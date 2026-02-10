Κατακόκκινα τριαντάφυλλα, καρδιές φλογερές, καμωμένες από άνθη στο χρώμα της φωτιάς, λικέρ από κεράσι, αρκουδάκια, sexy εσώρουχα με υπογραφές μεγάλων οίκων και μέσα σε όλη αυτή την εκρηκτική ατμόσφαιρα του… emperor Red, ένα πέτρινο σπίτι! Ολόκληρη (χωρίς υπερβολή) η Ελλάδα, ψάχνει ποιο είναι αυτό το «μυστηριώδες» σπίτι, κάπου μέσα στο κινηματογραφικό τοπίο της Υδρας. Μην είν’ σκαρφαλωμένο στους βράχους, κάπου τόσο ψηλά που ούτε τα γλυκύτατα γαϊδουράκια δεν μπορούν να ανέβουν;

Μην είν’ προς τη μεριά που κατευθύνεσαι προς τα μικρά ξενοδοχεία και τον Ναυτικό Ομιλο του νησιού; Μην είν’ εκεί κοντά στο μεγάλο (σήμα κατατεθέν) κανόνι, που ο φοβερός και τρομερός Βασίλης Αυλωνίτης «χρησιμοποίησε» για να γιορτάσει με 1.000 κανονιοβολισμούς τον γάμο της γεροντοκόρης αδελφής Γεωργίας Βασιλειάδου; Μικροί και μεγάλοι αναρωτιούνται ποιο είναι το σπίτι που θα φιλοξενήσει τον super star Μπραντ Πιτ, για τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής «The Riders». Κάποτε το σπίτι του Αλέξη Μάρδα (μάνατζερ των Beatles στα πρώτα τους βήματα) ήταν το κορυφαίο για φιλοξενία VIP. Αργότερα έχτισαν πολύ όμορφες κατοικίες και άλλοι επιφανείς επιχειρηματίες, ενώ υπάρχουν και τα πολυτελή yachts, που αν βρίσκονται αρόδο, μπορούν να «κρύψουν» καλά έναν super star όπως ο κούκλος Μπραντ.

Στους ρυθμούς της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής λοιπόν και η μικρή Ελλάς των… μεγάλων κατασκόπων, βρίσκεται σε κατάσταση τρελού ενθουσιασμού. Το international star system επιλέγει τη χώρα μας αφού και ο Μάθιου ΜακΚόναχι μαζί με τον γιο του έρχονται πολύ σύντομα στην Ελλάδα για γυρίσματα. Ο ΜακΚόναχι μην ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι βρίσκεται στην Αντίπαρο για διακοπές, έχοντας φιλία με το ζεύγος Χανκς. Λάμψη αστέρων λοιπόν, έτσι για να ξεχνιόμαστε μαζί με εξόδους για διασκέδαση (ακόμα και το μεσημέρι με πολλές μουσικές – βλέπε μουσική σκηνή «Μέδουσα»), φαγητό, αλλά και ιδιαίτερα δώρα από πολύτιμους λίθους. Το St. Valentine’s είναι μία εμπορική, χαρούμενη όμως εορτή…