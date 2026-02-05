Σ’ έναν κόσμο όπου η κοινωνία ορίζει τη μοίρα πριν καν ακουστεί η καρδιά και γεννιούνται έτσι οι πιο δύσκολες αγάπες, θα ταξιδέψουν τους τηλεθεατές «Οι Αθώοι», η νέα δραματική σειρά εποχής του Mega που κάνει πρεμιέρα απόψε. Σε σκηνοθεσία Νίκου και Αγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, ζωντανεύει μια συγκινητική, ανθρώπινη ιστορία βασισμένη στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», με φόντο την Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Γιάννος, ένας νέος σημαδεμένος από τη γέννησή του με την ταμπέλα του «νόθου» και του «ξένου», καταδικασμένος στη ματιά της καχυποψίας, που όμως αγαπάει με τρόπο καθαρό και ανιδιοτελή τη Μαργαρίτα. Οταν την πολιορκεί ο Πέτρος, τα αγνά συναισθήματά του θα αναμετρηθούν με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς θα μπορέσει να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωσή του.

«Τον ρόλο μου εξαρχής τον αγάπησα και τον υπερασπίστηκα, αλλά κρατάω απ’ αυτόν το κομμάτι τού τι σημαίνει η αγάπη τελικά. Είναι αυτή που δεν έχει πάθη, εγωισμούς ή ζήλιες, αλλά κάτι που σου δίνει πάρα πολλή δύναμη και σε τροφοδοτεί. Δουλεύοντας τα προβλήματα που κουβαλάει ο Γιάννος, προσπάθησα να τα αντιμετωπίσω με μια αθωότητα, σαν να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι που θα τον περιορίσει. Αλλωστε, όταν είναι κάποιος μικρός, το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να επιτίθεται, χωρίς να σκέφτεται, γιατί βγαίνουν τα πρώιμα ένστικτά του. Οπότε, προσέγγισα τον Γιάννο με τα πιο πρώιμα ένστικτα που κυριαρχούν στο πρώτο κομμάτι της ιστορίας. Γιατί στο δεύτερο, μετά τη συνάντησή του με τον ερημίτη, αλλάζει κι αντιλαμβάνεται ότι η ιδιαιτερότητα του καθενός είναι τα προτερήματά του, αυτά που του δίνουν δύναμη», αναφέρει ο Κώστας Νικούλι, που ερμηνεύει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, μιλώντας στο «Νσυν».

Η αγάπη του Γιάννου για τη Μαργαρίτα γεννιέται σιωπηλά και δοκιμάζεται από επιλογές που δεν του ανήκουν, είναι διαρκώς εύθραυστη και δεν βρίσκει χώρο να ανθίσει χωρίς τίμημα. «Ο Γιάννος την αγαπάει σαν Παναγιά, είναι για εκείνον το ιδανικό. Και είναι τελικά η λύτρωσή του γιατί βρίσκει έναν άλλο δρόμο βοηθώντας τους γύρω του ώστε να εξαγνίσει τη δική του ψυχή. Βρίσκει έναν στόχο ζωής. Η αγνή αγάπη έχει τόση δύναμη που δεν μπορεί να της αντιταχθεί τίποτα. Οποιος μπαίνει σε μια μάχη με αυτήν, θα βγει ηττημένος», επισημαίνει ο Κώστας Νικούλι. «Στην αγάπη, υπάρχουν φορές που έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου, συγκρούεσαι. Υπάρχουν έννοιες της πολύ παγιωμένες. Πολλές φορές μεταφράζεται ως κτητικότητα ή ως κάτι που είσαι οπότε αυτό σε τραυματίζει. Προφανώς τότε πρέπει να συγκρουστείς με τον εαυτό σου ώστε να αλλάξεις αυτό το πρίσμα μέσα στο μυαλό σου και να μην τη βλέπεις ως κάτι που σε βλάπτει αλλά κάτι που σε αναγεννά», συνεχίζει ο ηθοποιός.

Η κοινωνική απόρριψη

Πίσω από τον έρωτα και τις δραματικές συγκρούσεις, «Οι Αθώοι» φωτίζουν με μεγάλη ειλικρίνεια διαφορετικά κοινωνικά ζητήματα, όπως ο στιγματισμός σε μια εποχή που φορτώνει τους πρωταγωνιστές μ’ ένα αόρατο βάρος. Ετσι, αποκαλύπτεται από τα πρώτα κιόλας επεισόδια πόσο μπορεί να πληγώσει η κοινωνική απόρριψη και πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος προς την αποδοχή. «Αυτό είναι πανανθρώπινο χαρακτηριστικό που ισχύει από πολύ παλιά μέχρι τώρα. Μετατρέπεται σ’ έναν μηχανισμό που αλλάζει στόχους. Η πληροφορία είναι πάντα πιο γρήγορη από το βίωμα. Δεν επιλέγεις να σε βρει μόνος σου αλλά όταν φτάνει, τελικά σε καλύπτει αυτό που λέγεται. Και προφανώς όσο κάτι λέγεται, αποκτά μεγαλύτερο όγκο, μυστήριο, δύναμη, γεγονός που σε αποτρέπει από το να το αντιμετωπίζεις γιατί το μόνο πράγμα που κάνεις είναι να αμύνεσαι απέναντι στις επιθέσεις που δέχεσαι. Αυτό όμως είναι ένας φαύλος κύκλος, ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικό. Νομίζω ότι εστιάζει λίγο η σειρά εκεί γιατί κι ο Θεοτόκης έγραφε βιβλία για την καθημερινή ζωή, αλλά με κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό. Εκεί καταλήγει η σειρά. Μιλάει για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι ως πολίτης», παρατηρεί ο Κώστας Νικούλι, ο οποίος διάβασε τον «Κατάδικο» αρκετές φορές πριν από τα γυρίσματα.

«Προσωπικά ξεκίνησα με το βιβλίο ως πρώτη ύλη αλλά μετά μπήκα στο σενάριο. Οταν υπήρχαν απορίες, ανέτρεχα στον Θεοτόκη για να δω πώς έχει γραφτεί εκεί και πώς το παρουσιάζει. Εγώ έδωσα τη δική μου “ερμηνεία” πάνω στον ρόλο, όπως εγώ τον μελέτησα και το αντιλήφθηκα. Το βιβλίο είναι τέλειο, πολύ πυκνό. Ξεκινάει με πάρα πολύ καθαρές εικόνες σε μία πολύ ήρεμη αγροτική ζωή και παίρνει μια τροπή σαν ψυχολογικού θρίλερ, προσπαθώντας να καταλάβει τον ψυχισμό των χαρακτήρων. Στην αρχή μπορεί να είναι δύσκολο για έναν αναγνώστη, αλλά προσωπικά αυτό με έκανε να το ερωτευτώ λίγο περισσότερο γιατί φέρει ιστορίες ανθρώπων από ανθρώπους», καταλήγει ο ηθοποιός.

Info{CR}{CR}Η σειρά «Οι Αθώοι» κάνει πρεμιέρα απόψε, στις 22.20, στο Mega. Ο Κώστας Νικούλι θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Γιάννη Νιάρρο στην παράσταση «Μια αχόρταγη σκιά» του Μαριάνο Πενσότι, που ανεβαίνει από τις 5 Μαρτίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, ενώ το καλοκαίρι θα συμμετάσχει στην «Αλκηστη» του Ευριπίδη που θα σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Καραντζάς, στις 17 και 18 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου