητής τους ξέρει να περιμένει. Η διάθεση δεν ήταν η ίδια σε όλους. Οταν όμως οι συνομιλητές του έμπαιναν σε γκρίνιες και αμφιβολίες, τότε ο έμπειρος πολιτικός τους προέτρεπε να ασχολούνται «με τα μεγάλα»: και αυτά, κατά τον ίδιο, είναι πως η τρικυμία της κρίσης τελείωσε. Και, όποιες επιλογές και αν έγιναν τότε, ήρθε η ώρα ο πιο σταθερός προοδευτικός πόλος να ξαναπάρει τη θέση του.

Άλλους τόσους

Χθες, με το γνωστό πουράκι στο χέρι, στο γραφείο του γενικού διευθυντή του κόμματος (που, μαζί του, βοήθησε κι αυτός στην ιστορία της διεύρυνσης), χαμογελούσε για την πρώτη θετική είδηση που δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες – όποια γνώμη κι αν έχει κάποιος για τους «ανανήψαντες», είπε στους δύσπιστους, είναι στελέχη που σηματοδοτούν μια προσπάθεια ανοίγματος. Η οποία θα έχει και συνέχεια, γιατί τώρα που πήρε φόρα, ούτε αυτός σταματά: με πρόχειρους υπολογισμούς και λίγο πείσμα πιστεύει πως μέχρι την ώρα της εκλογικής συστράτευσης μπορεί να έχει μαζέψει άλλους τόσους.

Απορία

