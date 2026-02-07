Η λαϊκή παροιμία λέει ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Κι όμως, στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ντι Στέφανο διέψευσε το γνωμικό και η Ρεάλ Μαδρίτης από ομάδα επιλογής του ισπανικού πρωταθλήματος έγινε η αναμφισβήτητη πρωταθλήτρια για μια δεκαετία στο ισπανικό πρωτάθλημα. Αλλά και στο ευρωπαϊκό Κύπελλο Πρωταθλητριών ο Ντι Στέφανο πρωταγωνίστησε για μια πενταετία, από το 1955 έως το 1960, όπου μαζί με τον Πούσκας και τον Κότσιτς οδήγησαν τη Ρεάλ στην αιωνιότητα. Οσο για τον Φράνκο, τον ισπανό δικτάτορα, τον έκανε υπερήφανο γιατί πρωταγωνίστησε στην ισπανοποίηση και την ένταξη των τριών παγκόσμιων αθλητών στην αγαπημένη του Ρεάλ, η οποία έγινε ο σημαντικότερος πρεσβευτής του ισπανικού καθεστώτος.

Η ομάδα της Ρεάλ της δεκαετίας του ’50 και των αρχών του ’60, κυριάρχησε σύντομα και στην Ευρώπη εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις. Ο πρώτος διεθνής τίτλος ήταν το 1955 με την κατάκτηση του Λατινικού Κυπέλλου και στο οποίο συμμετείχαν οι κορυφαίοι σύλλογοι από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η Ρεάλ νίκησε στον τελικό τη Σταντ ντε Ρεμς στο Παρίσι. Την αγωνιστική περίοδο 1955-56 η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης και ο Αργεντινός ήρθε δεύτερος στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο ευρωπαίο ποδοσφαιριστή που για πρώτη φορά διοργανώθηκε από το γαλλικό περιοδικό «France Football», τη Χρυσή Μπάλα, χάνοντας για τρεις ψήφους διαφορά από τον Στάνλεϊ Μάθιους.

Ισως να ήταν ο πιο δίκαιος νικητής αλλά οι υποστηρικτές της άποψης να τιμηθεί ο Μάθιους επικράτησαν τελικά. Το σωματείο υποστήριξε με μεγάλη θέρμη τη διοργάνωση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών από την αρχική ιδέα προέλευσης του διευθυντή της γαλλικής εφημερίδας Γκαμπριέλ Ανό, πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή. Πρότεινε τη δημιουργία μιας ηπειρωτικής επίσημης διοργάνωσης, ιδέα που πήρε από ηγέτες 15 συλλόγων, συμπεριλαμβανομένου του Μπερναμπέου, προέδρου του ισπανικού σωματείου της πρωτεύουσας.

Ετσι σχεδιάστηκε το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, το οποίο αντικατέστησε τα Κύπελλα Λατινικό και Μιτρόπα, τα οποία ήταν πιο περιορισμένα σε αριθμό. Οι αγγλικές Αρχές του αθλήματος ήταν επιφυλακτικές για το όλο θέμα και αποθάρρυναν την πρωταθλήτρια Τσέλσι να δεχθεί την πρόσκληση και να συμμετάσχει στην εναρκτήρια διοργάνωση, όπως έγινε με απαγόρευση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η εξαιρετική ιδέα υλοποιήθηκε και η Ρεάλ πέρασε πρώτα από την ελβετική Σερβέτ, με το ντεμπούτο της ομάδας στην έδρα της να βλέπει τον Ντι Στέφανο να σημειώνει το πρώτο γκολ, από τα δύο δικά του και τα πέντε συνολικά.

Ακολούθησαν η Παρτιζάν Βελιγραδίου και η ιταλική Μίλαν. Ο πρώτος ημιτελικός με την πρωταθλήτρια Ιταλίας διεξήχθη στις 19 Απριλίου 1956 και συγκέντρωσε 129.690 θεατές στο Στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για 14 χρόνια (και όλων των εποχών για τη Ρεάλ) και έληξε με νίκη της μαδριλένικης ομάδας με 4-2 και με ένα τέρμα του Αργεντινού. Η ήττα της δεύτερης συνάντησης ήταν χωρίς αντίκρισμα.

