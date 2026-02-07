Τετάρτη βράδυ στην παγωμένη Τρίπολη ο Ολυμπιακός υπενθύμισε σε λιγότερη από μισή ώρα, γιατί είναι πρωταθλητής. Ηταν το πέμπτο στη σειρά ματς σε αυτό το κάθε τρεις μέρες «ράλι» σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βρήκε τον Αστέρα με το μαχαίρι στα δόντια καθότι στη ζώνη του υποβιβασμού. Επρεπε να παίξει και το χαρτί του rotation μην έχοντας καν στη διάθεσή του πρωταγωνιστές σαν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τον Ροντινέι και τον Λορέντσο Πιρόλα. Τίποτα από τα παραπάνω όμως δεν τον πτόησε για να κάνει τη δουλειά στην εντέλεια πριν συμπληρωθεί ένα ημίωρο ποδοσφαίρου. Και τελικά να προσθέσει στις αποσκευές του το τρίποντο που τον επανέφερε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Προσπέρασε η ΑΕΚ την 21η του Δεκέμβρη. Επανήλθε ο Ολυμπιακός έπειτα από 45 μέρες. Και πλέον κρατά την τύχη στα χέρια του για την πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας. Ενδεχομένως μάλιστα αύριο κιόλας (8/2) να σχηματίζεται μια ευκαιρία στο «Γ. Καραϊσκάκης». Θα το ξέρει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη σέντρα του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00) καθώς νωρίτερα το πρόγραμμα λέει Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (16:00) αλλά κυρίως Αρης – ΠΑΟΚ (19:00). Φυσικά αυτές οι σύνθετες σκέψεις είναι για όλους εμάς, όχι για τον προπονητή και το γκρουπ του.

Εκείνοι το διδάσκουν με συνέπεια εκείνο το ταπεινό «βλέπουμε μόνο το επόμενο παιχνίδι» moto που υπενθυμίζει ότι ο πρωταθλητισμός είναι μαραθώνιος και όχι κούρσα ταχύτητας. Πολλώ δε μάλλον τώρα, που καταφθάνει στο Φάληρο ο αιώνιος αντίπαλος. Εφτασαν πέρσι οι Ερυθρόλευκοι τους 60 βαθμούς έπειτα από 26 αγωνιστικές και μπήκαν με προβάδισμα +7 από την ΑΕΚ (53 β.), +10 από τον Παναθηναϊκό (50 β.) και +14 από τον ΠΑΟΚ (46 β.). Φέτος έχει ήδη 46 σε 19, επτά στροφές πριν από τη λήξη αλλά οι Δικέφαλοι είναι σε απόσταση αναπνοής με τον ΠΑΟΚ (44 β.) να έχει και ματς λιγότερο. Λογικά το 60 φέτος μπορεί να μη δώσει καν την πρώτη θέση. Ο Ολυμπιακός όμως ξέρει ότι πλέον κρατά στα χέρια του αυτή την κούρσα. Φτάνει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Και να διατηρήσει το απόλυτο (έχει 4Χ4 με Βόλο, ΑΕΛ, Παναιτωλικό, Αστέρα) στην περιφέρεια. Τι λέει το πρόγραμμα; Παναθηναϊκός (8/2), Παναιτωλικός (21/2), ΠΑΟΚ (8/3) και ΑΕΛ (22/3) εντός. Και Λεβαδειακός (14/2), Πανσερραϊκός (1/3) και ΟΦΗ (14/4) εκτός.