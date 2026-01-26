Ενα υπέροχο γκολ του Γιόβιτς, μία επέμβαση για highlight από τον Στρακόσα στις καθυστερήσεις και τρεις βαθμοί ακόμα στο σακούλι για την κάκιστη ΑΕΚ στην Τρίπολη. Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση λύγισε τον αξιόμαχο Αστέρα του Μίλαν Ράσταβτς με 1-0 για τη 18η αγωνιστική της Super League και πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας εκμεταλλευόμενη τις αναβολές στα ματς του Ολυμπιακού με τους Αρκάδες και του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά. Εστω και με παιχνίδι περισσότερο, θα υποδεχτεί ως πρωτοπόρος την ερχόμενη Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι κορυφής που αν θέλει να το κερδίσει, θα πρέπει να εμφανιστεί πολύ βελτιωμένη.

Στην Τρίπολη και μπροστά σε περισσότερους από 3.000 οπαδούς της η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα από τα χειρότερα φετινά της ημίχρονα. Στο πρώτο ήταν υποφερτή με καλές και κακές στιγμές, αλλά στο δεύτερο παρουσίασε μία απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε και ο Στρακόσα, εμφάνιση που λίγο έλειψε να της κοστίσει στο τέλος. Πέρα από μία ευκαιρία με τον Μουκουντί, σε όλο το δεύτερο ημίχρονο η Ενωση είχε παθητικό ρόλο (έφτασε ακόμη και στο 70% η κατοχή υπέρ του Αστέρα), έπαιζε με τη φωτιά και χρειάστηκε μία εκπληκτική επέμβαση του τερματοφύλακά της για να φύγει με το τρίποντο γλιτώνοντας το… έμφραγμα. Η ΑΕΚ χαρακτήρισε «τείχος» τον Στρακόσα σε ανάρτησή της στα social media. Και πράγματι ήταν τέτοιο.

Σε ένα από τα πολλά στημένα που έδωσαν οι Κιτρινόμαυροι γύρω από την περιοχή τους, η μπάλα μπήκε στην καρδιά αυτής και ο Κετού με γυριστή κεφαλιά την έστειλε προς το τέρμα. Ο Στρακόσα εκτινάχθηκε και έδιωξε σε κόρνερ γλιτώνοντας την ομάδα του από βέβαιο γκολ στο 90+3′, σε ένα χρονικό διάστημα δηλαδή που δεν θα υπήρχαν περιθώρια αντίδρασης. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε επέμβει ξανά σε κοντινή κεφαλιά του ίδιου ποδοσφαιριστή, αλλά εκεί ήταν πιο εύκολο το έργο του. «Ευτυχώς είχα οπτικό πεδίο στη φάση που απέκρουσα γιατί αλλιώς δεν θα έφτανα, δεν θα την έβλεπα», είπε ο διεθνής άσος αναφερόμενος στη σπουδαία επέμβασή του στις καθυστερήσεις.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά φέτος που ο Στρακόσα είναι καθοριστικός για την ΑΕΚ. Είναι ενδεικτικό πως έχει κρατήσει 15 φορές ανέπαφη την εστία του σε 30 ματς συνολικά ενώ στο πρωτάθλημα το έχει κάνει στα δέκα από τα 18 παιχνίδια. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι που ήταν κομβικός και στις τρεις προκρίσεις της Ενωσης στα προκριματικά του Conference League με αποκορύφωμα βέβαια τη μεγάλη του εμφάνιση στο Βέλγιο με την Αντερλεχτ. Ακολούθησαν και άλλες στη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με τη Σάμσουνσπορ, με την Κραϊόβα, στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, στο Περιστέρι με την Κηφισιά. Φέτος ο Στρακόσα εμπνέει σιγουριά και απολαμβάνει της απόλυτης εμπιστοσύνης του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο σέρβος τεχνικός δεν μπήκε ποτέ σε δίλημμα, από την αρχή ήξερε ότι ο Στρακόσα θα είναι ο βασικός και ο Μπρινιόλι θα πάρει τα ματς στο Κύπελλο. Και αυτή την εμπιστοσύνη την έχει ανταποδώσει και με το παραπάνω ο αλβανός τερματοφύλακας που μετά την πρώτη του προβληματική σεζόν (όπως και όλης της ΑΕΚ πέρσι), φέτος δείχνει την κλάση του και δικαιώνει την ΑΕΚ για την επένδυση που έκανε πάνω του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Στρακόσα έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ενωση και σε κάτι βραδιές όπως η προχθεσινή αποδεικνύει το γιατί.

