«Για την Ελλάδα».

Η συγκλονιστική ατάκα του Πύρρου Δήμα, στο πρώτο του (από τα τρία συνεχόμενα) χρυσό μετάλλιο στη Βαρκελώνη το 1992 είχε αφήσει εποχή. Ολα όμως είχαν ξεκινήσει σαν σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου του 1991, όταν και πρωτοήρθε στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Σγουρός είχε κάνει όλες τις επαφές με τον Πύρρο, ένα χρόνο νωρίτερα σε αγώνες στη Δανία και είχαν όλα ρυθμιστεί, εκτός από την… κακοκαιρία.

«Ηρθα στις 7 Φεβρουαρίου του 1991 στην Ελλάδα. Ηταν να πετάξω στις 6 Φεβρουαρίου με το αεροπλάνο. Είχε όμως ομίχλη και δεν κατάφερε να φτάσει η Ολυμπιακή εκείνη τη μέρα στην Αλβανία. Ηρθε ως ένα σημείο το αεροπλάνο και γύρισε πίσω.

Δεν γινόταν και έτσι πήρα ταξί το βράδυ στις 6 του μήνα προς 7. Εφτασα στις 7 το πρωί στην Κακαβιά. Από εκεί με περίμενε ο Βασίλης Γεωργιάδης – ο προπονητής του Μίλωνα – με άλλο ταξί, που είχε έρθει από τη Νέα Σμύρνη. Με πήραν και με πήγαν στον Μίλωνα. Ολα αυτά σε συνεννόηση με τον Γιάννη Σγουρό. Η επαφή με την Ελλάδα είχε γίνει το 1990 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στη Δανία, εκεί μίλησα με τον Σγουρό. Δεν ήταν συχνή η επικοινωνία» είχε διηγηθεί την ιστορία παλαιότερα στο SPORT 24 ο τρεις φορές χρυσός και μια χάλκινος (σαν χρυσό το μετάλλιο στην Αθήνα το 2004!) Ολυμπιονίκης μας.

«Ολοι στην οικογένεια ήταν ενήμεροι. Είχαμε βγάλει και βίζα για τη μαμά και τον μπαμπά. Τις είχαμε έτοιμες και όταν μάθαμε ότι κάτι πάει να γίνει – τότε που έριξαν το άγαλμα του Χότζα – φέραμε τους γονείς μας άρον άρον στην Ελλάδα. Το σύστημα είχε ξηλωθεί, δεν υπήρχε κάτι για να μείνεις πια εκεί, κάτι που να σε κρατάει. Με το που άνοιξαν τις πρεσβείες όλη η νεολαία μπήκε σ’ αυτές. Ο μεγάλος φόβος μας ήταν αν θα πείραζαν τις οικογένειές μας, στην περίπτωση που φεύγαμε» είχε πει ο άνθρωπος που έμελλε να εξελιχθεί στον κορυφαίο αθλητή μας όλων των εποχών σε Ολυμπιακούς Αγώνες με 4 μετάλλια (3 χρυσά και 1 χάλκινο) όσα και ο μέγιστος Κωνσταντίνος Τσικλητήρας (1 χρυσό, 2 ασημένια, 1 χάλκινο).