Εχουν «αύριο» οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες;

Αυτό το ερώτημα ακούγεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η κλιματική κρίση έχει χτυπήσει και τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η «βασίλισσα των Δολομιτών» όπως είναι το παρατσούκλι της Κορτίνα ντ‘ Αμπέτσο, θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά (πλέον παρέα με το Μιλάνο) τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ύστερα από 70 χρόνια. Σε σχέση με το 1956, η μέση θερμοκρασία εφέτος στην περιοχή αναμένεται να είναι 4-6 βαθμούς υψηλότερη και αυτό δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

«Σίγουρα υπάρχει κλιματική αλλαγή, το βλέπεις ακόμα και σε καθημερινή βάση. Προσωπικά πριν από 16 χρόνια στην Αυστρία όπου ζούσα ήταν πιο κρύα. Ναι έχει ανέβει η θερμοκρασία, αλλά η οργάνωση πίσω από αυτό το σπορ είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων και οι άνθρωποι έχουν την τεχνογνωσία να το κρατήσουν ψηλά, ακόμα και με τεχνητό χιόνι όπου χρειάζεται» είπε στα «ΝΕΑ» ο κορυφαίος έλληνας αθλητής χειμερινών αθλημάτων, Αλέξανδρος Γκιννής (συνέντευξή του για την Ελλάδα και τους Αγώνες μπορείτε να διαβάσετε σε άλλη σελίδα) και προσθέτει:

«Θερμοκρασίες έχουμε ακόμα χαμηλές, αυτό που έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια είναι το ύψος της χιονόπτωσης δεν είναι πια τόσο υψηλό. Αλλά και εδώ η βιομηχανία γύρω από το σκι έχει την τεχνογνωσία και τον τρόπο να λειτουργήσει ακόμα και με τεχνητό χιόνι ή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Και ο ειδικός εξοπλισμός που έχουμε πλέον καλύπτει πολλά κενά».

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θυμίζουμε ότι πρόσφατα χρηματοδότησε μελέτη για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς με την κλιματική αλλαγή το χιόνι λιγοστεύει και οι περιοχές που μπορούν να αναλάβουν τη διοργάνωση γίνονται ολοένα και πιο… σπάνιες. Ομως τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μέλλον και ότι για τα επόμενα τουλάχιστον 55 χρόνια υπάρχουν σημεία στον πλανήτη όπου θα χιονίζει και θα κάνει κρύο, ακόμη και με την κλιματική αλλαγή.

«Σύμφωνα με ένα πιο πιθανό σενάριο μεσαίων εκπομπών, 52 τοποθεσίες παραμένουν κλιματικά αξιόπιστες για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς τη δεκαετία του 2050 και 46 τη δεκαετία του 2080. Οπου εκεί, στο χειρότερο σενάριο, περίπου 35 τοποθεσίες θα είναι τουλάχιστον οριακά αξιόπιστες. Με περισσότερες από τις περιοχές να βρίσκονται σε ΗΠΑ (Κολοράντο, Γιούτα, Νέα Υόρκη) και Καναδά (Αλμπέρτα), αλλά και σε Δυτική Ασία / Ευρώπη (Τουρκία, Γεωργία), Κεντρική Ασία / Ευρώπη (Καζακστάν), Ανατολική Ασία (Κίνα, Ιαπωνία) και Ευρώπη (Νορβηγία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία, Ισπανία).

Οσον αφορά τώρα τους αριθμούς των αγώνων που άρχισαν χθες, σε αυτές τις 16 ημέρες θα κριθούν 116 ολυμπιακοί τίτλοι σε 16 αθλήματα. Και από τα 116 αγωνίσματα τα 50 είναι για γυναίκες, ρεκόρ στην ιστορία των χειμερινών Ολυμπιακών, 54 είναι για άνδρες και 12 είναι μεικτά. Μεταξύ των περίπου 2.900 αθλητών από περισσότερες από 90 χώρες που αναμένονται, το 47% θα είναι γυναίκες, ένα πρωτοφανές ποσοστό στην ιστορία των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Θα δούμε 8 νέα αγωνίσματα: Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα τρία αγωνίσματα (σπριντ ανδρών, σπριντ γυναικών και μεικτή σκυταλοδρομία) του ορειβατικού σκι, το οποίο κάνει ντεμπούτο στους χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2026, το μεικτό ομαδικό του σκέλετον και το διθέσιο γυναικών στο λουτζ.

Ο πόθος του κάθε αθλητή και αθλήτρια είναι η κατάκτηση του μεταλλίου. Τα μετάλλια θα ζυγίζουν 420 γραμμάρια τα χάλκινα και 500 γραμμάρια τα χρυσά και τα ασημένια. Είναι διαμέτρου 80 χιλιοστών και πάχους 10 χιλιοστών, ενώ χωρίζονται σε δύο μέρη: «το ένα αντιπροσωπεύει τον αθλητή και το άλλο αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ομάδα που είχε συνεισφορά σε αυτό το μετάλλιο», σύμφωνα με τους σχεδιαστές τους.

Επίσης 24 drones θα χρησιμοποιηθούν από την OBS, τη θυγατρική της ΔΟΕ που είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων, με 6.500 ώρες τηλεοπτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων 900 ωρών ζωντανής κάλυψης της διοργάνωσης.

10.001 θα είναι ο τελικός αριθμός των λαμπαδηδρόμων για τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας, μέχρι τους δύο βωμούς (για πρώτη φορά στην ιστορία άναψαν ταυτόχρονα δύο βωμοί, ένας στο Μιλάνο και ένας στην Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο) που διάνυσαν συνολικά 12.000 χιλιόμετρα μεχρι την τελετή έναρξης.

Πάνω από 18.000 εθελοντές θα συμμετέχουν στους Αγώνες, προσφέροντας τα μέγιστα για την καλύτερη λειτουργία όλου του συστήματος, ενώ συνολικά οι Αγώνες θα διεξαχθούν σε μια συνολική έκταση 22.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, τη μεγαλύτερη όλων των εποχών, σε επτά συνολικά περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των δύο κεντρικών τοποθεσιών, του Μιλάνου και της Κορτίνα ντ’Αμπέτσο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων μεταξύ τους. Και επίσης τις περιοχές Μπόρμιο, Αντερσέλβα, Λιβίνιο, Τεσέρο/Πρεντάτσο και Βερόνα.