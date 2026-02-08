Σπουδαία η είδηση που ακούστηκε από τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, στην ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων.

Ο κ. Κούβελος είπε ότι ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στον Σχινιά προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει εντός του 2026 αγώνες κωπηλασίας. Τονίζεται πως είναι η πρώτη φορά που γίνονται εργασίες μετά το 2004 στη συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση, ενώ όπως τόνισε ο κ. Κούβελος «είναι ένα από τα ωραιότερα κωπηλατοδρόμια της Ευρώπης και δυστυχώς εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα ο αγωνιστικός στίβος να πηγαίνει προς οριστικό κλείσιμο. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα».

Οπως ειπώθηκε, για τις εξελίξεις αυτές καταλυτικό ρόλο έπαιξε το χρυσό μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλήμα του 2025.

