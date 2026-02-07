Το ελληνικό κράτος δίνει δεκάδες επιδόματα, παροχές και βοηθήματα, ξεπερνούν τα εκατό. Θα μπορούσε να χορηγήσει ένα ακόμα που θα αφορά τα ταξίδια εκτός συνόρων. Να χρηματοδοτήσει σε μεγάλο ποσοστό το ταξίδι κάθε έλληνα πολίτη για να του δώσει τη δυνατότητα να δει πώς είναι η ζωή στο εξωτερικό.

Κλειδαμπάρωσε σε ένα σπίτι δέκα άτομα στα οποία τους λες κάθε μέρα και κάτι δυσάρεστο για τη χώρα που ζουν. Σε λίγες ημέρες θα έχουν πεισθεί πως ζουν στη χειρότερη χώρα του κόσμου. Αν έχεις όμως ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και βλέπεις τι συμβαίνει γύρω σου δύσκολα κάποιος μπορεί να σε πείσει για κάτι που δεν συμβαίνει. Είναι τόσο απλοϊκές και απλουστευμένες αυτές οι προσεγγίσεις, μα και τόσο χρήσιμες.

Τα ταξίδια και η ζωή στο εξωτερικό είναι πανεπιστήμιο. Διδάσκουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο και σου μαθαίνουν να εκτιμάς αυτό που έχεις αλλά και να σε προβληματίσουν γι’ αυτό που δεν έχεις.

Φυσικά το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει επίδομα στους πολίτες για ταξίδια στο εξωτερικό. Αλλά για φανταστείτε:

Ενας φίλος του ποδοσφαίρου να μπορεί να ταξιδέψει στην Ισπανία, στην Ιταλία ή στην Αγγλία για να δει ιδίοις όμμασι τον περιβόητο «ποδοσφαιρικό πολιτισμό». Τις κροτίδες που πέφτουν βροχή, τα πέναλτι-φαντάσματα, τα διαιτητικά εγκλήματα, τον ρατσισμό, το ξύλο έξω από τα γήπεδα, αλλά και στους αγωνιστικούς χώρους.

Να μπορούν να ταξιδέψουν επίσης όλοι αυτοί που θεωρούν πως ζουν στη χειρότερη χώρα του κόσμου, να πάνε στη Γερμανία να δουν πόσες ημέρες χρειάζονται για να εκδώσουν ένα απλό πιστοποιητικό όταν εδώ γίνεται με ένα κλικ. Να πάνε στην Πράγα, στην Μπρατισλάβα, στη Βιέννη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, να ζήσουν στο πετσί τους τη μουνταμάρα και την ακρίβεια, με ενοίκια στον Θεό για τρύπες και όχι πάντα καλούς μισθούς.

Να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δουν τι σημαίνει αστυνομική βία, διακρίσεις, άστεγοι, σπίτια-καρυδότσουφλα και δημόσια ιατρική περίθαλψη.

Εχει κι άλλες πολλές χώρες να επισκεφτούν, όπου μπορούν να τους ανοίξουν τα μάτια και να τους βοηθήσουν να καταλάβουν πόσο ελεύθεροι είναι τελικά σ’ αυτό τον παράδεισο που ζουν. Φτάνει πια αυτή η μιζέρια και η κακομοιριά. Αυτή η ψευδοκατάθλιψη και ο αρνητισμός για κάθε τι που συμβαίνει στη χώρα μας. Κάντε ταξίδια, ζήστε στο εξωτερικό έστω και για μερικές ημέρες και μετά τα ξαναλέμε.