Ο άλλος παράγοντας της νίκης της ΑΕΚ στην Τρίπολη, ήταν ο συνήθης ύποπτος. Μετά τα τέσσερα γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Γιόβιτς έκανε τη δουλειά και απέναντι στον Αστέρα. Με μία υπέροχη εκτέλεση από την όμορφη προσπάθεια και ασίστ του Βάργκα (είχε και μία μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει ο Ούγγρος) στο 38′, ο 28χρονος φορ πέτυχε το δωδέκατο γκολ του στη Super League, έφτασε τα 16 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις και αναμφίβολα αποτελεί τον ηγέτη του Δικεφάλου στην επίθεση. Δύο φορές βρέθηκε σε θέση για εκτέλεση σε αυτό το παιχνίδι ο Γιόβιτς. Τη μία η μπάλα σταμάτησε στα σώματα, τη δεύτερη κατέληξε στα δίχτυα, με τον τερματοφύλακα του Αστέρα, Νίκο Παπαδόπουλο, να βγάζει το καπέλο στον Σέρβο λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η κλάση του Γιόβιτς έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ».

Καλά τα γκολ του Γιόβιτς, αυτή είναι άλλωστε η δουλειά του, αλλά θα πρέπει να αρχίσουν να σκοράρουν και οι υπόλοιποι σιγά σιγά για την ΑΕΚ που μέσα στο 2026 έχει πετύχει έξι γκολ και τα πέντε είναι δικά του. Μόνο ο Κοϊτά κόντρα στον Αρη έχει βρει δίχτυα πλην του Γιόβιτς και με τα παιχνίδια που έρχονται δεν μπορεί να περιμένει η Ενωση από εκείνον να δίνει συνέχεια τις λύσεις. Την Κυριακή η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στη συνέχεια έχει δύο σερί εκτός έδρας ματς σε Σέρρες και Τούμπα με ΠΑΟΚ ενώ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να υποδεχτεί τον Λεβαδειακό. Παρεμπιπτόντως σε κάποια από αυτά τα ματς θα πρέπει να δηλωθούν για να εκτίσουν οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν κάρτες στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο λόγος για τους Γιόβιτς, Ρέλβας, Ρότα και Κοϊτά που ήταν στο όριο και δέχθηκαν κάρτα από τον Ευαγγέλου. Κόντρα στους Αρκάδες ο Νίκολιτς επέλεξε να εκτίσει ο Γκατσίνοβιτς που επίσης είχε συμπληρώσει κάρτες, ωστόσο τώρα προέκυψε νέος πονοκέφαλος με τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Ο σέρβος τεχνικός πάντως περιμένει και ευχάριστα νέα μέσα στην εβδομάδα, όπως δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι. «Πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ» είπε και πρόσθεσε πως «υπάρχουν δυο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. Εναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμα έναν παίκτη στη διάθεσή μου». Από εκεί και πέρα, τόνισε πως το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα χρειάζεται χρόνο, δήλωσε ικανοποιημένος με τις επιλογές που έχει στα χέρια του ενώ παραδέχθηκε πως «δεν είμαι ικανοποιημένος 100% από τη γενική εικόνα της ομάδας».

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Αλχο (70′ Δεληγιαννίδης), Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Σιλά, Τζανδάρης (70′ Εντερ), Μούμο (83′ Μεντιέτα), Καλτσάς (70′ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα (17′ Γιοακίνι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (58′ Μαρίν), Πινέδα, Κοϊτά (58′ Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (73′ Ελίασον), Βάργκα (73′ Ζίνι), Γιόβιτς (91′ Καλοσκάμης).

Μετά τη χθεσινή προπόνηση σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στα Σπάτα παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Σήμερα και αύριο οι Κιτρινόμαυροι έχουν ρεπό ενώ μεθαύριο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις και ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την προετοιμασία ενόψει Ολυμπιακού.