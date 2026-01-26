Στην απαιτητική σκέψη του «μπροστά» το rotation Σάββατο απόγευμα στο Φάληρο δεν ήταν μόνο για «πριν» και «επόμενο» αλλά και για το… μεθεπόμενο: Τετάρτη στο Αμστερνταμ με τον Αγιαξ (28/1), Κυριακή βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια με την πρωτοπόρο ΑΕΚ (1/2) για το πρωτάθλημα. Δύο διαδοχικές παρτίδες που οι βασικοί θα χρειαστεί να δουλέψουν διπλοβάρδια. Αναμενόμενη λοιπόν η κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τους αλλάξει όλους κόντρα στον Βόλο. Αναμενόμενη και η ανασφάλεια ως το φινάλε με το σκορ στο εύθραυστο 1-0 (Ελ Κααμπί 26΄): Τέλος καλό, όλα καλά όμως για τους Πειραιώτες.

Η ομάδα έπαιξε με δεξιό μπακ τον Αλέξη Καλογερόπουλο και τις τρεις καλοκαιρινές «επενδύσεις» (Γκουστάβο Μάντσα, Λορέντσο Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο) στις επάλξεις. Με τον Μπρούνο –που έπειτα από ένα καταπληκτικό Κόπα Αφρικα γύρισε για να… επαναδιαπραγματευτεί τον ρόλο του στον αριστερό διάδρομο- αλλά και τον Ζουλιάν Μπιανκόν σαν ασφαλιστική δικλίδα στην πρώτη γραμμή της άμυνας. Υπό άλλες συνθήκες αυτό το σχήμα θα ολοκληρώνονταν με Γιουσούφ Γιαζίτσι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ κ.λπ. Το timing όμως έχει στη δεύτερη εντεκάδα τον Ντανιέλ Ποντένσε και τον Ντάνι Γκαρθία. Οπως επίσης δημιουργούσε την ανάγκη να δοθεί καμιά ώρα, σαν καλή προπόνηση, στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που χρειάζεται ρυθμό.

Μπήκαν όλα αυτά τα «πρέπει» στη συζήτηση για τους «11». Και με έναν τρόπο φώτισαν και την επόμενη 11άδα. Αυτή με την οποία ο Ολυμπιακός θα παίξει τον τελικό του Αμστερνταμ. Αμφιβάλλει κανείς για Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ελ Κααμπί; Μάλλον ούτε ο Μεντί Ταρέμι που εκ των πραγμάτων με την επιστροφή του Μαροκινού επιστρέφει στον ρόλο του 12ου. «Δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο και δημιουργήσαμε λίγα πράγματα. Επρεπε να ήμασταν διαφορετικοί» έφερε την κουβέντα ξανά με τον Βόλο σαν παρονομαστή ο Μεντιλίμπαρ.

Οι φιλοξενούμενοι παρά τις πολλές απουσίες και την υποχρέωση να δώσουν τα «γάντια» τους από το 28΄ στον 19χρονο τερματοφύλακα Αθανάσιο Παπαθανασίου (ντεμπούτο στη Super League) έπειτα από τον τραυματισμό του Γραμματικάκη, στάθηκαν μια χαρά. Εξού και έμειναν στο κόλπο ως το φινάλε. Είχαν μάλιστα και δυο τρεις «προειδοποιητικές» βολές προς την εστία του Τζολάκη και μια πραγματικά καλή ευκαιρία στο 70΄ όταν ο Μάντσα σταμάτησε με σωτήριο τάκλιν την επέλαση του Μακνί. «Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε προετοιμασία όχι μόνο για τον επόμενο αγώνα αλλά για τους επόμενους οχτώ» διαφοροποιήθηκε ο Χουάν Φεράντο. Μάλλον όμως ο κόουτς κοιτάζει πιο μακριά στον ορίζοντα από ό,τι θα έπρεπε.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Καλογερόπουλος (72′ Ροντινέι), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (64′ Τσικίνιο), Σιπιόνι, Νασιμέντο (85′ Εσε), Ποντένσε (85′ Γιαζίτσι), Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί (64′ Γιάρεμτσουκ).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Γραμματικάκης (28′ λ.τρ. Παπαθανασίου), Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Χουάνπι (63′ Γκονζάλες), Γρόσδης, Τριανταφύλλου (63′ Τσοκάνης), Τζόκα (63′ Αμπάντα), Λάμπρου, Μακνί (84′ Τασιούρας).

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος