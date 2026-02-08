Δύο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα και… κάμποσα στον πάγκο του Άρη, για το σημερινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Μάρτιν Χόνγκλα και Ντούντου Ροντρίγκες είναι οι δύο παρεμβάσεις από τον Μανόλο Χιμένεθ στην ενδεκάδα. Μίνι έκπληξη με Κουαμέ και Γκαρέ που είναι στην αποστολή με μόλις λίγα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ επιστρέφουν και οι Αλφαρέλα-Ροουζ.

Ο Αθανασιάδης παρέμεινε στο τέρμα, όπως καο οι τέσσερις στην άμυνα. Τεχέρο-Φαντιγκά στα πλάγια μπακ και ο Φαμπιάνο με τον Σούντμπεργκ στα στόπερ. Χόνγκλα και Ράτσιτς οι δύο χαφ, με τον Γένσεν πιο μπροστά. Πέρεθ-Ντούτου στα «φτερά» και ο Μορόν μοναδικός προωθημένος.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου – Μορόν

Στον πάγκο οι: Διούδης, Δώνης, Μπουσαΐντ, Κέρκεζ, Νινγκ, Φριντεκ, Γκαρέ, Καράι, Ρόουζ, Αλφαρέλα, Κουαμέ