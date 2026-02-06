Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ανακοίνωσε χθες την υπογραφή σύνδεσης αγοραπωλησίας μετοχών για τη μεταβίβαση ποσοστών συμμετοχής που κατέχει στις εταιρείες Παραχώρησης Δικταίον Παραχωρήσεις ΜΑΕ και Δικταίον Λειτουργίας ΜΑΕ, του οδικού τμήματος «Χανιά – Ηράκλειο» του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ώστε η νέα μετοχική σύνθεση να διαμορφωθεί ως εξής:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ: 40%.

Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ: 24%.

Metlen Energy & Metals ΑΕ: 24%.

Aktor Συμμετοχές σε Εργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ ΑΕ: 12%.

Οπως ανακοινώθηκε, σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου το οποίο σήμερα εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ ΑΕ, με την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΤΕΡΝΑ ΑΕ θα υποκατασταθεί από νέο εταιρικό σχήμα υπό την επωνυμία ΤΕΡΝΑ ΑΚΤΩΡ – ΜΕΤΚΑ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ, αποτελούμενο από τους ΤΕΡΝΑ ΑΕ με 40%, Ακτωρ με 30% και ΜΕΤΚΑ με 30%.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και στη σύμβαση παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τις δανείστριες τράπεζες του έργου. Εχοντας πλέον επιτύχει το χρηματοοικονομικό κλείσιμο και την έναρξη της περιόδου παραχώρησης του ΒΟΑΚ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο έργο. Η συναλλαγή ενισχύει την ευελιξία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να συνεχίσει περαιτέρω τη διεκδίκηση και ανάληψη νέων έργων.

«Η σημερινή (χθεσινή) εξέλιξη με την οποία ο Ομιλος AKTOR εντάσσει στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεών του το 36% του ΒΟΑΚ, σε συνδυασμό με τη σχετικά πρόσφατη απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, μας επιτρέπει να μπορούμε πλέον να πούμε ότι η ΑΚΤΩΡ επέστρεψε στη θέση που κατείχε στο παρελθόν και της αρμόζει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Χρυσάφης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της METLEN, πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και επικεφαλής του Κλάδου Κατασκευών και Παραχωρήσεων, επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως «η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο έργο του ΒΟΑΚ αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, καθώς πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μεταφορές και την ασφάλεια στην Κρήτη». Το συνολικό μήκος του τμήματος «Ηράκλειο – Χανιά -Κίσσαμος» ανέρχεται σε 187 χλμ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής. Το μερίδιο της κατασκευής υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό 24% τόσο της παραχώρησης όσο και της λειτουργίας και συντήρησης του έργου είναι επίσης αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης συνολικού μήκους περίπου 300 χλμ. – περιλαμβάνοντας επίσης τα υπό κατασκευή τμήματα «Χερσόνησος – Νεάπολη» και «Νεάπολη – Αγιος Νικόλαος» – είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, μείζονος σημασίας για την οδική ασφάλεια, τη διασύνδεση των πόλεων και την περιφερειακή ανάπτυξη.