Ο ιστορικός πρώτος τελικός για τον τίτλο διεξήχθη στις 13 Ιουνίου στο στάδιο Παρκ ντε Πρενς του Παρισιού και ήταν μια σύγκρουση μεταξύ του Ντι Στέφανο και του μετέπειτα συμπαίκτη του Κοπά, δύο θρύλων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η γαλλική Σταντ ντε Ρεμς προηγήθηκε με 2-0, οι Ισπανοί ισοφάρισαν με ένα από τα γκολ του Ντι Στέφανο και η γαλλική ομάδα σκόραρε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου (2-3). Δύο ακόμη προσπάθειες της ομάδας της Μαδρίτης βρήκαν και οι δύο το πίσω μέρος του διχτυού (4-3) στο τέλος του παιχνιδιού. Το πρώτο βήμα στην κυρίαρχη παρουσία της Ρεάλ Μαδρίτης στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο έγινε.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 1956-57 η κατάκτηση της κορυφής, ομαδικά και ατομικά, γίνεται πραγματικότητα: o σύλλογος επαναλαμβάνει την κατάκτηση του κορυφαίου διασυλλογικού τροπαίου, κερδίζει το πρωτάθλημα Ισπανίας που απώλεσε την προηγούμενη χρονιά από την Αθέτικ Μπιλμπάο έχοντας έτσι μια μόνο ήττα, ο Ντι Στέφανο για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 31 γκολ και κέρδισε την πρώτη Χρυσή Μπάλα του καλύτερου ευρωπαίου ποδοσφαιριστή της καριέρας του. Η Ρεάλ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να αποκλείσει τη Ραπίντ Βιέννης στον πρώτο γύρο και χάνοντας με 3-0 στο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα αποκλείονταν από τη συνέχεια με τον τελικό να διεξάγεται στην έδρα της.

Ο Ντι Στέφανο έσωσε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο με ένα γκολ και ο τρίτος αγώνας ήταν πιο εύκολος με νίκη των Μαδριλένων με 2-0. Οι Αγγλοι συμμετείχαν στη δεύτερη διοργάνωση και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν στον ημιτελικό απέναντι στη Ρεάλ, που όμως επικράτησε σχετικά εύκολα με 3-1 στην έδρα της και απέσπασε ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας. Στο δεύτερο παιχνίδι ο Ντι Στέφανο παρότι δεν σκόραρε, θαυμάστηκε από τους Βρετανούς για τον τρόπο παιχνιδιού του.

Ο δεύτερος τελικός του Κυπέλλου Πρωταθλητριών έγινε στη Μαδρίτη, συγκέντρωσε 124.000 θεατές και η πρωταθλήτρια Ευρώπης επιβλήθηκε της ιταλικής Φιορεντίνα με 2-0 με ένα τέρμα του Ντι Στέφανο, το πρώτο της συνάντησης. Επιπλέον η Ρεάλ κατέκτησε και το Λατινικό Κύπελλο (που ακόμα δεν είχε καταργηθεί) και στο οποίο η ομάδα της Μαδρίτης νίκησε τη Μίλαν με 5-1 και στον τελικό την Μπενφίκα με 1-0, σε συναντήσεις που έγιναν στη Μαδρίτη και στις οποίες ο Ντι Στέφανο σημείωσε από ένα γκολ. Ηταν η πρώτη χρονιά στην ιστορία του συλλόγου που κατέκτησε τρεις τίτλους. Αντίθετα, στο «Τουρνουά του Παρισιού» η Ρεάλ γνώρισε την ήττα από τη Βάσκο ντα Γκάμα με 4-3, με τον Ντι Στέφανο να σημειώνει ένα γκολ.

Η διοργάνωση εκείνη θεωρείται ως η σημαντικότερη στην πορεία προς τη διοργάνωση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Στις 3 Φεβρουαρίου 1957 η Ρεάλ ηττήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης εντός έδρας με 2-0. Αυτή ήταν η τελευταία εντός έδρας ήττα της ομάδας για 121 συνεχή παιχνίδια στο πρωτάθλημα σε διάστημα οκτώ ετών με τον Ντι Στέφανο να έχει αποχωρήσει αήττητος, ρεκόρ Ευρώπης για σύλλογο που παραμένει ακατάρριπτο. Οι απανωτές επιτυχίες καθιέρωσαν τον Ντι Στέφανο ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, εκτίμηση που κράτησε μέχρι την αναρρίχηση του Πελέ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 και τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Καλύτερος συνεργάτης του ήταν ο Φέρεντς Πούσκας με τον οποίο σχημάτισε το πιο αποτελεσματικό επιθετικό δίδυμο στην ιστορία (τουλάχιστον σε επίπεδο συλλόγων) και είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης χρονιάς του Ούγγρου, ο ίδιος και ο Ντι Στέφανο ήταν ισοδύναμοι ως οι πρώτοι σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Πούσκας πέρασε τον τερματοφύλακα αλλά αντί να σκοράρει, γύρισε την μπάλα στον ελεύθερο εκείνη τη στιγμή Ισπανό (πλέον) προκειμένου να τη στείλει ο τελευταίος στα δίχτυα και να αναδειχθεί μόνος του κορυφαίος σκόρερ. Ο Πούσκας είχε πει ότι «με τον Αλφρέδο όλα ήταν πιο εύκολα. Hταν ο καλύτερος συνεργάτης».