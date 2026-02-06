Την Τετάρτη που μας έρχεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Αγκυρα. Το τάιμινγκ του ραντεβού του με τον Ταγίπ Ερντογάν είναι σημαντικό. Τίποτα δεν είναι πια ίδιο στη διεθνή σκηνή, στην οποία κυριαρχούν η αστάθεια και η αβεβαιότητα.

Ούτε, όμως, υπάρχει και σύγκλιση για την εκκίνηση των συνομιλιών με στόχο τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή, όπως παραδέχτηκε η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά, η συνάντηση των δύο ανδρών είναι αναγκαίο να γίνει.

Είναι γιατί η διατήρηση των ανοιχτών – και κυρίως ενεργών – διαύλων επικοινωνίας παραμένει προϋπόθεση για τη διατήρηση ενός ήρεμου κλίματος στις διμερείς σχέσεις. Η αποκλιμάκωση τυχόν εντάσεων και η αποφυγή πιθανών κρίσεων δεν είναι εφικτές χωρίς ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες.

Και δεν είναι αναγκαίο μόνο γι’ αυτό. Ούτε μόνο επειδή αμφότερες οι χώρες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα πρέπει να μιλάει απευθείας με την Αγκυρα ώστε να περιορίσει τις πιθανότητες να παρέμβουν τρίτοι στις συζητήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Ο διάλογος με την Τουρκία προφανώς δεν είναι αυτοσκοπός και οι κόκκινες γραμμές μας δεν αλλάζουν. Αλλά, ως στρατηγική εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα αυτή την περίοδο.