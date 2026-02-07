Τι ακριβώς είναι ο κύριος βουλευτής, αυτός που στέλνει ο λαός στο Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπό του; Είναι, όπως θα έπρεπε, ένας νηφάλιος πολιτικός που προσπαθεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα, ή μήπως, όπως ισχυρίζονται πολλοί, ένας βολεμένος άνθρωπος που απλώς λέει πράγματα για να γίνει αρεστός στο ακροατήριό του ώστε να τον ξαναψηφίσουν;

Η – πικρή – αλήθεια λέει ότι οι… εκπρόσωποι του λαού ξεφεύγουν κατά καιρούς, λέγοντας πράγματα που θα μπορούσαν να ακουστούν μόνο σε καφενείο! Κι όταν τελικά τα λεγόμενά τους προκαλούν τεράστιο θόρυβο, επιστρατεύουν την πλέον αστεία δικαιολογία: «Δεν τα εννοούσα έτσι, παρερμηνεύτηκαν τα λεγόμενά μου, άλλο ήθελα να πω».

Γιατί η άλλη πικρή αλήθεια είναι ότι από το στόμα βουλευτών έχουν εκτοξευτεί τέρατα, αποδεικνύοντας ότι σ’ αυτόν τον – όπως θα έπρεπε να είναι – ιερό χώρο, δεν κατοικοεδρεύουν οι πλέον σοβαροί, όπως θα έπρεπε να είναι.

Ο νέος σάλος προκλήθηκε από τα λεγόμενα της βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου και μάλιστα στην τηλεόραση, άρα σε όλα τα ελληνικά σπίτια.

Στο ερώτημα του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει ενοίκιο 400 ευρώ και να τα βγάλει πέρα, η κυρία βουλευτής έβγαλε… φτυάρι!

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;»

Οι αντιδράσεις, όπως αναμενόταν, ήταν σφοδρότατες και από όλες τις πλευρές, με την κυρία βουλευτή να δείχνει ότι… δεν κατάλαβε!

«Αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα ζητάω συγγνώμη», είπε.

Αν; Αν; Είπατε «αν» κυρία μου;

Μετά κάτι ψέλλισε. Οτι άλλο εννοούσε αλλά ήταν προβληματικός ο τρόπος που το είπε, συμπληρώνοντας ότι «για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά».

Αλήθεια ε;

Και τι είπε ο Πρωθυπουργός;

«Καθόλου μα καθόλου δεν βοηθάει ένας βουλευτής να λέει «το τζάμπα τελείωσε»… Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε».

Να υπενθυμίσουμε ότι όταν ο βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας το σεξιστικό «Κάνε κανένα παιδί ή υιοθέτησε», διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία αλλά τον επανέφεραν επτά μήνες μετά. Δηλαδή… εξέτισε την ποινή του όπως ένας αθλητής που παρεκτράπηκε και επέστρεψε μετανιωμένος;

Υπάρχουν πράγματα ντροπής, όπως εκείνη η φράση του Κυριάκου Βελόπουλου, που μέσα στη Βουλή είπε στον Δημήτρη Καιρίδη:

«Ηξερα ότι είσαι κακιά, εεε… κακός είσαι αλλά όχι τόσο…».

Αλήθεια τώρα; Μέσα στο Κοινοβούλιο των σοβαρών;

Η φράση της προεδρεύουσας Ολγας Γεροβασίλη «Να σταθούμε στο ύψος της συζήτησης», προκάλεσε γέλια σε πολλούς. Γιατί ποιο… ύψος όταν έχουν καταγραφεί αδιανόητα πράγματα;

Βουλευτής εξύμνησε τη χούντα, άλλος βουλευτής μπήκε στην Εθνική Πινακοθήκη και κατέστρεψε πίνακες που δεν τον εξέφραζαν, μιλάμε για ασχήμιες.

Και δεν υπάρχουν μόνο… παρατράγουδα αλλά και τραγούδια κανονικά. Τότε που η βουλευτής Τζώρτζια Κεφαλά ανέβηκε στο βήμα (της Βουλής έτσι;) και τραγούδησε… Ελένη Βιτάλη. Ομολογουμένως… φωνάρα η κυρία βουλευτής, ειδικά όταν είπε το πρώτο κουπλέ: Γεννήθηκα στην κιβωτό μαζί με τ’ άλλα ζώα.

Οταν πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι μπορούν να λένε ή να κάνουν οτιδήποτε γιατί… μπορούν, τότε υπάρχει πρόβλημα.

Στη Βουλή, στην οποία κάποτε μπήκαν ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και η απίστευτη παρέα του.

Αν ο κόσμος δεν προσέχει ποιους στέλνει στο Κοινοβούλιο, αν τα κόμματα δεν κάνουν πολύ προσεκτική επιλογή των υποψήφιων βουλευτών, αν δεν τιμωρούνται σοβαρά παραπτώματα, τότε θα δούμε πολλά ακόμα κι ασφαλώς και χειρότερα. Γιατί η Βουλή δεν μπορεί να μετατρέπεται σε γήπεδο ή σε καφενείο, κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές. Αν μας παρηγορεί το γεγονός ότι δεν έχουμε δει ακόμα καρεκλιές, εντάξει!