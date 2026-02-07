Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Mιλάνο – Κορτίνα 2026 δεν είναι απλώς μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Είναι, πάνω απ’ όλα, ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, ενότητας και ελπίδας σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Η διοργάνωση Μιλάνο – Κορτίνα 2026 είναι μια μοναδική, κοινή και διάχυτη έκδοση των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία κοιτάζει αποφασιστικά προς το μέλλον. Δύο πόλεις, δύο περιφέρειες, δύο αυτόνομες επαρχίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ανθρώπων, πολιτισμών και γλωσσών, που βρήκαν στους Αγώνες έναν κοινό τόπο συνάντησης, συνεργασίας και αρμονίας. Ενα εγχείρημα που ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια και μετατρέπεται σε συλλογικό έργο.

Στο όνομα αυτής της αρμονίας, ανάβουμε τους Ολυμπιακούς βωμούς και θα αγκαλιάσουμε τον κόσμο. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες της Ιταλίας συμπίπτουν με μια περίοδο έντονων διεθνών εντάσεων και αβεβαιότητας. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα.

Το μήνυμα ειρήνης, αδελφοσύνης και ευγενούς άμιλλας που μεταφέρουν οι αθλητές και ολόκληρη η Ολυμπιακή οικογένεια θα ακουστεί δυνατά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από τις πόλεις μέχρι τα βουνά που φιλοξενούν τους Αγώνες, η Ιταλία θα αποτελέσει ένα παγκόσμιο σκηνικό συνάντησης και διαλόγου.

Είμαι βέβαιος ότι το μήνυμα αυτό θα μας κάνει όλους υπερήφανους. Σε μια εποχή όπου οι διαιρέσεις κυριαρχούν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες φιλοδοξούν να υπενθυμίσουν ότι ο αθλητισμός παραμένει μια από τις πιο ισχυρές γλώσσες ειρήνης και ενότητας στον κόσμο.

*Ο Giovanni MalagÒ είναι πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Mιλάνο – Κορτίνα 2026