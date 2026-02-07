Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026 ενσαρκώνουν την ίδια την ουσία των αθλημάτων μας. Το θάρρος των αθλητών, την ομορφιά της φύσης και την κοινή χαρά που φέρνουν το χιόνι και ο πάγος στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες φέρνουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο κοντά σε έναν ειρηνικό ανταγωνισμό, γιορτάζοντας τα Ολυμπιακά ιδανικά της αριστείας, του σεβασμού και της φιλίας. Καθώς βιώνουμε τους αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026, μας υπενθυμίζεται ότι η αποστολή μας υπερβαίνει τον ανταγωνισμό. Το μέλλον των χειμερινών σπορ εξαρτάται από το πώς προσαρμοζόμαστε. Προστατεύοντας το φυσικό μας περιβάλλον, διασφαλίζοντας την παγκόσμια προσβασιμότητα και εμπνέοντας την επόμενη γενιά. Η βιωσιμότητα και η καινοτομία πρέπει να συμβαδίζουν αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την κληρονομιά των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Στη FIS, εκτιμούμε τη στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ και τους συνεργάτες μας για την ενίσχυση αυτού του οράματος, καθώς αθλητές από 89 χώρες θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026 και στα 10 αγωνίσματα της FIS. Μαζί, εξερευνούμε νέους τρόπους για να ενισχύσουμε τον παγκόσμιο αντίκτυπο των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων – από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως την επέκταση της ψηφιακής εμβέλειας και την καινοτομία στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Η ικανότητα προσέλκυσης νέου κοινού μέσω των σύγχρονων μέσων και της αφήγησης ιστοριών είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες επίκαιροι και εμπνευσμένοι σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα αποτελούν πάντα σύμβολο αριστείας, ενότητας και ειρήνης. Αγκαλιάζοντας τη βιωσιμότητα, την ένταξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζουμε ότι το πνεύμα των χειμερινών σπορ συνεχίζει να ευδοκιμεί – για τους σημερινούς αθλητές και για τις επόμενες γενιές.

O Johan Eliasch είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (FIS) και μέλος της ΔΟΕ