Λίγα θα έχουν να θυμούνται Αρης και ΠΑΟΚ από το ντέρμπι του Κλεάνθης Βικελίδης, μένοντας στο 0-0 για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ενα μοιρασμένο παιχνίδι, με τον Δικέφαλο να είναι καλύτερος και πολύ απειλητικός στο πρώτο μέρος και τους γηπεδούχους να έχουν σε τρομερή μέρα τον Αθανασιάδη με τρεις καθοριστικές επεμβάσεις συνολικά στο ματς και τις δύο στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Αρης ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και απείλησε παραπάνω, αλλά οι τερματοφύλακες φρόντισαν να μην αλλάξει κάτι ως το τέλος του αγώνα, το φινάλε του οποίου δεν βρήκε ικανοποιημένο κανέναν από τους δύο.

Ετσι ξεκίνησαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ άλλαξε μόνο τα απαραίτητα, επαναφέροντας Χόνγκλα και Ντούντου. Ο Αθανασιάδης διατήρησε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, όπως και η τετράδα της άμυνας. Τεχέρο και Φαντιγκά στα άκρα, με τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Χόνγκλα – Ράτσιτς, και ο Γένσεν λίγο πιο μπροστά. Στα άκρα της επίθεσης οι Πέρεθ και Ντούντου, με τον Μορόν στην κορυφή.

Για τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με την αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε έξι διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα, με τους Γιακουμάκη και Ζαφείρη να ξεχωρίζουν. Ο διεθνής μέσος τοποθετήθηκε στον άξονα δίπλα στον Οζντόεφ, με τον Γιακουμάκη στην κορυφή και τον Πέλκα πιο πίσω. Ο Ντεσπότοφ πήρε τη θέση του Τάισον στην αριστερή πλευρά, ενώ ο Ζίβκοβιτς αγωνίστηκε δεξιά. Στην εστία επέστρεψε ο Παβλένκα, με τους Λόβρεν και Βολιάκο στο κέντρο της άμυνας και τους Κένι και Μπάμπα στα άκρα.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε στον ΠΑΟΚ, αφού ο Αρης δεν απείλησε πέρα από τη φάση του Μορόν στο 35′, όταν η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παβλένκα.

Οι Κιτρινόμαυροι δυσκολεύτηκαν έντονα απέναντι στο επιθετικό πρέσινγκ του ΠΑΟΚ ψηλά στο γήπεδο, με τον Χόνγκλα να αγωνίζεται ως μόνο «6άρι» χωρίς να καταφέρνει να ανταποκριθεί στις παγίδες που του έστηναν Γιακουμάκης και Πέλκας. Από δικό του λάθος, μάλιστα, προήλθε στο 11′ η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των φιλοξενουμένων με τον Ζαφείρη, με τον Αθανασιάδη να επεμβαίνει σωτήρια. Ο έλληνας τερματοφύλακας κράτησε τον Αρη «ζωντανό» και στο τετ α τετ του Ντεσπότοφ στο 36′, σε φάση που ξεκίνησε από φάουλ πάνω στον Φαντιγκά που δεν καταλογίστηκε υπέρ των γηπεδούχων.

Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο απειλητικός στο πρώτο μέρος, αξιοποιώντας την πίεσή του, και δημιούργησε ακόμη δύο σημαντικές ευκαιρίες με τους Ζίβκοβιτς στο 19′ και Πέλκα στο 25′.

Το σκηνικό του αγώνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Ο Αρης βελτίωσε τη λειτουργία του στο κέντρο, με τους Ράτσιτς και Γένσεν να κινούνται πιο κοντά στον Χόνγκλα, δίνοντας μεγαλύτερη συνοχή. Ο ΠΑΟΚ πλέον δυσκολευόταν να δημιουργήσει ευκαιρίες απέναντι στη σωστά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι στο 63′ έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ με το σουτ του Δώνη μέσα από την περιοχή.

Οι Κουαμέ και Γκαρέ, που πέρασαν στο παιχνίδι ως αλλαγές, έδωσαν νέα πνοή στην επίθεση του Αρη. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 65′ με το τετ α τετ του Ζίβκοβιτς, αλλά και στο 90′ με το εντυπωσιακό γυριστό του Πέλκα, το οποίο απέκρουσε ο Αθανασιάδης. Το παιχνίδι έκλεισε με τη μεγάλη ευκαιρία του Φαμπιάνο στις καθυστερήσεις, όταν ο Παβλένκα αντέδρασε σωτήρια σε κοντινή κεφαλιά του βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ (72′ Γκαρέ), Γένσεν (88′ Αλφαρέλα), Ντούντου (59′ Δώνης), Μορόν (59′ Κουαμέ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (54′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (84′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπότοφ (57′ Τάισον), Γιακουμάκης (84′ Γερεμέγιεφ).