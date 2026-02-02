Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η απόφαση της δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας SNCF να λανσάρει μια νέα premium κατηγορία θέσεων στα τρένα υψηλής ταχύτητας, από την οποία αποκλείονται τα παιδιά κάτω των 12 ετών. Η εταιρεία υπερασπίζεται την επιλογή της μιλώντας για «ηρεμία» και «άνεση» για τους επιβάτες, ωστόσο η συζήτηση που άνοιξε αγγίζει πλέον τον ρόλο των παιδιών στον δημόσιο χώρο και τα όρια της διάκρισης λόγω ηλικίας.

Η αφορμή δόθηκε με την παρουσίαση της νέας κατηγορίας Optimum Plus, που απευθύνεται κυρίως σε επιβάτες επαγγελματίες στη γραμμή Παρίσι – Λυών, τον πιο πολυσύχναστο άξονα του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου. Στην αρχική εμπορική περιγραφή της SNCF αναφερόταν ρητά ότι «για να διασφαλιστεί η μέγιστη άνεση σε αυτόν τον χώρο δεν γίνονται δεκτά παιδιά». Η διατύπωση προκάλεσε άμεση κατακραυγή, με το podcast για την παιδική ηλικία «Les adultes de demain» να καταγγέλλει ότι «ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή» και ότι «η πρώτη δημόσια εταιρεία μεταφορών της χώρας υιοθετεί τη λογική “no kids”».

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, η SNCF άλλαξε αρχικά τη διατύπωση, κάνοντάς τη λιγότερο ευθεία: «Ο ήσυχος αυτός χώρος είναι προσβάσιμος από 12 ετών. Τα μικρότερα παιδιά είναι φυσικά ευπρόσδεκτα στο υπόλοιπο τρένο». Λίγο αργότερα, η εταιρεία αφαίρεσε εντελώς από την ιστοσελίδα της κάθε αναφορά στους περιορισμούς ηλικίας. Παρ’ όλα αυτά, οι όροι πώλησης παραμένουν ίδιοι: το εισιτήριο Optimum Plus δεν διατίθεται σε παιδιά κάτω των 12 ετών, όπως επιβεβαίωσε η SNCF Voyageurs στη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien».

Η κατακραυγή ήταν τέτοια, ώστε η εταιρεία αναγκάστηκε να πάρει δημόσια θέση. Η Γκαέλ Μπαμπό, διευθύντρια της προσφοράς TGV-Inoui, σε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα: «Τα παιδιά δεν αποκλείονται από τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Δημιουργήσαμε μια νέα κατηγορία, την Optimum, για επαγγελματίες και για όσους αναζητούν τη μέγιστη άνεση. Είναι ανοιχτή σε όλους από 12 ετών, όπως συνέβαινε και με την παλαιότερη Business Première». Υπογράμμισε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά μόλις το 8% των δρομολογίων τις καθημερινές, ενώ το 92% των θέσεων παραμένει διαθέσιμο για όλους, με 100% προσβασιμότητα τα Σαββατοκύριακα.

Η ύπατη επίτροπος για την Παιδική Ηλικία, Sarah el Haïry, μίλησε για ένα «σοκαριστικό μήνυμα» που μεταδίδεται στην κοινωνία: ότι «η άνεση των ενηλίκων περνά μέσα από την απουσία των παιδιών». Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα γιατί, αν δημιουργείται μια premium προσφορά Optimum, δεν υπάρχει αντίστοιχα μια kids-friendly προσέγγιση: βαγόνια με μεγαλύτερους διαδρόμους, χώρους παιχνιδιού, καλύτερες υποδομές για καρότσια και οικογενειακές αποσκευές.

O αναπληρωτής της Συνηγόρου του Πολίτη Éric Delemar προειδοποίησε για το «ανθρώπινο, ψυχολογικό και οικονομικό κόστος» μιας κοινωνίας που στιγματίζει ολοένα και περισσότερο τους νέους.

Η πολιτική διάσταση δεν άργησε να έρθει. Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα επέκριναν ανοιχτά την πρωτοβουλία της SNCF. Η βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας Sarah Legrain μίλησε για «σοβαρή οπισθοδρόμηση στην ισότητα», ενώ ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών Bruno Retailleau δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός των παιδιών σημαίνει αποκλεισμό του μέλλοντος».